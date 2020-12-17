Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..

Yeni tip koronavirüs salgınında mutasyona uğrayan virüs farklı belirtilerin görülmesine neden olmaya başladı. Doktora başvuran kişiler daha çok tat ve koku kaybı yaşadığını belirtirken şiddetli ve ya az göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin, göğüste oluşan ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşların korona testlerinin genel olarak pozitif çıktığını ifade ederken dikkat çeken bilgiler verdi. Tad ve koku kaybı, sürekli öksürük, burunda tıkanma, ishal, baş ağrısıyla birlikte aşırı yorgunluğun korona belirtileri arasında yer aldığını belirten Keskin, göğüs ağrısının da bu belirtiler arasına eklendiği söyledi.

Koronavirüs salgını belirtileri her insanda farklı şekillerde ortaya çıkarken kişinin genel sağlık durumu da farklı değişikliklere neden olabiliyor. So zamanlarda şiddetli göğüs ağrısı şikayeti yaşayan kişilerin genel olarak koro olduğunu ifade eden Doç. Dr. Muhammed Keskin "Göğüs ağrısı ile acile veya polikliniğe başvuranlarda yaptığımız KOVID PCR testleri yüksek oranda pozitif çıkıyor. Pandemi sürecinde göğüs ağrınız olursa başka semptomunuz olmasa bile kalp krizi riski ve COVID şüphesi nedeniyle hastaneye başvurmalısınız.

Göğüs ağrısı-COVID ilişkisi hakkında insanların aklında çok soru işareti varmış. Bununla ilgili bir bilgisel hazırlamak farz oldu.Bu sebeple listelenen belirtiler, ortalamada en çok görülenler oluyor" diye konuştu.