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SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme

Gündemde kritik haberler arasında yer alan SGK grip aşısını karşılar mı? SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. SGK grip aşısını karşılar mı? SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 11.01.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:54
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
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Koronavirüs salgını nedeniyle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha fazla etki göstermesi ve bağışıklık sisteminde zayıflık sebebiyle geçtiğimiz yıllara nazaran grip aşılarına daha fazla rağbet gösterilmektedir. Genellikle sıcak ayların tamamlanmasından sonra talep görmesine dair bu yıl salgın sebebiyle grip aşısı büyük bir önem kazanmıştır.

Grip aşısı taleplerinde artış yaşandı

SGK grip aşılarına mevzuat çerçevesinde bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu süreçte 65 yaş ve üstü kişilerle yaşlı bakımevinde kalan bireyler, gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar olan süre zarfında hamilelerin, astım dahil olmak suretiyle kronik pulmoner veya kardiyovasküler sistem rahatsızlığı bulunanların, ronik renal disfonksiyonu, 6 ay ila 18 yaş arasında asetik salisilik asit tedavisi almakta olan çocukların durumlarını sağlık raporuyla göstermeleri durumunda grip aşısı bedeli yılda bir defa SGK’dan karşılanır.

Bu durumların dışında SGK grip aşısını karşılamıyor. Söz konusu tedavi veya rahatsızlık durumu sigortalı çalışan veya emeklide bulunmuyorsa grip aşıları sigorta kapsamı dışında tutulur. Yılda bir defa aşı yapıldıktan sonra üzerinden tam bir yıl geçmesi anlamı çıkarmamanız gerekiyor. Grip aşıları, aşı sezonu olarak da bilinen dönemlerde tam bir yıl dolmadan yapılabiliyor. Grip aşısı sezonu; Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde olduğunda eğer bir kişi geçtiğimiz yıl Aralık ayında aşı olduysa, bu yılın Eylül ayında da ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Grip aşısı SGK süre sınırı

SGK’nın karşılamış olduğu gri aşısı zorunlu kesimlerde bedeli karşılanır. Bu süreçte grip aşısının bu risk grubunda yılda en az bir defa yapılması faydalı görülmektedir. Tıbbi açıdansa grip aşısı yaptırmanın gerekliliği ön görülmemektedir. Grip aşıları yıllık bazda bir defa yapıldığında uzmanlar gerekli görür fakat ilkbahar döneminde grip görüldüğünden grip aşısı olmak isteyenlere öneriliyor.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 08:54
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SGK Aşı ödemeleriSGK
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