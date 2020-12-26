Sigortalı, Bağkurlu, özel sektör için devlet gözlük camı ve çerçevesi için ne kadar ödeme yapıyor?

Devlet, Gözlük Camı Ve Çerçevesi İçin Vatandaşa Ne Kadar Ödüyor?

Gözlük kullanan insanların sürekli güncel olarak haber almak istedikleri bir konu olan, devletin gözlük camı için vatandaşa ne kadar ödediği sorusu merak edilen konulardan biridir. Vatandaşların sigortalı olsun veya olmasın, Bağ-Kur üyesi olsun olmasın ya da devlet çalışanı olması durumu değiştirmeksizin reçete ile birlikte gözlük alma hakları vardır. Devletin verdiği destek ile, eğer birine reçete yazılmışsa hem gözlük camını hem de çerçevesini reçeteniz ile birlikte alma hakkınız vardır. Muayenenizi olduktan sonra, reçete ile yazılmış olan gözlüğü veya çerçeveyi katkı yapı hakkı ile alabilirsiniz. Elinizdeki gözlük camı reçetesi ile herhangi bir SGK ile anlaşmalı olan optisyene gitmeniz halinde gözlüklerin camı ve fiyatı hakkında devlet desteği almaktasınız. İşte bu konuda devlet vatandaşa ne kadar destek veriyor, ne kadar ödüyor gibi sorularınıza yanıt vereceğiz..

Devletin Desteği İle Gözlük Almak İstiyorsak Muayene Olmalı Mıyız?

Eğer ki gözlüğünüzü alırken devlet desteği olmasını, ücretin bu şekilde yansımasını istiyorsanız mutlaka doktorunuzun sizi muayene etmiş olması ve reçete vermesi gerekmektedir. Doktorun yazmış olduğu reçeteniz ile birlikte anlaşmalı olan optik mağazalara giderek gözlük camınız ve çerçeveniz için katkı yapısı alabilirsiniz.

Gözlük alabilmek için gözünüzde herhangi bir sıkıntı olması, mağazanın size ihtiyacınız olduğu için gözlük vermesi gerekmektedir. Bunun olması için de doktor desteğine ihtiyacınız vardır. Bu sebeple destek de alınmak isteniyorsa, muayene şartı ortaya çıkmaktadır. Devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ya da SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında muayene olup reçetenizi alabilirsiniz.

Katkı Yapısı İle Nasıl Gözlük Alınır?

Devlet katkısı ile gözlük almak istiyorsanız şu şartları yerine getiriyor olmanız gerekmektedir:

Sigortanız olmalı

Devlet hastanesi veya özel bir muayenehanede muayene olmuş olmalısınız.

Göz rahatsızlığınız doğrultusunda ona uygun bir reçete verilmiş olmalı

Doktorunuzun yazdığı reçete ile birlikte SGK anlaşmalı gözlükçülere gitmelisiniz.

Bu şartları yerine getiriyorsanız cam ve çerçeve için katkı payı alabilmektesiniz.

Devletin Ödediği Katkı Payı Ne Kadardır?

Devletin yaptığı yardımı bilenlerin aklında direkt olarak şu soru oluşmaktadır. Peki devletin verdiği bu yardım fiyatı ne kadar?

Bu sorunun cevabı her sene değişmektedir. SGK kapsamında devletin yaptığı gözlük cam ve çerçeve yardımı her sene güncellenmektedir.

2021 yılında devletin gözlük için yapacağı yardım şu şekildedir: 37 TL katkı payı veren devlet gözlüğün fiyatı ne kadar olursa olsun yapacağı yardımı bu miktarda açıklamıştır.

Gözlük Çerçevesi İçin Ödenen Bedel

Gözlük çerçevesi için devletin verdiği katkı uzak veya yakın oluşuna göre bu yıl değişiklik göstermemektedir.

Uzak çerçeveli gözlük: 37,80

Yakın çerçeveli gözlük: 37,80

Eğer ki seçilen gözlük çerçevesi yerli üretim ise gözlük bedeli 43,20 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir hastanın, 3 yılda bir gözlük alma hakkı vardır.

Gözlük Camı İçin Ödenen Bedel

Devletin hastalara yaptığı bu yardımın ücreti gözün bozukluk derecesi yani diyoptri denen terim ile doğru orantılıdır. Gözlük numarasına bağlı olarak devletin verdiği destek oluşmaktadır.

Numaranızın kaç olduğuna göre almak istediğiniz gözlük için devletin size ödediği destek 6 TL ile 20 TL arasında değişiklik göstermektedir.

SGK Gözlük Camı ve Çerçevesi Hesaplama

Reçeteli gözlük almanız durumunda ne kadar ücret ödeyeceğinizi kolay yoldan hesaplayacak olursak;

Gözlük çerçevesi desteği 37,80 TL,

Gözlük cam desteği ise, gözlüğün numarasına göre değişmektedir. Ancak ortalama olarak 10 TL diyebiliriz.

Muayene olduktan sonra ödenecek olan katkı bedeli çalışanlarda %20, emekli bireylerde ise %10 miktarındadır.

Öneğin;

37,80 TL +10 TL = 47,80 TL Gözlük camı ve gözlük çerçevesi için devletten alacağınız gözlük yardımıdır. %20 katkı payı ödeyeceğiniz bedeli ortaya çıkaracaktır.

47,80 TL in %20 ise 9,56 TL’dir.

47,80 TL -9,56 TL = 38,24 TL.

Sigortalı bir çalışan 3 yılda bir defa olmak şartıyla 38,24 devletten gözlük yardımı desteği alır.

Eğer alacağınız gözlük 100 TL ise bunun sadece 40 TL devlet tarafından karşılanır. Eğer 120 TL ise gene 50 TL devlet ödeyecek 80 TL de siz ödeyeceksiniz.

Emekliler İçin Gözlük Desteği

Emekli vatandaşlar için devletin ödeyeceği yardım %10’dur. Bundan dolayı vatandaşların alacağı destek %10’luk bir paydır.

37,80 TL +10 TL = 47,80 TL

47,80 TL in %10 ise 4, 78 TL

47,80 TL – 4,78 TL= 43,02 TL ödeme desteği alacaklardır.

Devletin Verdiği Gözlük Camı Fiyatları

Alacağınız gözlüğün fiyatı ne olursa olsun, isterseniz 200 TL isterseniz 3000 TL, devletin size vereceği destek yukarıdaki gibi olacaktır. Cam ve çerçeve anlamında devletin ödeyeceği kısım dışında kalan her ücret sizler tarafından karşılanacaktır.

Devletin gözlük camı için biçtiği fiyatlar değişiklik göstermektedir. Kalite anlamında bakıldığı zaman yerli üretim ve yurt dışı üretimi gözlüklerde fark bulunmaktadır. Fakat gözlük reçetesi alındıktan sonra devlet, sizin hangi üretim gözlüğü alacağınıza karışmamaktadır. Yalnızca ödeyeceğiniz fiyatın katkı payını karşılamaktadır. Alacağınız gözlüğün fiyatına ve üretim çeşidine karışmaksızın yapacağı katkı payı 43,20 TL’dir. Alınacak gözlük yurt dışı üretimi bir gözlük ise yapılacak destek 37,80 TL’dir.

Gözlük Camı Kaç Yılda Bir Değiştirilebilir?

İnsanların kafasını en çok karıştıran ve kurcalayan sorulardan biri de budur. Devletin desteğiyle alçağınız gözlüğün geçerlilik süresi 3 yıldır. Yani alacağınız gözlüklerden 3 yılda bir olanına devlet destek vermektedir. Eğer ki 3 yıl içerisinde göz numarası büyümesi veya küçülmesi gibi bir durumla karşılaşılırsa 3 yıl beklemenize gerek yoktur. Tekrar yapılan muayene sonrasında gözlük camında ve çerçevesinde değişiklik yapılmaktadır.

Destek Sorgulama

SGK tarafından verilen gözlük hakkı ve gözlüklerin ne zaman yenilenebileceği tarihi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar hem e-Devlet üzerinden hem de SMS yolu ile sorgulama yaparak bilgi alabilirler. SGK gözlük kullanan vatandaşların kayıtlarını tuttuğu için bu kayıtları vatandaşların da takip edip izlemesine fırsat tanımaktadır.

Cep telefonundan gözlük hakkı sorgulamak için;

“CAM TC AİLE SIRA NO”

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için;

Gözlüğünüzü değiştirmek ya da yenilemek istiyorsanızşeklinde 5502’ye SMS attığınız taktirde, hangi tarihte gözlük camı ve çerçevesi değişimi yaptığınız ayrıntılı bir biçimde, kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde açıklanmaktadır.

e-Devlet üzerinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra eğer ki gözlük değişikliği hakkınız var ise bu karşınıza çıkacaktır. Değişiklik hakkınız bulunmuyorsa hangi tarihte hakkınızın yenileneceği, ne zaman değiştirebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak istiyorsanız: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-optik-cihaz-sorgula bu siteden bakabilirsiniz.

Reçeteli Gözlüğü Almak İçin Kaç Gün Süre Var?

Göz doktorunuzun yaptığı muayeneden sonra gözlük reçetesi verilmişse, bu reçete 10 iş günü için geçerlidir. Reçetesi olan gözlük eğer ki 10 iş günü içerisinde alınmamışsa, geçerliliğini yitirmektedir. Bu süre dışında alınan gözlüklerde SGK tarafından verilecek olan katkı payından yararlanamazsınız.

Devlet Ücretsiz Gözlük Veriyor Mu?

Devletin vatandaşlarına ücretsiz olarak gözlük vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. SGK kapsamı içerisinde sadece katkı payı ödemesi yapılır. Eğer sigortalı bir çalışan iseniz %20, emekli iseniz %10 katkı payı alınır.

Gözlük Reçetesi ile Güneş Gözlüğü Alınır Mı?

Bu soru çoğu insan tarafından sorulmaktadır. İster özel hastane ister devlet hastanesi olsun reçete aldığınız hiçbir kurumun reçetesini, güneş gözlüğü için kullanamazsınız. Yalnızca numaralı gözlüğünüz için kullanmanız uygun görülmektedir. Bazı yerlerde bu uygulamayla karşılaşılmış olabilir ancak bu kesinlikle yapılmaması gerek bir işlemdir ve suç sayılır.