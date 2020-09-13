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Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 13 Eylül Pazar 01:24 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 01:24
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
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Devlet tarafından hasta olan kişilere hastalıklarına göre malulen emekli olma hakkı tanınmaktadır. Bu hastalıkların içerisinde bulunan kanser hastalığı da kişilerin malulen emekli olmalarını sağlamaktadır. Kanser hastalığı yüzünden çalışma hayatına devam edemeyen kişiler malulen emekli olarak gelir kaybı yaşamadan hayatlarına devam edebilirler.

Kanser hastaları nasıl emekli olurlar?

SGK insanların yaşadığı rahatsızlıklar yüzünden çalışma hayatlarına devam edemeyecek hale gelmeleri halinde kişilerin maddi kayıplar yaşamaması adına o kişilere malulen emekli olma hakkı verir. %60 ve üzeri güç kaybını raporlu olarak elinde bulunduran vatandaşlar malulen emekli olmak için başvuruda bulunabilir. Malulen emekli olmak isteyen bu kişiler diğer gerekli şartları da yerine getirmelidir.

Kişiler iş güçlerinde kayıp yaşamaları halinde veya kanser gibi büyük hastalıklar yaşamaları durumunda heyet raporu alarak hastalıklarının güç kaybına neden olduğunu kanıtlayarak malulen emekli olabilirler. Bu raporda en az %60 şartı arayan SGK, bunun dışında kişinin bu rapordan önce 10 seneye varan bir sigortalılık süresinin olmasını istemektedir. Bu süre 1800 prim gününe tekamül etmektedir.

İlk giriş tarihi önemli


Bir kişi çalışma hayatına girmeden önce %60’a varan iş gücü kaybı yaşamış ise bu kişinin malulen emeklilikten yararlanması söz konusu değildir. Kanser hastalığı taşıyan kişiler ise işe girdikten sonra kanser hastalığına yakalandıysa malulen emekli olabilir. Burada göz önünde bulundurulan unsur kanser hastalığının genç yaşta insanları etkilemesidir.

Kişinin heyet raporunda birden fazla hastalık gözlemlenmekteyse kişiyi en az etkileyen hastalık üzerinden değerlendiren SGK, kişinin hastalıkların hepsi yüzünden iş gücü kaybına neden olduğunu saptaması halinde malulen emekli olma hakkını o kişiye verir.

Sigortalı olarak çalışmadığı süre zarfında iş gücünü kaybetmiş kişiler sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlasalar dahi malulen emeklilikten yararlanamazlar. Ancak bu kişiler gerekli prim ve sigortalılık sürelerini yerine getirmeleri halinde vergi indirimi ve birçok özel haktan yararlanma hakkına sahiptir.

Kanser hastaları için özel durumlar

Malulen emekli olma şartları SGK tarafından belirlenmiştir. Bu şartlar gereğince kişilerin en az %60 iş gücü kaybı yaşamış olması aranmaktadır. Ancak bazı hastalıklar çerçevesinde SGK bu durumu göz ardı ederek de kişileri emekli etme hakkına sahiptir.

Böbrek nakli olan kişiler sigortalı olarak da iş hayatlarını sürdürüyorlarsa bu kişilerin %60 raporu olmasa dahi malulen emekli olma hakkı vardır. Bu durumda kanser hastaları da aynı haklardan yararlanabilmektedir. Kanser tanısı konan hastalar bu hastalığın belirlenmesinin ardından başvurmaları halinde malulen emekli olabilmektedirler. SGK ilk olarak bu hastalara 18 aylık maaş bağlamaktadır. 18 ay sonunda kişilerin hastalık durumları göz önünde bulundurularak maaş ödemesi devam etmektedir.



Son Güncelleme: 13.09.2020 01:24
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