SGK özel hastanelerde yapılan doğumların ücretlerini karşılıyor mu?

SGK, özel hastanedeki doğum ücretinin sadece 400 TL'sini karşılıyor. Özel hastanede yapılacak doğumla ilgili tüm ödemelerin SGK tarafından karşılanması mümkün değildir. Özel hastanelerde doğum ücretleri 750 TL ile 4500 TL arasında değişiyor. SGK ücretin bir kısmını ödedikten sonra kalan miktar özel bir hastaneye ödenir.

Özel hastanede doğum ücretinin geri alınmasına ilişkin adımlar şu şekildedir:

Kişi doğumdan sonra ücret makbuzu ve T.C. kimlik kartı ile ikamet ettiği ildeki SGK Müdürlüğü'nü ziyaret eder.

Başvuru, SGK Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezine yapılır

Burada çalışanlar makbuzlar ve kimlik kartları alacak ve özel hastaneler aşırı ve gerçekçi olmayan teslimat masrafları talep edecek.

Çalışan, bu istek için başlığı açar ve sorunu araştırmak için bunu kaydeder.

Hastane tedavi miktarının SGK sistemine kayıtlı ortalama ameliyat ücretine uymadığı tespit edilirse doğum ücreti hastaya iade edilecektir.

SGK İle Anlaşmalı Özel Hastanelere Ödenecek Ek Ücretler Nasıl Kontrol Edilir?

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde doğum gerçekleşirse aşağıdaki ek masraflar sorulmalıdır:

İntenet üzerinden https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/ adresini ziyaret edin.

Açılan sayfanın ortasındaki daire sembolündeki tüm adımlar arka arkaya yürütülmelidir.

Sayfanın ortasındaki "Şehir Seç" sekmesine tıklayın. Açılan tablodan özel hastanenin bulunduğu şehri seçin ve "Devam" kutusuna tıklayın.

İkinci adımda "Hastane Seç" kategorisinden özel hastanenin adını seçin ve "Devam Et" kutusuna tıklayın.

Üçüncü adımda, "Branş Seç" kategorisinden Kadın Hastalıkları ve Doğum öğesini seçin ve "Devam Et" kutusunu tıklayın

Son aşamada ise özel hastanede tedavi görecek olan doktorun adı ve soyadı ekrandaki boş alana yazıldıktan sonra "sorgu" kutusuna tıklanacaktır.

Soruşturma sonunda SGK özel hastanede doğum için 400 TL destek verdikten sonra özel hastane ne kadar ek ücret alacak?

SGK Kapsamındaki Özel Hastaneler Nasıl Sorgulanır?

Https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/shsSorgu.faces adresine giriş yapabilirsiniz.

İşlemle açılan ana sayfada bir tablo görüntülenecektir.

Formun boşluklarına il ve hastane türünü girin.

Ekranda bulunan güvenlik kodu ilgili alana yazılacaktır.

Bu işlemden sonra "Sorgu" kutusuna tıklayın

İşlem tamamlandıktan sonra, seçilen ilde SGK ile iş birliği yapan özel hastanelerin bir listesi görüntülenecektir.

SGK'nın anlaşmalı olduğu özel hastaneleri sorgulamak için atılan adımlar şu şekilde:

SGK resmî web sitesi üstünden yapılmış olan sorgulama Türkiye genelinde anlaşmalı çalışan hastanelerin hangisi olduğu bilinir.

Özel Hastaneden Doğum Ücreti Geri Alınır Mı?

Doğum ücreti özel bir hastaneden talep edilebilir. SGK tarafından ödenen mutabık kalınan paydan sonra hastanın talep ettiği masraflar gerçekleri yansıtmıyorsa, hasta Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak konunun araştırılmasını talep edebilir. Hastanenin yüksek bedel ödediği tespit edilirse doğum ücreti hastaya iade edilir.

SGK, Özel Hastanede Doğum Testi Ücretini Karşılıyor Mu?

SGK, özel hastanelerdeki doğum muayeneleri için sadece 32 TL ödüyor. Muayene ve kontrol ücretlerinin geri kalanı hastanın özel hastanesine göre değişmektedir.

SGK Özel Hastane Sezeryan Ücretini Karşılar Mı?

SGK, özel hastanelerde doğum işlemleri kapsamında sezaryen için 450 TL ödüyor. Özel hastanelere göre sezaryen ameliyatı fiyatı 700 ile 5.000 lira arasında değişiyor. Bu durumda SGK 450 TL ödemesinden sonra ek masraf gerekmesi halinde masraflar hasta tarafından karşılanacaktır.