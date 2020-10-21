SGK kök hücre tedavilerini kapsamakta mıdır? Kök hücre hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Kök Hücre Tedavisini SGK Karşılıyor mu?

Türkiye, dünya standartlarında kök hücre tedavisini başlatan ülkelerden biridir. Bu tedavi yöntemi kamu hastanelerinde, özel kliniklerde ve araştırma hastanelerinde uygulanmaktadır. Bu bağlamda kök hücre tedavisinin maliyeti hastaneden hastaneye veya kliniğe değişmektedir. Tahmin edebileceğiniz gibi, özel hastanelerde kök hücre tedavisinin maliyeti yüksek olabilir. Tabii bu da kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Ek olarak, bazı özel sigortalar kök hücre tedavisini kapsayabilir.

Kök hücre tedavisi için devlet hastanesine de gidebilirsiniz. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde kök hücre tedavisi sunan hastaneler bulunmaktadır. İzmir, Ankara ve İstanbul'da kök hücre tedavisi sunan birçok devlet hastanesi bulunmaktadır. Siz de bu kurumlara giderek kök hücre tedavisinden yararlanabilirsiniz. Şimdi bu noktada en ilginç kısmı açıklayalım:

SGK tarafından yayınlanan listeye göre; Organ, doku ve kök hücre nakli ile ilgili sağlık hizmetleri kapsamında hastadan herhangi bir ek ücret alınmaz.

Kamu hastaneleri dışında SGK'nın anlaşmalı olduğu bazı özel hastanelerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. SGK dışı kliniklerde hastaların kendi tedavileri için ödeme yapmaları beklenir.

PRP Tedavisini SGK Karşılıyor mu?

PRP, tıpkı kök hücreler gibi bir devlet hastanesinde yapılır. Bu uygulamayı yapan hastanelere giderek de tedavi olabilirsiniz.

PRP uygulayan devlet hastaneleri hastalardan hastalıkların tedavisi için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Bu uygulama aynı zamanda SGK koruması altındadır. Ama buna dikkat edelim. PRP tedavisi için devlet hastaneleri de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yerlerde estetik ameliyatlar gerçekleştiriyor. Yani saç ekimi ve cilt sıkılaştırma gibi estetik amaçlı PRP yapılabilir. SGK, devlet hastanelerinde de yapılan bu tür estetik uygulamaları kapsamaz. Yani SGK tarafından ödenen PRP'ler tıbbi tedaviler ve sakatlık gibi durumlardır.

Ayrıca SGK anlaşması olan sağlık tesislerinde tıbbi nedenlerle PRP başvurusu ücreti alınmamaktadır. Ancak gideceğiniz özel kuruluş anlaşmalı kurumlara ait değilse veya SGK kapsamında olmayan bir estetik ameliyatınız varsa ödeme gerekli.

PRP uygulaması için ödenecek ücret, tedavi türüne, seans sayısına ve uygulanacak alana göre değişmektedir. Başvuru ücreti 500 TL'den başlayıp 5000 - 10000 TL'ye kadar çıkabilir.

Kök Hücre Tedavisi Nedir?

Hangi Hastalıklar Kök Hücre Yöntemi ile Tedavi Edilebilir?

Kök hücre tedavisi, belirli hasta gruplarının hücrelerini ve dokularını onarmak ve yenilemek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hastalığın durumuna göre kök hücreler kana enjekte edilebilir veya hasarlı dokuya doğrudan uygulanabilir. Bazı durumlarda dokunun kendini onarması hastanın kendi dokusundan bile kaynaklanabilir.

Kök hücre tedavisi kanıtlanmış hastalık sayısı son derece düşüktür. Kök hücre nakli, kemik iliğinin kan ve bağışıklık sistemi bozuklukları nedeniyle işlevini kaybettiği lösemi ve Akdeniz anemisi gibi sağlık sorunları için kullanılır. Tıbbın gelişimi son gaz devam ederken, deney aşamasında olan kök hücre tedavilerinin olduğu söylenebilir.

Eklem kireçlenmeleri

Romatizmal hastalıklar

Bel, boyun rahatsızlıkları

Kas ve bağ yırtıkları

Parkinson

Alzheimer

MS

Şeker hastalığı

Böbrek yetmezliği

İnme ve travmaya bağlı felç

Kalp yetmezliği

Karaciğer yetmezliği

Kronik akciğer hastalıkları

Otizm

Platelet Rich Plasma (PRP) Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi, pıhtı hücrelerinden elde edilen zengin kanı ifade eder. Bu tedavi yönteminde hastadan alınan kanın özel bir test tüpüne yerleştirilmesinden oluşan işlemler sonucunda elde edilen plazma bileşenlerine ayrılarak trombositlerle zenginleştirilir. Hastanın vücudundaki hasarlı dokuları onarmak ve yaraları doğal haline getirmek için toplanan plazma, enjeksiyonla vücuda geri döner.

PRP Tedavisi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

PRP tedavisi, kök hücre tedavisinden farklı olarak plazma zenginleştirmesidir. PRP, kök hücreler içerir, ancak aslında bir kök hücre transferi değildir. Esas olarak büyüme faktörleri ve yenileyici ve temizleyici doku transferidir. PRP tedavisinin kullanılabileceği ve araştırmalar devam eden hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz: