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Sigara içenlerin Kovid-19'a daha az yakalanacağını öne süren makale skandal yarattı!

Koronavirüs salgının başından bu yana sigara içen kişilerin Kovid-19’a daha az yakalandığına dair ortaya atılan bir iddia medyada kendine büyük yer bulurken bununla ilgili bir bilimsel makale yazan yazarlarının tütün endüstrileri ile finansal bağlantıları olduğu keşfedildi. Makale yayınlanan tıp dergisi tarafından geri çekildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:24
Sigara içenlerin Kovid-19'a daha az yakalanacağını öne süren makale skandal yarattı!
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Koronavirüs pandemisinin başlamasının hemen ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklamada sigaranın akciğer fonksiyonlarını bozmasından dolayı Kovid-19'un başta olmak üzere tüm solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi semptom riski yarattığı uyarısında bulunmuştu. Uzmanların uyarılarında ise Kovid-19 virüsünün öncelik olarak akciğerlere saldırdığı ve bu yüzden sigara kullanımının bırakılması gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tıp dergisi alanında yayın yapan European Respiratory Jounal isimli dergide yayınlanan makalede, Kovid teşhisi ile hastanede tedavi altında olan hastalarda mevcut durumlarıyla sigara içmelerinin olumsuz sonuçla bir ilişkisi olmadığı ifade edildi. Sigara kullanan kişilerin virüse yakalanma risklerinin yüzde 23 oranında daha düşük olduğunun iddia edildiği yazı birkaç ana akım medya kuruluşları tarafından da yayınlandı. 

Daha sonra makalenin yazarları hakkında yapılan bir araştırma sonucunda yazarların ikisinin aralarında makalenin dergiye gönderilmesi esnasında bir çıkar çatışması yaşandığı ve yazarlardan José M. Mier’ın makalenin yayına verildiği dönemde bir tütün endüstrisi ile anlaştığı, tütünün verdiği zararının azaltılması konusunda da danışmanlık görevinde bulunduğu öğrenildi. Diğer yazar Konstantinos Poulas’ın ise o dönemde Yunanistan STK'sı NOSMOKE ile ilgili baş araştırmacılık görevinde olduğu ifade edildi. Edinilen bu bilgiler ışığında European Respiratory Jounaldergisi yetkilileri son baskılarında makale için bir geri çekme bildirimi yayınladı ve makaleyi geri çekerek yayından kaldırdı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise 'Dumansız Bir Dünya Vakfı'ndan fon alan bilim ve inovasyon merkezi NOSMOKE'nin elektronik alanda üretilen sigara ürünlerini geliştirmek için çeşitli araştırmalar yaptığını fakat söz konusu makalede Mier, Poulas ile birlikte diğer ortak yazarların hiçbirinin ortada dolaşan çıkar çatışmalarına bildirmediği aktarıldı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
SigaraKoronavirüsSigaranın ZararlarıMakale
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