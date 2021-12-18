SGK hangi diş tedavilerini karşılıyor? SGK vatandaşın diş sağlığının korunmasına yardım ediyor

Koronavirüs sebebiyle ağız ve diş sağlığıyla ilgili tedaviler aksamış, bir çok insan ağız ve diş sağlığı konusunda ciddi sorunlar yaşadı. Normalleşme döneminde olduğumuz şu dönemde ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hangi diş tedavilerini karşıladığı intenet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki SGK hangi diş tedavilerini karşılıyor?
SGK Hangi Diş Tedavilerini Karşılıyor?
İmplant tedavilerinde ise tedavinin zorunlu olması şartıyla üst ve alt çene olmak üzere toplamda 8 tane implant tedavisi SGK tarafından karşılanıyor.
Son Güncelleme: 18.12.2021 22:24