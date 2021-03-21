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Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişimler nelerdir, ne kadar sürede vücut eski işlevine döner gibi bir çok sorunun cevabını ve sigarayı bıraktıktan sonraki kısa süreden uzun süreye kadar ki süreçte olanları ele aldık. İşte sigara bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler...

21 Mart 2021 Pazar 18:12
Sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişiklikler
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Sigara içmeyi bıraktıktan sonra vüvutta bir takım değişiklikler meydana gelir. Kıza zamanda değişiklerin başlamasıyla vücut kendini normal işevine döndürmeye başlar. Peki vücutta ne gibi değişiklikler meydana gelir, siagarayı bıraktıktan sonra vücutta neler değişir? İşte detaylar...

Sigarayaı bıraktıktan sonra vüvtta meydana gelen değişimler

20 dakika sonra kan basıncı düzeyi ve nabız atışı normal haline döner, el ve ayak dolaşımı düzelmeye başlar.

8 saat sonra kandaki oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski düşmeye başlar.

24 saat sonra vücut karbondioksitten arınmaya başlar.

48 saat sonra kandaki nikotin seviyesi düşer, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artmaya başlar.

72 saat sonra, hava yollarının rahatlaması sonucu daha raha nefes alınıp verilir, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye başlar. Vücuttaki enerji seviyesi de artmaya başlar.

2-12 hafta sonra, bütün vücuttaki dolaşım normale döner, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski düşer, yürürken yorulma ve tıkanma durumları daha da az görülür. Cilt yediğimiz gıdalarla beslenir, göz çevresindeki cilt düzelecek, gözleriniz daha ğarlak ve canlı şekilde görünecek.

3-9 ay sonra, öksürük, kısa sürelerle nefes alıp verme ve wheezing yani hırıltılı ya da ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu sorunları düzelecek, akciğer fonksiyonları yüzde 5-10 oranında artacaktır.

12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalmış olur.

12-36 ay sonra, mesane kanseri riski yüzde 50 düşmeye başlar.

10-15 sene sonra kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı düzeye iner, akciğer kanseri riski sigara içenlere göre yüzde 50 düşmüş olur.

5 sene sonra, kalp krizi geçirme riski yemek borusu ve ağız aknserleri riski yüzde 50 düşer.

Sigaranın zararları

Sigaranın vücudumuzda bir çok geri dönüşü olmayan zaraları vardır. Sigara akciğer kanseri dışında farklı kanser türlerini de beraberinde getirmektedir. İşte sigaranın zaraları...

Bronşiyal kanser

Gırtlak kanseri

Burun ve yutak kanseri

Yemek borusu kanseri

Karaciğer kanseri

Pankreas kanseri

Böbrek kanseri

Lösemi

ve bir çok zararı ile sigara yaşamımızı tehlikeli bir hale getirmektedir. Ayrıca çevremizdeki insnaların hayatını tehlikeye atmaktadır.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
SigaraVücutDeğişim
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