SGK tüp bebek ilaçlarını karşılıyor mu? 2020 SGK tüp bebek masrafları karşılama şartları

SGK’nın tüp bebek masraflarını karşılayabilmesi için belirli koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar aracı hastanenin satın aldığı sigorta türüne ve sosyal güvenlik kurumundaki kişiye göre değişmektedir. 2020 itibariyle, SGK tüp bebek ücretlerini ödemek için kullanılan koşullar ve tedavi sırasında yapılan masrafların yüzdesi endişe verici konulardır. Bu konudaki yönetmelik ve açıklamalar gereğince tedavi masraflarının ödenmesi ile ilgili gerekli duyuru kurumun intenet sitesinde yayınlandı.

Tüp bebek yaptırmak isteyen bireylerin tamamlayacakları işlemler, sahip olmaları gereken koşullar ve ödenmesi gereken tedavi ücretleri, bu sorunların nasıl çözüleceği kurumun intenet sitesinde de kamuoyuna duyurulmuştur.

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek ya da bilimsel tabiri ile in vitro fertilizasyon, çocuk sahibi olamayan bireyler için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde yumurta hücrelerinin vücut dışında sperm ile döllenmesi gerçekleştirilir. Bu sayede bireylerin vücudu doğum süreci veya bebeğin vücut içerisinde gebelik süresince kaldığı zaman zarfında gereken şartları sağlayamıyorsa bireyler yine de çocuk sahibi olabilmektedir. Genellikle kadınların rahminde bulunan problemlerden dolayı kullanılan yöntemde yumurtanın döllenme işlemi vücut dışında gerçekleştirilir ve döllenmiş yumurtanın tekrar rahme yerleştirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için anne ve babanın rızası ve ilgili doktor raporları gerekli olmaktadır.

Tüp Bebek Sahibi Olma Şartları Nelerdir?

Tüp bebek koşulları Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar tarafından oluşturulan yönetmeliklerle belirlenir. Tüp bebek hassas bir konu olduğu için bu konudaki şartlar ve düzenlemeler titizlikle oluşturulmuş, gerekli adımlar atılmış ve aynı derecede dikkatli olunmuştur. Bu nedenle, bir IVF'ye sahip olmak için gerekenler şunlardır:

Rapor, ilgili sağlık kurulundan alınmalıdır.

3 yıldır evli olmaları ve üç yıldır birlikte olan çiftlerin en az iki kez aşı yaptırmaları şart koşulmuştur.

Tüp bebek aşılama sürecini yürüten kurumun SGK ve resmi kurumlarda olması gerekmektedir.

Son üç yılda tüm tedavileri denedikten sonra sonuç almak imkansız. Bu durum sağlık hizmeti veren ilgili kurumlar tarafından kayıt altına alınmalıdır.

Tüp Bebek Devlet Desteği Nedir?

Tüp bebek tedavi desteği, tüp bebek tedavisinden yararlanmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal güvenlik kurumları tarafından verilen destek hizmetlerinin adıdır. Normal yolla doğum yapamayan, tedavi masraflarını karşılayamayan veya tedavi sırasında ve sonrasında maddi desteğe ihtiyaç duyanlara destek sağlanmaktadır.

Tüp Bebek Devlet Desteği Ne Kadar?

Tüp bebek tedavi durumu söz konusu olduğunda, net bir rakamdan bahsetmek imkansızdır. Zira sosyal güvenlik kurumu tarafından sağlanan bu tür yardımların miktarının belirlenmesinde bireyin kaç kez tedaviye kalkışması ve tedavinin toplam maliyeti gibi faktörler değerlendirme sürecini etkilemektedir. Sosyal güvenlik kurumları, tedavi masraflarının belirli bir yüzdesini karşılar. Tedavinin tamamı SGK'ya dahil değildir. Ancak bu tedavilerdeki tedavi sayısı ve maliyet yüzdesi aşağıdaki gibidir:

Tüp bebek tedavisi birinci denemesinde oluşan masrafların %30’u

Tüp bebek tedavisi ikinci denemesinde oluşan masrafların %25’i

Tüp bebek tedavisi üçüncü denemesinde oluşan masrafların %20’si Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Tüp Bebek Devlet Desteği Alma Şartları Nelerdir?

Tüp bebek tedavi desteğinden yararlanabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekir. Bu şartların yerine getirilmesi için öncelikle sağlık kurulu raporu hazırlanmalıdır. Sağlık kurulu raporu içeriğinde kişinin tedaviyi aldıktan sonra normal şekilde doğum yapamayacağı belirlenmelidir. Ek olarak, raporun içeriği yardımlı üreme yöntemlerinin gerekliliğine ilişkin kararları içermelidir. Devlet desteğinden yararlanabilmek için bir kişinin 43 yaşın altında ve 23 yaşın üzerinde olması gerekir.

Evlilik süresi 3 yıldır ve üç yıldır evli olan çiftlerin en az iki kez aşı olması gerekmektedir. Bazı durumlarda üç yıllık bir evlilik gerekli değildir. Bu durumlar şunlardır: 5 milyondan az spermi olan bireyler, kapalı test tüpleri ve düşük yumurta rezervi. Tüp bebek uygulayan merkez, SGK ile sözleşme imzalamalıdır. Ek olarak, son üç yıldaki tedavileri denemek sonuç vermemelidir. Bu durum sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından belgelenmelidir. Sağlık sigortası primlerinin en az beş yılı belirlemeye yetecek gün sayısının tamamlanması yeterlidir ve en az bir eş bu koşulu karşılar.

Tüp Bebek Tedavisi Yaş Sınırı Kaçtır?

Tüp Bebek Tedavisi Desteği İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Tüp bebek tedavi yaşının üst sınırı 43 yıldır. 43 yaşından küçük ve 23 yaş üstü bireyler tüp bebek tedavisi olabilirler.

Tüp bebek tedavi desteği başvurusu, kişisel sigortalı bir sosyal güvenlik kurumuna yapılmalıdır. Başvuru sonrasında kişinin tedavi masraflarının bir kısmı SGK'nın tüp bebek politikası kapsamında ödenecektir. Başvuru, ilgili doktor raporu ile birlikte SGK İl ve Bölge Merkezine teslim edilecektir.

Tüp Bebek Masrafları Ne Kadar?

Tüp bebek tedavisinin maliyeti ilden ile değişir. Bu maliyetler, ziyaret edilecek hastanenin ve hastanenin durumu, hastanenin konumu, kullanılacak tedavi teknolojisi gibi birçok belirleyici kriter içermektedir. Ancak tedavi maliyeti genellikle 6.000 TL ile 15.000 TL arasındadır.

SGK Tüp Bebek Tedavisi Masraflarının Ne Kadarını Karşılıyor?

Tüp bebek devlet desteği yüzdesi, tüp bebek tedavisinde sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Buradaki nokta, kaç tedavinin denendiğidir. Diğer testlerle karşılaştırıldığında, ilk denemede daha büyük bir yüzdeyle karşılaşılabilir. Bununla birlikte, ikinci ve sonraki denemelerde oran veya yüzdelik kademeli olarak azaldı.

Buna göre tedavi destek yüzdeleri şu şekildedir:

Birinci deneme için %30

İkinci deneme için %25

Üçüncü deneme için %20

Tüp Bebek Tedavisi için Gerekli Belgeler Neler?

Uzmanlar tüp bebek tedavisi için gerekli belgeleri hazırlamaya karar verirler. Bu anlamda kişilere bu belgelerin neler olduğu ve tedavinin yapıldığı kurumda nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda bilgi verilecektir.

Tüp Bebek Tedavisi Nerede Yapılır?

Tüp bebek tedavisi sırasında yumurta döllenmesi rahim dışında gerçekleşir. Bu nedenle tedavi son derece steril ve gerekli ekipmanların bulunduğu bir ortamda yapılmalıdır. Tüp bebek tedavisi belirli sağlık kurumları aracılığıyla yapılmaktadır. Bu sağlık kurumları, hasta sağlama ve alma koşullarına göre fiyatları belirler.

Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisi belirli bir yüzdeyi kapsayan SGK tarafından yapılabilmektedir. Bunun için kişinin sigortalı olması gerekir. SGK'nın IVF maliyeti ve bundan kimlerin yararlanabileceği gibi bilgiler kurumun intenet sitesinde yer almaktadır.

Prim Gününe Dikkat

SGK kapsamındaki tüp bebek tedavisinin en önemli noktalarından biri de prim gün sayısıdır. Eşlerden birinin sigortalıyla en az 5 yıl çalışmış olması, aksi takdirde bakmakla yükümlü olunan kişilerin 900 gün prim ödemesi gerekir. Yeterli prim günü olmayanlar, askerlikten ödünç aldıkları takdirde bu krediyi kayıp günlerini tamamlamak için kullanıyorlar. Öte yandan SGK, kalıtsal hastalığı olan veya hastalığın taşıyıcısı olduğu bilinen evli çiftler için tüp bebek tedavileri için de uygundur. Ailedeki hasta bir çocuğun kök hücrelerini tedavi etmek için yeni bir bebek doğurmak isteyen çiftler için bu, tüp bebek tedavisinin maliyetini de karşılar.

İlk Evlilikten Yararlanılabilir

Tüp bebek masraflarının SGK karşılanması

için kanunun eski halinde eşlerden birisinin önceki evliliğinden çocuğu bulunması halinde tüp bebek tedavisi karşılanmıyordu. Bu konuyla ilgili yapılan düzenleme kapsamında ise çiftler, ilk evliliklerinden ayrı ayrı çocuk sahibi olsalar dahi birlikte çocuğu olmayan çiftlerin tüp bebek tedavileri o yıldan geçerli olacak şekilde karşılanmaktadır. Bu çiftlerin beraber çocuk evlat edinmiş olmaları da tüp bebek tedavisinin karşılanmasına herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Tüp bebek tedavisinde sigortalının ise katılım payı ödemesi gerekiyor. Katılım payı oranı ise deneme sayısına göre değişkenlik gösteriyor. İlk denemede yüzde 30 oranında katılım payı talep ediliyor. Katılım payı ikinci denemede ise yüzde 25, üçüncü denemede ise yüzde 20 oranına düşüyor. Katılım payları doğrudan tedavi olunan hastaneye veriliyor.

Tüp bebek tedavisi sırasında sigortalı katkı payı ödemelidir. Katılım oranı deneme sayısına göre değişir. İlk deneme için% 30 katılım payı gereklidir. İkinci denemeye katılım oranı% 25'e, üçüncü denemeye katılım oranı% 20'ye düştü. Katılım ücretleri doğrudan tedavi gören hastaneye ödenir. Tedavi kapsamında çoğul gebelikler varsa tüp bebek tedavisi dahildir ancak taburcu olana kadar bebeğe yönelik sağlık hizmetleri karşılanmaz. Ancak kadının yaşı ve embriyonun kalitesi gibi tıbbi açıdan gerekli koşullar altında birden fazla embriyo transferi yapılabilmekte ve SGK eşin çoğul gebelik durumunu da kapsayabilmektedir.