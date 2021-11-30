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Sgk implant desteği sağlıyor mu? SGK implant desteği şartları nelerdir?

Diş tedavisinde yaygın olarak kullanılan tedavilerden biri implant olarak bilinmektedir. İmplant tedavisinin SGK'da yapılması halinde sağlanan destekler merak edilmektedir. SGK implant desteği sağlıyor mu? Ayrıca SGK implan desteğinden yararlanmak için gereken şartlar da araştırılıyor. SGK implant desteği şartları nelerdir? Bu haberimizde SGK implant desteği hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte SGK implant desteği ve şartları...

30 Kasım 2021 Salı 19:38
Sgk implant desteği sağlıyor mu? SGK implant desteği şartları nelerdir?
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Eksik dişleri restore etmek için kullanılan implant tedavi yönteminin diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmasının nedeni; tek diş kusurlarından dişsiz hastalara kadar çok geniş bir alana uygundur. İmplant tedavisi, moden zamanların en iyi diş tedavi yöntemlerinden biridir.Yaygın olarak kullanılan bir diş tedavi yöntemidir.Yapay bir kök işlemi ile donatılmış olup, eksik veya ulaşılmaz dişler yerine dişlerle aynı görevlerin yerine getirilmesine olanak sağlar. , Diş implantları olarak da adlandırılır.

İmplant; yapay kök olarak adlandırılır ve dişsiz bölgedeki çene kemiğine vida şeklinde yerleştirilir. Peki, implant fiyatları ne kadar?

İmplant fiyatları

2021 yılında  implant fiyatları implant markasına bağlı olarak 3.000 TL ile 10.000 TL arasında olacaktır.

Günümüzde diş implant tedavilerinin fiyatları keskin bir şekilde arttı ve bu en popüler tedavilerden biri. Bu durumun en büyük nedeni çevresel ve ekonomik faktörlerdir. Bu kapsamda çeşitli alanlardaki ücret artışları diş implant fiyatlarına da yansımaktadır.

2021 yılı itibari ile diş implant tedavisi gören hastaların ödeyeceği miktar 3.000 TL ve 10 bin TL arasındadır.. Kişiden kişiye fiyat değişimlerinin gözlemlenmesinde en büyük etken hastanın tedavi seçiminin lokasyonudur.

Devletin sağladığı diş implantı sayısı hastaya ve tedavi gereksinimlerine göre değişmektedir.

Devlet hastanesinde implant yapımı

Devlet ve üniversite hastanelerinde implant fiyatları özel hastanelere göre daha uygundur. SGK ve SSK belirli şartları sağlıyorsa implantasyon masraflarını kurum tarafından  karşılanır. Bu koşullar;

  • Doğuştan şekil bozuklukları (yarık dudak, yarık damak) ve kemik ve diş etlerinde şekil bozukluğu olan hastalar,
  • Doğuştan tek diş kaybı vakaları,
  • Maksiller  ve mandibular  kist, tümör veya maksillofasiyal travma nedeniyle bu bölgede aşırı doku kaybı yaşayan hastalar,
  • Alt ve üst çenede tek dişi olmayan kişilerde,
  • Yukarıdakilere ek olarak yetişkin diş implant tedavisinin maliyeti kurum tarafından karşılanır ve sağlık kurulu raporu en az 3 diş hekimi tarafından sağlanır.
  • Ayrıca engelli yetişkin hasta grubunun tedavisinin %40'ının SSK tarafından karşılandığı bildirilmiştir.
  • 18 yaşından küçük çocukların implant tedavisine ihtiyaç duyması halinde tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacaktır.

Anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarından implant tedavisi alırken implantın maliyeti SGK tarafından karşılanır. 18 yaşından küçüklerin ortodontik diş tedavisi ile ilgili masrafları SGK üstlenir.

Tabip Komisyonu raporuna göre çene başına 4 intraosseöz implanta ve implant başına 90 TL'ye kadar olan işlem maliyeti de 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylardan kaynaklanmaktadır; her implant için fatura Maksimum 700 TL'dir.Tedavi için SGK'ya başvurursanız başkalarının yardım ve desteği olmadan yaşamını sürdüremeyen hastalar ile en az %40 ve daha fazla engeli olan hastalar ile SGK'ya başvurdukları takdirde resmi görev ve savaşlar nedeniyle sakat kalanlar Özel sağlık kuruluşuna başvururlar ve  İmplant tedavisi devlet tarafından karşılanır.

İmplant fiyatı belirleme

İmplant yapılacak yerin fiyat politikasına göre fiyatlar değişir. İmplant markası ile 1. 5. İle 10.yıllarda olan kemik ile uyumu fiyat açısından önemlidir. İmplantın kalitesi ve markası da implant yaptırma fiyatını etkiler.

Yerli yabancı implant fiyatları

Estetik diş hekimliği kapsamında Oral İmplantoloji dahilinde yapılacak olan implantın 2021 fiyatları kullanılacak malzemenin kalitesi ve markasına göre değişerek 3 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Ülkemizde üretilen yerli implantlar yabancı implant markalarına göre daha uygundur. Fiyatlar ise şu şekildedir;

  • Bioinfinity Yerli İmplant Markası Fiyatları (Türk)- 2500 TL.
  • Straumann İmplant Diş Fiyatları (İsviçre) -9000 TL.
  • TAV-Paltop İmplant Diş Fiyatları (İsrail) -4500 TL.
  • Tri İmplant Diş Fiyatları (İsviçre) – 6000 TL.

Tek diş implant fiyatı

Tek diş için implant fiyatları 6 bin TL ile 7500 TL arasında değişir. Bu fiyat için implantın markası oldukça önemlidir. Arka planda olan dişlere implant tedavisi için 3.500 TL ya da 7 bin TL istenmektedir. Estetik açıdan çok önemli olan üst çenede yapılacak tek diş implant fiyatları daha pahalı olacaktır. 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişir.

İmplant fiyat hesaplama

İmplant fiyatları her sene  değişen kemik içi implant diş fiyatının üstüne seçeceğiniz implant markasının belirlediği fiyatı toplayarak hesaplayabilirsiniz. Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) Kdv hariç 2.490,74 TL, Kdv dahil 2.690 TL’dir.

Yerli implant diş sayısına göre fiyat hesaplama

Yerli implant kullanılarak yapılan tedavilerde diş sayısına göre fiyatlar merak edilmektedir. Tek diş için yerli implant fiyatları ;

  • Yerli Porselen Kaplama İmplant Fiyatı: 1350 ve  1850 TL arasında değişir.
  • Yerli Zirkonyum Kaplama İmplant Fiyatı: 1650 ve 2150 TL arasında değişir.

Yerli implant 2 diş için fiyat ;

  • Yerli Porselen Kaplama İmplant Fiyatı: 2300 ve  3300 TL arasında değişir.
  • Yerli Zirkonyum Kaplama İmplant Fiyatı: 2600 ve  3600 TL arasında değişir.

Yerli implant 3 diş için fiyat ;

  • Yerli Porselen Kaplama İmplant Fiyatı: 3250 ve  4750 TL arasında değişir.
  • Yerli Zirkonyum Kaplama İmplant Fiyatı: 3550  ve 5050 TL arasında değişir.

Devlet implant tedavisini karşılıyor mu?

İmplant tedavisinin SGK'nın  karşılanabilmesi için bazı koşulların  sağlanması gerekir Hepimizin bildiği gibi, insanların sağlığı için gerekli olan ve abartılı olmayan tedavi masraflarını SGK üstlenmektedir. SGK'nın implant tedavisine verdiği desteği desteklemek için 2010 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan "Sağlık Uygulamaları Bülteni"nde yer alan tüm şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Koşullar tam olarak sağlanırsa kişi SGK 700 TL implant desteğiyle desteklenebilir.

  • SGK hastalarına uygulanabilir; değerli metaller (platin, paladyum + platin, iridyum + platin, altın, iropal gibi) ve bileşiminde değerli metaller içeren malzemeler (argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi) malzemeler  kapsam dışıdır. SGK bunlara ödeme yapmaz. Kemikteki implantların parasını ödemez. Yine de;

Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak maksiller ve mandibular dokuda aşırı kayıp varsa,Alt çene ve üst çenenin dişsiz tek taraflı serbest uçları olduğunda,Doğuştan diş eksikliği durumunda,Yarık dudak, yarık damak vb. Doğumsal anormallikler dişlerde ve ilgili kemik dokusunda bozukluklara neden oluyorsa bu gidi durumlarda implant desteği sağlanır.

Hareketli ve sabit protezlerde yenileme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce güncellenen protezlerin bedeli acente tarafından ödenmeyecektir. Ancak bu süre içerisinde trafik kazaları veya iş kazalarından kaynaklanan ağız ve çene yaralanmaları dikkate alınmaz.

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavisi ile ilgili masrafları bu kurum tarafından karşılanmaz. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik tedavisinin 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortası maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayıp devam etmesi halinde tedavi masrafları karşılanır.

Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ ortodontik tedavisi ve ortognatik cerrahi için uygundur; tanıya dayalı ortodontik tedavi prosedürü bölümünde kuruluş tarafından işlem kodu kapsamındadır.

SGK implant süreci

Sağlık Uygulamaları Bülteni'ndeki şartlar yerine getirilirse, hastaya yapılan 700 TL'lik yardımın anlaşılması ve uygulanan tedavinin estetik amaçlı olmaması en önemli husustur.

Bu karar hastanın üniversite hastanesinden alacağı sağlık kurulu raporudur. Unutulmamalıdır ki Sağlık Kurulu tarafından bildirilen tedavi yöntemi estetik amaçlı değil, maloklüzyon tipi tedavidir. SGK kapsamındaki tedavi masrafları ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer detay ise rapor tarihidir. Bu durumda hastaların dikkat etmesi gereken bir husus, sağlık kurulu raporu tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanması gerektiğidir.

İmplant tedavisi olamayan kişiler

Kemik büyüme ve gelişimini yeterli düzeyde tamamlamamış genç kişiler,

Baş ve boyun bölgesine radyoterapi geçmişi olan kişiler,

Sigara kullanımının yoğun gözlemlendiği kişiler de implant tedavisi uygulanamaz. Ancak;

Diyabet hastalığı olanlar,

Yüksek tansiyonu olanlar,

Hemofili olanlar,

Otoimmun hastalığı olanlar,

Bifosfonat, kortikosteroid veya immun sistemi baskılayıcı ilaç kullananlardan sağlık durumlarının doktor gözetimiyle iyileştirilmesi sonucunda implant tedavisi alabilir.

 

 


Son Güncelleme: 30.11.2021 19:38
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