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SGK kök hücre tedavilerini kapsamakta mıdır? Kök hücre hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Son zamanlarda, PRP ücretleri ve SGK kök hücre tedavi ücretlerini SGK karşılıyor mu? sorusu sıkça karşımıza çıkmaktadır. İleri teknolojiler sayesinde hayatımıza giren kök hücre tedavileri son zamanlarda çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaya başlandı ve oldukça yaygın hale geldi. Bu tedavi şeklinin hızla yayılması bazı yanlış bilgilerin yayılmasına neden oldu. Kök hücre tedavisinin fiyatı hakkındaki tartışmanın toplumda çok pahalı bir hizmet olduğu düşünülür ve bu da insanların kafasını karıştırabilir. Bu nedenle, insanlar ayrıca SGK'nın kök hücre tedavisini kapsayıp kapsamadığını veya hastanın bunun için ödeme yapıp yapmadığını bilmek istemektedir.

21 Ekim 2020 Çarşamba 23:27
SGK kök hücre tedavilerini kapsamakta mıdır? Kök hücre hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
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Kök Hücre Tedavisini SGK Karşılıyor mu?

Türkiye, dünya standartlarında kök hücre tedavisini başlatan ülkelerden biridir. Bu tedavi yöntemi kamu hastanelerinde, özel kliniklerde ve araştırma hastanelerinde uygulanmaktadır. Bu bağlamda kök hücre tedavisinin maliyeti hastaneden hastaneye veya kliniğe değişmektedir. Tahmin edebileceğiniz gibi, özel hastanelerde kök hücre tedavisinin maliyeti yüksek olabilir. Tabii bu da kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Ek olarak, bazı özel sigortalar kök hücre tedavisini kapsayabilir.

Kök hücre tedavisi için devlet hastanesine de gidebilirsiniz. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde kök hücre tedavisi sunan hastaneler bulunmaktadır. İzmir, Ankara ve İstanbul'da kök hücre tedavisi sunan birçok devlet hastanesi bulunmaktadır. Siz de bu kurumlara giderek kök hücre tedavisinden yararlanabilirsiniz. Şimdi bu noktada en ilginç kısmı açıklayalım:

  • SGK tarafından yayınlanan listeye göre; Organ, doku ve kök hücre nakli ile ilgili sağlık hizmetleri kapsamında hastadan herhangi bir ek ücret alınmaz.
  • Kamu hastaneleri dışında SGK'nın anlaşmalı olduğu bazı özel hastanelerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. SGK dışı kliniklerde hastaların kendi tedavileri için ödeme yapmaları beklenir.

PRP Tedavisini SGK Karşılıyor mu?

PRP, tıpkı kök hücreler gibi bir devlet hastanesinde yapılır. Bu uygulamayı yapan hastanelere giderek de tedavi olabilirsiniz.

  • PRP uygulayan devlet hastaneleri hastalardan hastalıkların tedavisi için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Bu uygulama aynı zamanda SGK koruması altındadır. Ama buna dikkat edelim. PRP tedavisi için devlet hastaneleri de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yerlerde estetik ameliyatlar gerçekleştiriyor. Yani saç ekimi ve cilt sıkılaştırma gibi estetik amaçlı PRP yapılabilir. SGK, devlet hastanelerinde de yapılan bu tür estetik uygulamaları kapsamaz. Yani SGK tarafından ödenen PRP'ler tıbbi tedaviler ve sakatlık gibi durumlardır.
  • Ayrıca SGK anlaşması olan sağlık tesislerinde tıbbi nedenlerle PRP başvurusu ücreti alınmamaktadır. Ancak gideceğiniz özel kuruluş anlaşmalı kurumlara ait değilse veya SGK kapsamında olmayan bir estetik ameliyatınız varsa ödeme gerekli.
  • PRP uygulaması için ödenecek ücret, tedavi türüne, seans sayısına ve uygulanacak alana göre değişmektedir. Başvuru ücreti 500 TL'den başlayıp 5000 - 10000 TL'ye kadar çıkabilir.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?


Kök hücre tedavisi, belirli hasta gruplarının hücrelerini ve dokularını onarmak ve yenilemek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hastalığın durumuna göre kök hücreler kana enjekte edilebilir veya hasarlı dokuya doğrudan uygulanabilir. Bazı durumlarda dokunun kendini onarması hastanın kendi dokusundan bile kaynaklanabilir.

Hangi Hastalıklar Kök Hücre Yöntemi ile Tedavi Edilebilir?

Kök hücre tedavisi kanıtlanmış hastalık sayısı son derece düşüktür. Kök hücre nakli, kemik iliğinin kan ve bağışıklık sistemi bozuklukları nedeniyle işlevini kaybettiği lösemi ve Akdeniz anemisi gibi sağlık sorunları için kullanılır. Tıbbın gelişimi son gaz devam ederken, deney aşamasında olan kök hücre tedavilerinin olduğu söylenebilir.

  • Eklem kireçlenmeleri
  • Romatizmal hastalıklar
  • Bel, boyun rahatsızlıkları
  • Kas ve bağ yırtıkları
  • Parkinson
  • Alzheimer
  • MS
  • Şeker hastalığı
  • Böbrek yetmezliği
  • İnme ve travmaya bağlı felç
  • Kalp yetmezliği
  • Karaciğer yetmezliği
  • Kronik akciğer hastalıkları
  • Otizm

Platelet Rich Plasma (PRP) Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi, pıhtı hücrelerinden elde edilen zengin kanı ifade eder. Bu tedavi yönteminde hastadan alınan kanın özel bir test tüpüne yerleştirilmesinden oluşan işlemler sonucunda elde edilen plazma bileşenlerine ayrılarak trombositlerle zenginleştirilir. Hastanın vücudundaki hasarlı dokuları onarmak ve yaraları doğal haline getirmek için toplanan plazma, enjeksiyonla vücuda geri döner.

PRP Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

PRP tedavisi, kök hücre tedavisinden farklı olarak plazma zenginleştirmesidir. PRP, kök hücreler içerir, ancak aslında bir kök hücre transferi değildir. Esas olarak büyüme faktörleri ve yenileyici ve temizleyici doku transferidir. PRP tedavisinin kullanılabileceği ve araştırmalar devam eden hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Cilt yenileme (anti- aging amaçlı)
  • Saç ekim işlemleri
  • Tenisçi ya da golfçü dirseği
  • Diş implantları
  • Omuz tendon yırtıkları
  • Erken yaşta ortaya çıkan kıkırdak aşınmaları
  • Aşil tendiniti


Son Güncelleme: 21.10.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
SGKKök HücreTedavi
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