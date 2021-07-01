Sigara paketleri yeniden değişiyor!

Sigara paketleriyle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Sigara paketlerinde nasıl bir değişim olacak?

Sigara paketlerinde değişiklik

Sigaraların ambalajında ​​bir değişiklik daha yapılacak.. Tarım ve Orman Bakanlığı, ambalajların arkasındaki sağlık uyarılarının toplam kapsamını %85'ten %100'e çıkarma kararı aldı. Yeni düzenlemelere geçiş nedeniyle sektöre altı ay değişim süresi verdi.

Tütün ürünlerinin imalatı, etiketlenmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslarda yapılan il değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, renkli ve grafik tasarım nedeniyle tütün ürünü ambalajının çekiciliğini ve teşvikini ortadan kaldırmakta ve mesajın etkinliğini artırmak için getirilen basit ve standart ambalaj düzenlemeleri getirilmiştir. Sağlık uyarısı olarak bu değişiklik, ambalaj için sağlık uyarılarının etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, tütün paketinin arkasındaki toplam sağlık uyarısı alanı %85'ten %100'e yükselecek. Düz ve standart ambalajlamanın hayata geçtiği bir dönemde, tütün ürünü ambalajlarının ön ve arka sağlık uyarı bölgeleri %65'ten %85'e yükselmişti.

Mevcut tek tip sağlık uyarı formatı için özel kurallar konulacak. Üstü açık sert bir pakette, sağlık uyarısı kombinasyonunu oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve sürüm bilgileri, paket açılırken içeriden ayrılmamaları için uygulanacak. Yumuşak birim paketi, karışık durum alarmının bilgi alanı kısmen bir kaplandığında, sert ambalajın arkası açık ve esnek olduğunda ve kılıfı açtığınızda karma durum uyarılarının uygulanmasına ilişkin ilkeleri tanımlamak için, sürüm bilgileri en üstte görüntülenecektir.Görüntü ortada ve uyarı metni altta olacak şekilde ayarlanacak.

Yeni paket nasıl olacak?

Üsten açılan kapaklı ambalajının arkasındaki ve üsten açılan sert paketin ambalajının önündeki ve arkasındaki eklerin, kenar hariç, yüksekliği 20 mm'den fazla olmayan bir alanı olacak. Dik duran poşette, bırakma bilgisi, siyah kenarlık içindeki sağlık uyarısının toplam alanının %10'unu kapsayacak. Üstten açılan kapaklı sert paketinin arkası, siyah çerçeve içindeki toplam sağlık uyarı alanının %60'ını fotoğraf % 40’ını uyarı metni kaplayacaktır. Dik poşet paketlerde ise siyah çerçeve içindeki toplam sağlık uyarı alanının %50'si fotoğraf %40’ı uyarı metni olacak. Üst üste formatı kullanırken, düz, katlanabilir ambalaj üzerindeki ön ve arka bırakma bilgileri, kenarlar hariç 22 mm'yi aşmayan bir alanı kaplayacak. Bir uyarı metni görüntülenecek. Tütün dışı ürünler içeren dik poşet paketler , dikdörtgen formatlarda düz ve katlanabilir poşet paketlerde olduğu gibi bilgi metinleri paketlerin arkasına doğru hizalanabilir. Düz ve katlanabilir paketler için formatlar yan yana uygulandığında birleşik sağlık uyarısı toplam yüksekliği birim paketin yüksekliğine eşit olacağı açıklandı.

Bu yeni düzenleme için sektöre 6 ay gibi bir süre verildi. Bu süre içinde yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş olarak kabul edilecek.