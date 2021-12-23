SGK'dan diş tedavisinde müjdeli haber! Dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor!

Pandemi sebebiyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinin yeniden normale dönmesiyle beraber diş tedavilerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Çok sayıda vatandaş hangi diş tedavilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını araştırmaya başladı. SGK zorunlu diş tedavilerinin hepsini karşılamaktadır.

SGK diş tedavilerini karşılıyor

Kist veya tümörden dolayı kemikte aşırı doku kaybının oluşması, üst ve alt çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, dudak ve damak yarığına bağlı doku problemlerinde çene için en fazla dört adet implant tedavisi ödemeleri SGK tarafından karşılanmakta. Yüzde 40 ve üzeri engeli olanların diş sağlığı masrafları da tamamen karşılanmakta. Ağız protezleri için emekli, çalışan ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde10 katılım payı alınmakta. Kurumdan gelir ve aylık alan emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde10, diğer kişiler için ise yüzde20 oranında katılım payı alınmakta. Vazife malulleri, gazilere sağlanan sağlık hizmetleri protez katılım payı alınmamakta.

Genel Sağlık Sigortası(GSS) ve bakmakla yükümlüsü oldukları kişilerin protezleri dört senede bir ödenmekte. Ancak, trafik kazası ya da iş kazası sonucunda oluşan ağız ve çene travmaları bu sürede dikkate alınmamakta. Diğer yandan kötü huylu ve iyi huylu tümörler sebebiyle çenesinin bir bölümünü ya da tamamını kaybeden hastalarda ya da kanser nedenitle aşırı kilo kaybı olan vakalarda 3 diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporuna istinaden dört senelik süre aranmamakta.

18 yaşını dolduran vatandaşların ortodonti diş tedavilerinide ödenmekte. Yüzde40 ve üzeri engelli kişilerin özel sağlık hizmetleri sunucularıyla kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuların da yapılan diş tedavileri için engellilik durumunun belgelenmesi ve sağlık raporu alınması durumunda devlet tarafından karşılamakta.

İmplant ücretleri ne kadar?

Kemik içi implant tutarları maksilofasiyal travma, tümör ve kistlerden dolayı oluşan maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kayıplarının olduğu kişilerde üst ve alt çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, konjenital diş eksikliği SUT’ta belirlenmiş tutarlar üzerinden ödenmekte.

Dudak, damak yarığı ve doğumsal anomalilere bağlı, diş ve kemik doku problemleri olan kişilerde, implant tedavisinin yapılmasının zorunlu olduğunu sağlık kurulu raporunda radyogralar varlıgında ve kaç tane implant yapılacağının belirtilmesi halinde her bir çene için en fazla 4adet implant olmak üzere toplamda 8adet implant tedavisi SGK tarafından karşılanır.

2021 Diş çekimi ve dolgu fiyatları ne kadar?

Bütün devlet kurumları diş çekimleri için bir tutar istemese de özel kurum ya da kliniklerde diş çekiminin fiyatı 200TL’yi aşamaz.

-Bu sene için tek taraflı amalgam dolgusu 155TL

-Çift taraflı 195TL

-Üç taraflı 225TL

-Tek taraflı inley dolgu 340TL

-Çift taraflı inley dolgu 370TL

-Tek taraflı kompozit dolgu 195TL

-Çift taraflı dolguda 205TL’dir.