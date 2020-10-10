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Sigorta başladıktan sonra sağlıktan yararlanma süresi ne kadardır?

SGK'ya bağlı olarak çalışan sigortalı kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır. Ancak sigorta başlangıcı ile sağlıktan yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:43
Sigorta başladıktan sonra sağlıktan yararlanma süresi ne kadardır?
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Sigortalı olarak çalışmayan başlayan kişilere bazı haklar sunulmaktadır. Sigorta hizmeti alan kişiler sağlık hizmetlerinde avantajlı duruma gelmektedir. Çalışan kişilerin sigortasının başlaması ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanması amaçlanmaktadır.

SGK’ya bağlı olarak çalışan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilme süresi kişinin durumu ve son sigorta statüsüne bağlıdır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kollarında sağlık hizmetlerinden yararlanma tarihleri değişiklik göstermektedir.

Sağlık Hizmetleri İçin Kaç Gün Sigortalı Olmak Gerekir?

İlk kez Bağ-Kur’lu olarak sigortaya bağlanacak kişilerin sağlık hizmetleri için en az 1 ay beklemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 1 aylık sürenin ardından en az 1 aylık prim ödemesinin de yapılması gerekmektedir. Ayrıca hak sahibi kişilerin son ödeme vadesi geçmiş prim borçlarının da olmaması gerekmektedir.

60 günden fazla son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olan kişiler borçlarını düzenli olarak yapsalar bile sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar. Başka sigorta kollarındaki prim borçları sağlık hizmetleri için engel değildir.

Sigorta Başlangıcından Kaç Gün Sonra Sağlıktan Yararlanılabilir?

Sağlık hizmetleri için ilk olarak işverenin SGK’ya bildirim yapması gerekmektedir. Sistemde en az 30 günlük hizmet sağlıktan yararlanılamaz. İşverenlerin her ayın SSK hizmetleri takip eden ayın 23’üne kadar bildirim yapmış olması gereklidir.

Sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilerin önceki son 1 sene içerisinde başka bir işyerinde en az 30 günlük sigortası varsa sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta İle Sağlıktan Ne Zaman Yararlanılabilir?


İsteğe bağlı sigortalardan olan Ek 5 tarım sigortası, isteğe bağlı Bağkur veya ev hanımları için isteğe bağlı sigorta kollarından bir tanesine prim ödemesi yapan bir kişinin, sağlıktan yararlanabilmesi için 30 gün beklemesi ve bu süre içerisinde de 1 aylık primin ödenmesi gerekmektedir. Prim ödemesi olmadan sağlık hizmetleri başlayamaz.

Ayrıca diğer sigorta kollarında olduğu gibi isteğe bağlı sigorta yapanların vadesi geçmiş prim borcunun olmaması gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sigortalılar sağlık hizmetleri sorgulamasını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilmektedir. Bunun için sisteme girildikten sonra arama bölümüne ‘Sosyal Güvenlik Kurumu – Spas Müstehakkık Sorgulama’ yazılması gerekmektedir.

Ayrıca https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama adresi üzerinden de sağlık hizmetleri sorgulaması yapılabilir.

Sigortalının Eşi Ne Zaman Sağlıktan Yararlanabilir?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin sağlık hakları başladığı andan itibaren eşinin de sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmaktadır. Bunun için eşin aktif olarak sigortalının üzerine kaydının SGK tarafınca yapılmış olması gerekmektedir. Sigortalı eşleri sağlık hizmeti sorgulamalarını e-devlet üzerinden yapabilmektedir.

İşten Ayrıldıktan Sonra Sigorta ve Sağlıktan Ne Kadar Yararlanılır?

İşten ayrılan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri bir süre daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bunun için işten ayrılma tarihinin önceki son 1 yıl içerisinde en az 90 gün sigorta ve 90 günden fazla prim ödemesi olması gerekmektedir.  90 günden az primi olan kişiler işten ayrılmalarıyla birlikte 9 gün daha sağlıktan yararlanabilir.

Eş ve Çocuğun Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları

Eşin sigortadan yararlanabilmesi için kendi adına herhangi bir sigorta koluna bağlı olmaması gerekmektedir. Çocuklar ise 18 yaşına kadar anne veya babasının sigortasına bağlıdır. 18 yaşında ardından liseye devam ediliyorsa 20, üniversite eğitimi devam ediyorsa 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanma devam etmektedir.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:43
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SGKSigortaPrim
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