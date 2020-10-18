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Siğillerden kurtulmak için doğa yöntemler!

Virüsten kaynaklanan siğillerden kurtulabilmek için evde doğal yöntemler merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Siğillerden kurtulabilmek için evde hangi doğal yöntemler kullanılabilir? Sorusunun cevabını araştırmaktadır.

18 Ekim 2020 Pazar 02:00
Siğillerden kurtulmak için doğa yöntemler!
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Siğiller insanların vücutlarında çıkan ve virüslerden kaynaklanan sağlık sorunlarından bir tanesidir. Siğiller virüslerden kaynaklandığı için başka insanlara bulaşabilir. 100 farklı virüsün neden olabildiği siğiller insanların bünyelerine ve bağışıklık sistemlerinin güçlü olup olmamalarına göre değişiklik göstermektedir. Evde siğil kürleri yapılabildiği gibi doktora giderek kimyasal çözümleri de bulunmaktadır. Ancak pek çok kişi siğillerin giderilebilmesi için evde doğal yöntemlerle çözüme kavuşmak istemektedir.

Elma sirkesi ile siğil tedavisi


Doğal elma sirkesi içinde barındırdığı asit nedeni ile siğil tedavisinde kullanılabilmektedir. Elma sirkesi siğile neden olan virüsleri öldürmese de kabuk bağlayan bölgeyi yumuşatarak kişiyi rahatlatmaktadır. Elma sirkesini siğil tedavisinde yöntemi son derece kolaydır. Bunun için yapılması gereken elma sirkesini bir kaba alarak pamuk yardımı ile siğilli bölgenin üzerinde 10 dakika bekletin. Bu sayede kabuk bağlayan siğiller yumuşayacaktır.

Ayrıca günde 2 kez muz kabuklarını merhem haline getirerek 15 dakika siğilin üzerine koyabilirsiniz. Bu yöntemde siğilin geçmesini hızlandıracaktır. Bir diğer yöntem ise C vitamini tabletleridir. Limon suyu ile hazırlanacak olan C vitamini tabletleri siğil olan bölgenin iyileşmesinde yararlı olacaktır.

Karahindi baba ve fesleğen yaprakları da siğillerin geçirilmesi için kullanılan yöntemlerdendir. Bu iki bitkinin yaprakları ezilerek siğilin üzerine koyulursa iyileşme hızlanacak aynı zamanda siğil olan bölgenin rahatlamasına yardımcı olacaktır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 02:00
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Anahtar Kelimeler:
Siğil çözümDoğal Yöntemler
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