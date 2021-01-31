SGK özel hastanelerdeki hangi hizmetleri ödüyor? Doğum ücretini karşılıyor mu?

Geçen senelerde sağlık sisteminde yapılan bir takım güncellemelerle sosyal güvenlik kurumuna bağlı işçiler ve emekliler devletin sözleşmeli olduğu özel hastanelerle birlikte hem devlet katkısı hem de kendi ödemesi ile özel hastanelerden hizmet alınmaya başlanıldı.

Bu durum ne kadar iyi görünse de anlaşmalı özel hastanelerde bütçe aşıldığı için vatandaşın ödeyemeyeceği ücretler karşılarına çıkıyor. Ne yazık ki Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerde gerçekleştirlen doğumları tümüyle karşılamıyor. Bu yüzde özel hastaneler doğum hizmeti için ücret alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı olduğu özel hastane ile bu hizmetleri daha uygun ücretlere sunabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ücreti ismini verdiği meblağ doğum için de alınıyor. Hastanelerden hastanelere göre değişen Bu ücret hastanenin planlanmış olduğu fiyat politikasına ve yapmış olduğu doğum türüne göre değişiklik sağlıyor. Mesela normal doğum sezeryanla olacak doğuma göre daha uygun ücret ödemesi sağlıyor. Aynı zamanda doğum esnasında kullanılan anestezi yöntemleri de fiyatı etkileyen faktörler arasında.

Eğer özel bir hastanede doğum yapmak gibi bir düşünceniz varsa bunu mutlaka özel hastanenin yetkili kişileri ile görüşerek fiyat politikası hakkında bilgi alın. Böylece doğum sonrasında beklenmedik bir fiyatla karşılaşmazsınız.

Peki özel hastaneden doğum ücreti nasıl geri alınır?

Özel hastanenin aldığı fazla ücret nasıl geri alınır?

Özel hastaneler nerede sosyal güvenlik kurumunun ödediği tedavi ücreti beklenilenden fazla istenebiliyor. Bu durumda hasta olan kişinin faturası kabarık oluyor böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız sosyal güvenlik kurumuna başvuru yaparak ödemiş olduğunuz ücretin bir bölümünü geri alabilirsiniz

Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ücret iadesi de bulunabilmek için gerekli olan ilk şey detaylı faturadır. Doğum gerçekleştikten sonra çıkış yaptığınızda bu işlemleri fatura detaylarında görebilirsiniz faturayı aldıktan sonra fiyat konusunda üzerine farklı rakamlar eklenmiş ise iade talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şunlardır ;

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun intenet üzerinden ilave ücret hesaplama sayfasına girin daha sonra açılacak olan sayfada ‘hastane türü- tümü’ ‘tedavi türü yatarak’, ‘muayene yapılan branş kadın sağlığı ve doğum’ şeklinde verilen boşlukları doldurun ve daha sonra işlemleri seçin yazısına tıklayın. Daha sonra önünüze gelecek olan arama kutusundan arama kısmına ‘doğum’ yazarak arama yapın çıkan sonuçlardan hastaneden aldığımız hizmeti seçin. Bu işlemleri tamamladıktan sonra özel hastanenin sizden talep etti ek ücreti oranını görebilirsiniz.

Ayrıca sosyal güvenlik kurumunun anlaşmasına göre doğumda gerçekleştiren birçok işlemde yenidoğana uygulanan tedavilerin tümünde ek ücret alınmaz.

Faturanızı aldıktan ve gerekli işlemleri yapıldıktan sonra iade için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne faturanızla beraber müracaat edip ya da Alo 170 hattını arayarak bilgi edinip yetkili kişilerden talepte bulunabilirsiniz.