SGK'nın hangi hastanelerle anlaşması vardır? SGK anlaşmalı hastaneler

SGK ile anlaşması bulunan hastanelere giden sigortalı çalışan kişiler, indirimli şekilde tedavi olma imkanı bulmaktadır. Devlet hastanelerinde ise bu kişilerden ücret alınmamaktadır. Bu hastaneleri kendi resmi intenet sitesinde paylaşan SGK, paylaşılan hastanelerde SGK hizmetinden kişilerin yararlanmasını sağlamaktadır. SGK’nın hangi hastanelerle anlaşması bulunduğunu görmek isteyen kişiler SGK’nın resmi intenet sitesine girerek, bu konu hakkında sorgulama gerçekleştirebilmektedir.,

SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi ücretinin tamamını karşılar mı?

SGK anlaştığı özel hastanelerde sigortalı çalışanların tedavi ücretlerinin hepsini karşılamamaktadır. Özel hastanelerde tedavi olacak kişilere SGK tarafından katkı payı verilmektedir. Bu pay tedavi ücretinin bir kısmını karşılamaktadır. Bu şekilde kişiler özel hastanelerde indirimli şekilde tedavi görmektedir.

SGK’nın anlaştığı özel hastanelere giden kişilerin tedavi ücreti ödememesi için özel sigortaya sahip olması gerekir. Özel sigortaya sahip olan kişiler SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi ücreti ödemeden işlemler yaptırabilmektedir.

SGK anlaşmalı özel hastanelerin fark ücreti nasıl sorgulanır?

Kişiler SGK’nın resmi intenet sitesine giriş yapar.

Açılan sayfada sağlık hizmetleri sunucuları seçeneğine tıklanır.

Açılan ekranda şehir seçilir.

Tablo olarak kişilerin tedavi olacakları hastane, il, tedavi bölümü gibi bölümleri doldurmaları gerekir.

Bu işlemin ardından sorgulamanın sonucunda kişi tedavi ücretini öğrenmektedir.

SGK anlaşmalı özel İzmir hastaneleri hangileridir?

Özel Gazi Hastanesi,

Özel İzmir Hastanesi,

Özel Karataş Hastanesi Acil,

Çınarlı Hastanesi,

Ege Şehir, Batı Anadolu Central Hastaneleri,

Ata Sağlık ve Ata Kalp Hastaneleri

SGK anlaşmalı özel İstanbul hastaneleri hangileridir?