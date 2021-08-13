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Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..

Japonya'da bilim insanları tarafında yapılan bir araştırma sonuçlarında sigara içen kişilerin vücutlarında aşı sonrası oluşması gereken antikor seviyesinin diğerlerine göre daha düşük olabileceği ortaya çıktı.

13 Ağustos 2021 Cuma 13:19
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
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Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Kovid-19 aşısının içindeki antikorların sigara içen kişiler üzerinde çok fazla etki bırakmadığı ortaya çıkarıldı. Araştırma sonuçları Japonya'daki bilim insanlarından geldi.

Japon bilin insanları 378 sağlık çalışanı üzerinde başlattıkları bir araştırmada aşıdan sonra koruyucu antikor seviyelerini tek tek analiz etti. İkinci dozu aldıktan 3 ay sonra bu kişilerden alınan kan önekleri incelemeye alındı ve sigara kullananların vücutlarındaki antikor seviyeleri ile etkilerine bakıldı.

SİGARA ANTİKOR OLUŞUMUNDA ENGEL!

Daha önce yapılan araştırmalara paralel olarak kişinin yaşıyla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü tespit edilirken yaş değişkeninin hesaplanması sonrasında ise hem erkek olması hem de sigara kullanımı düşük antikorlar için risk faktörü olarak gösterildi.

Bilim insanları araştırmaları sırasında sigara kullanan erkeklerin kadınlara oranla iki kat daha fazla olduğunu belirlerken daha önceden kullanan fakat bir süredir içmeyen kişilerde şuan içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek oranda çıktığı görüldü.


Son Güncelleme: 13.08.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
AntikorKoronavirüs AşısıSigara UyarısıSigara
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