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SGK hangi estetik operasyonları karşılar? Meme küçültme, Burun estetiği ve Genital Estetik operasyonları için şartlar nelerdir?

Estetik operasyonu geçirmek isteyen vatandaşlar SGK’nın bu operasyonları karşılayıp karşılamadığı merak konusu oldu. SGK hangi estetik operasyonları karşılıyor? Estetik şartları nelerdir? Soruların cevaplarına ve daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:19
SGK hangi estetik operasyonları karşılar? Meme küçültme, Burun estetiği ve Genital Estetik operasyonları için şartlar nelerdir?
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Devlet hastanelerinde estetik operasyon geçirmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bu estetik operasyonları karşılayıp karşılamadığı merak konusu oldu. SGK estetik operasyonlarının tamamını olmasa da bazı operasyonları karşılamaktadır. SGK herhangi bir kaza ya da farklı bir sebeb sonucunda hasar alan kişinin vücudunda rahatsızlığa ya da fonksiyonel bir bozukluğa sebebiyet veren ve düzeltilmesi gereken estetik operasyonları karşılar.

SGK hangi estetik operasyonları karşılamaktadır?

Sosyal Güvenlik Kurumu; herhangi bir nedenle kişinin vücudunda oluşan yanık, kesik ve yara izleri, sağlığı etkilediği durumlarda meme küçültme, herhangi bir darbe sonucunda burunda oluşan zedelenmeler sonucu yapılan operasyonlar, yüz felci geçiren kişilerde oluşan kaş düşmesi ya da iz kalması gibi hasarların tedavisi, genital organlardaki şekil bozukluğundan kaynaklanan işlevsizlik sonucunda yapılan tedavi, daha çok çocuklarda meydana gelen kepçe kulak sorunun tedavisi, meme kanseri sonrasında meme büyütme ameliyatlarını karşılamaktadır. 

Meme küçültme, Burun estetiği ve Genital Estetik operasyonları için şartlar nelerdir?

Meme Küçültme operasyonunda; Bir kadının meme büyüklüğü sırt, boyun ve bel ağrılarına sebep olabilir bu yüzden kadının vücuduyla meme büyüklüğü arasında büyük bir oransızlık olduğunda meme küçültme işlemi gerekmektedir. Bu işlem için estetik cerrahın onay vermesi gerekir. Devlet hastanesinde çalışan bir estetik cerrahının tektik ve kontrolünü yapması ve kadının memelerinin vücuduna oranla fazla büyük olduğuna karar vermesi ve bu durumu raporlaması durumunda SGK meme küçültme operasyonunu karşılar. Keyfi olarak yapılan meme küçültme operasyonlarını SGK karşılamaz. Burun estetik operasyonlarında; burunda doğuştan gelen sorunlar ya da bir kaza veya darbe sonucu sonradan meydana gelen sorunlar varsa burun estetiği operasyonları SGK tarafından karşılanır. Doğuştan, kaza veya darbe sonucu burunda oluşan hasarlar fiziki ve sağlıksal olarak kişinin hayatını rahat geçirmesini engelliyorsa burun estetiği ameliyatı yapılmaktadır. Bir kişinin bunundaki sorundan ötürü fiziki olarak hayatını rahat geçirememesinden kasıt, kişinin bunundaki kemikte ya da kıkırdağında fiziksel bir hasar oluşmuş olması ve bu durumda kişinin hayatını rahatça geçirememesidir. Sağlık açısından ise kişinin bunundaki herhangi bir sebeple nefes alamaması, horlaması ya da nefes alıp verirken sıkıntı yaşaması gibi etmenler hayatını rahat geçirmesine engel olur. Bu iki halde de kişi masrafı SGK tarafından karşılanacak estetik operasyonu olacaktır. Keyfi yapılan burun estetiğini SGK karşılamamaktadır. Genital estetik operasyonları; sağlık ve fiziki nedenlerle yapıldığında SGK masrafları karşılar. Genital organlarda doğuştan veya sonradan oluşan cinsel teması engelleyici fiziki problemler olduğunda veya genital organlardaki problemin kişinin sağlığını etkilemesi halinde estetik müdahaleyi SGK karşılar. Genital estetiğin farklı bir boyutu da vardır fakat bu lüks tedavi kapsamına girmektedir. Bu yüzden SGK karşılamaz. SGK tüm keyfi operasyonları karşılamaz. Bu da sağlığı herhangi bir şekilde etkilemeyen ve fiziki bir engel olmayan ancak genital sorun olarak görülen hallerdir.  Bu operasyonlar özel hastanelerde yapılırsa SGK tarafından karşılanmaz. Özel hastanelerde yapılan tüm keyfi ya da sağlık sorunu ile yapılan estetik operasyonu masraflarını kişi kendi ödemektedir.  

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası olanların estetik operasyon masrafı kime aittir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, katılım paylarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyen ve bu sayede özel hastanede muayene olabilen kişilerin sahip olduğu sigortadır. Bu sigorta da bir katılım payı olduğu için yaptırılan estetik operasyonunun masraflarını SGK'nın karşılayacağı düşünülür, fakat tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında estetik ameliyatlar bulunmaz. Özel sağlık sigortası olan vatandaşlar ise devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde estetik ameliyat olması halinde masrafı kendisini öder. Fakat kişinin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurması halinde tüm masrafın SGK tarafından karşılandığı bir sigorta türüdür.

Devlet Hastanesi’nde estetik operasyonların fiyatı ne kadardır?

Kişinin keyfi olarak yaptırdığı ve masraflarını kendi karşıladığı operasyonlarında belirli bir fiyat yoktur bu fiyat estetik operasyona göre değişmektedir. SGK tarafından karşılanan estetik operasyonlar sadece devlet hastanesinde yaptırılmak zorundadır. 



Son Güncelleme: 24.02.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
SGKEstetik Operasyonu
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