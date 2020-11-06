Sigara yasağı başlayan iller hangileri? Sokakta sigara içme yasağı olan iller tam listesi

Covid-19 salgını ile mücadele bünyesinde bazı il valilikleri açık ve kalabalık alanlarda sigara içilmesine yasak getirmeye başladı. Salgının yayılmasına engel olmak ve maske kullanımını sağlamak adına getirilen bu yasak şimdiye kadar 13 şehirde uygulanmaya başlandı.

Para Cezası Veriliyor

Açık ve kalabalık alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığı şehirlerde, bu yasağın çiğnenmesi halinde kişilere idari para cezası kesileceği ve ihlalin durumuna göre adli işlem başlatılacağı ifade ediliyor.

Sigara içen kişilerin, açık ve kapalı alanlarda sigara içmek istediklerinde maskelerini indirmeleri ve alınan tedbirleri çiğnemeleri nedeniyle ortaya konan bu yasak aşağıdaki kısımda sıralanmış olan şehirlerde uygulanmaya başladı.