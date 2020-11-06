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Sigara yasağı başlayan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı olan iller tam listesi

Covid-19 virüsü ile mücadele bünyesinde bazı il valilikleri açık ve kalabalık alanlarda sigara içilmesini yasakladı. Maske kullanımının sekteye uğramasına neden olan sigara kullanımının yasaklanması ardından buna uymayanlara idari para cezası kesileceği ifade edildi.

06 Kasım 2020 Cuma 23:34
Sigara yasağı başlayan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı olan iller tam listesi
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Covid-19 salgını ile mücadele bünyesinde bazı il valilikleri açık ve kalabalık alanlarda sigara içilmesine yasak getirmeye başladı. Salgının yayılmasına engel olmak ve maske kullanımını sağlamak adına getirilen bu yasak şimdiye kadar 13 şehirde uygulanmaya başlandı.

Para Cezası Veriliyor


Açık ve kalabalık alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığı şehirlerde, bu yasağın çiğnenmesi halinde kişilere idari para cezası kesileceği ve ihlalin durumuna göre adli işlem başlatılacağı ifade ediliyor.

Sigara içen kişilerin, açık ve kapalı alanlarda sigara içmek istediklerinde maskelerini indirmeleri ve alınan tedbirleri çiğnemeleri nedeniyle ortaya konan bu yasak aşağıdaki kısımda sıralanmış olan şehirlerde uygulanmaya başladı.

  • Kahramanmaraş,
  • Ordu,
  • Giresun,
  • Kastamonu,
  • Denizli,
  • Erzincan,
  • Sinop
  • Kütahya
  • Muş
  • Gümüşhane
  • Çankırı
  • Hakkari
  • Karaman

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 23:34
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Anahtar Kelimeler:
Sigara YasağıTedbirPandemiCovid-19
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