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SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi

Bakan Selçuk tarafından yapılan duyuruda 29 adet ilacın geri ödeme listesine alınacağı ifade edildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 18:26
SGK ile karşılanan ücretsiz ilaçlar listesine 29 ilaç eklendi
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Vatandaşlar için devlet tarafından ödenen ilaçlar arasına 29 ilaç daha eklendi. Bakan Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada hangi ilaçların geri ödeme listesinde yer alıpını belirtti. İşte detaylar....

Aile Çalışma ve Sosyal Hizöetler Bakanlığı'mdan yapılan açıklamaya göre 29 adet ilaç geri ödeme listesine alınacak.

29 ilaç geri ödeme listesinde

Aile Çalışma ve Sosyal Hizöetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı duyuruda, geri ödeme litesinde bulunan 29 ilaçtan 24 ilacın yertli üretim olduğunu belirtti.

Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bedelini ödemiş olduğu ilaç sayısının 9bin 37'ye kadar arttığını belirtti.

Geri ödeme listesinde kayıtlı olan ilaçların dağılımları ise şu şekilde:

Bir pıhtılaşma önleyici ilaç, dört demans ilacı, iki enteral beslenme ürünü, bir hipertansiyon ilacı, iki immünglobulin, bir kas gevşetici, bir göz merhemi, iki gargara, iki psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, altı antibiyotik, iki soğuk algınlığı ilacı, iki astım ilacı, bir tıbbi mama, iki vitamin.



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
IlaçGeriÖdeme
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