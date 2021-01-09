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SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021

SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 06:32
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
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SGK Kaplıca Tedavisi Masraflarını Karşılıyor mu?

Kaplıca tedavilerine ihtiyaç duyan kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği işletme tesisleri aracılığıyla kaplıca tedavisi alabilirler. Sağlık Komisyonu raporuna göre kaplıca tedavisi görenlerin seyahat masrafları ve günlük masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrı bir öneri formu gerekmez. Ödeme işlemi, tedavi sağlayabilecek kaplıca yerleşimine dayanmaktadır. Raporda, katılımın tıbbi açıdan vazgeçilmez olduğuna, refakatçilerin tesis tarafından kaydedilmesi ve refakatçilerin seyahat masraflarının da acente tarafından karşılanması gerektiğine işaret edildi.

Hastalar Sağlık Komisyonu tarafından bildirilen kaplıca tedavi hizmetlerini Sağlık Bakanlığının izin verdiği yerlerde kullanır, SUT listesindeki banyo ve kaplıca tedavilerini tedavi ve sağlık raporlarına göre hastaya günde bir defa öder. SUT yönetmeliklerine göre kaplıca tedavileri ile ilgili seyahat, refakatçiler ve günlük masrafları karşılamaktadır.

Emeklilere Bedava Hizmet Veren Kaplıcaların Listesi 2020

Ücretsiz spa hizmetlerinden yararlanabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın işletmeye kaplıca işletme ruhsatını sağlamış olması gerekmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği kaplıcaların listesi önemlidir.

SGK’nın Karşıladığı Kaplıcalar Listesi

Afyon Karahisar

Ozcakir Termal Derman Otel

Ema Ozturk Thermal Hotel

Hilal Termal Tesisi

Safran Thermal Resort Sandık

Gzm Royal Termal

Hudai Kaplıcası

Gurses Termal Otel

İscehisar Belediyesi Termal Tesisi

Heybeli Termal Tesisleri

Sandikh Thermal Park Otel

Grand Ozgul Termal Tatil Koyu

Gazlıgol Başak Termal Tesisler

Es’Di Spa Center

Aksaray;

Aksaray

Aksaray Bereket Turizm Ozel Ziga Sifa Kaplica Tesisleri

Ihlara Termal

Amasya;

Amasya

Terziköy Kaplıca Tesisi

Gözlek Termal Tesisleri

Hamamözü Termal Tesisleri

Ankara;

Ankara

Akropol Termal Mega Kent

1. Etap Çag Hayme Sultan Termal Devremülk Tesisi

Beyter Dutlu Tahtalı Termal Tesisi

Metehan Akyar Devremülk Tesisi

Akasya Termal Tatil Koyu

Doktorun Oteli

Yabanabat Termal

Ravza Termal Otel

Kizilcahamam Belediyesi Termal Kaplıca isletmesi

Armada Grannos Termal Otel

Sifa Hayat Suyu Kaplıca Oteli

Saraçoglu Termal Otel

Ankara Acik Ceza infaz Kurumu isyurdu Müdürlügü

Hayme Termal Otel

Kizilcahamam Hakimevi Egitim Ve Dinlenme Tesisi

Urofiz Termal Otel

Beşikcigil Uçsü Termal Oteli

Cimcime Sultan Kaplıcasi

Ab-l Hayat Termal Otel

Anadolu Hotels Esenboğa Thermal.

Kaplıca Termal Otel

Midas Otel Haymana Termal

Kızılcahamam Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

Medrese Kaplicasi Tesisi

Cam Thermal Hotel

Sonkale Termal Otel

Kızılcahamam Belediyesi Küçük Kaplıca Tesisi

Saray Kaplica Tesisi

Deva Termal Hotel

Adıgüzel Termal Otel Kaplica Tesisi

Başak Termal Otel

Hattusa Vacation Thermal Club Ankara

Ozel Diafiz Ftr Merkezi

Ayas Kaplica Ve içmeceler

Naskon Sapphire Resort-Spa

Prestige Termal Hotel Ve Spa Wellnes

Batikent Termal

Kahramankazan Termal

Sincan Termal Otel

Eliz Thermal Hotel Convent

Harika BaŞkent Termal KaplIca Tesisi

Patalya Termal Resort Otel

2. Etap Çag Hayme Sultan Termal Devremülk Tesisi

 

Aydın;

Aydın

Hedef Dag Termal

Gumuş Termal Apart Otel

Radon Termal Tesisi

Natur-Med Termal Tesisi

Balıkesir;

Balıkesir

Serpin Manyas Termal Tesisi

Bigadic Belediyesi Hisarkoy Termai Tesisleri

Gure Saruhan Termai Otel

Korfez Termal

Hattusa Vacation Thermal Clup Kazdaglan

Heramis Termal Tatil Koyu

Form Termai Otel

Entur Termal

Adramis Termal Otel

Afodit Termai Otel

Termal Vadi Misya

Aytac Termai Otel

Gonen Kaplicasi

Sifa Termal Otel

Hera Termai

Gure Termai Resort

Batman;

Batman Kozluk Bato Termal Kaplıcası

Bingöl;

Bingöl

Binkap Kaplıca Tesisleri

Bingol Universitesi Uygulama Oteli Kaplıca Tesisi

Bolu;

 

A.i.B.U. Fizik Ted. Ve Reh. Egi.Aras.Has. Universite Unitesi

A.I.B.U. Fizik Tedavi Ve Reh. Egit. Ve Aras.. Hastanesi Merkez

Unite (Ana Bina)

Narven Termai Kasaba

Sarot Devremiilkleri

Bolu Termai Otel

Bursa;

Bursa

 

Orman Otel

Adapalas Termal Otel

Crowne Plaza Bursa Oteli

Huzur Termal Otel

Formback Apart Otel

Mercure Hotels Bursa

Cekirge Polisevi Termal Tesisleri

Ramada Otel

Yeni Kaplıca-Kaynarca-Karamustafa Kaplıcalan

Kira Hotel

Aslanli Jeotermal Tesisleri

Yildiz Termal Otel

Met-Sen Club

Horhor Kadmlar Hamami Kaplica Tesisi

Kervansaray Termal Oteli

Boyuguzel Termal Otel

Oylat Kaplica Tesisleri

BbCelikpalasOteli

Almira Hotel

Demirci Termal Otel

Tarihi Cekirge Sultan Hamami

Mutlu Termal Otel

Tumbuldek Kaplica Termal Tesisi

ÇANAKKALE

Çanakkale

Kazdağı Termal Resort Otel

Bardakcilar Kaplıcası

Karailica Kaplıcaları

Kosdere Kirkgecit Termal Tesisleri

Koç Termal Otel

Çankırı;

Andinata Otel

Denizli;

Denizli

 

Colossae Termal Otel Subesi

Sebur Ninova Termal Spa Hotel

Lycus River Termal Otel

Richmond Pamukkale Termal Otel

Karahayit Doga Termal Otel

Polat Termal Otel

Gerenlik Gunu Birlik Termal Tesisleri

Pamukkale Ece Termal Otel

in-AIti Termal Otel

Herakles Termal Otel

Umut Termal Otel

Pam Termal Otel

Erzurum;

Erzurum

Pasinler Belediyesi Termal Tesisi

Aziziye Belediyesi Termal Tesisi

Lalezar Termal Tesisi

Eskişehir;

Eskişehir

Tasigo Hotels

Has Termal Otel

Uysal Termal Otel

Sakarıılıca Kaplıcaları

Gaziantep;

Hatay;

Hatay

Ottomantermal Otel

Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin

İstanbul;

İstanbul

Tuzla Kaplıca

Ataturk Kaplıca Tesisi

Tuzla Kaplica (imt)

Saadetdere Kaplıca Tesis

İzmir;

İzmir

Bergama-Dikili Zeytindaı Kaplıcası

Çeşme Altin Yunus Otel

Vardar Termal Tesisleri

Denizatı Tatil Koyü

Fatma Hanim Kaplıcası

Dikili Camur Iıcası

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rahabilitasyon Merkezi

Hayith Merada Tatil Koyii

Çesme Pinl Otel

Taksim Otel çeşme Radisson Blu Resort Spa

Termal Otel Ontur Çeşme

Balcova Termal Tesisleri

Grand Hotel Ontur Çeşme

Nebiler Koy Kaplicasi

Wyndham izmir Ozdilek

Şifne Termal Otel

Ilıca Hotel Ce?me

Sheraton çeşme Hotel Resort

 

Kahramanmaraş;

K.MARAŞ:

Adanis Park Termal Otel

Kahramanmaraş Buyukşehir Belediyesi Kaplıca Tesisi (Ozel idare)

Vali Saim Cotur Kaplıca Tesisi

Orkis Place Termal Spa Kaplıca Tesisi

Tatlı Su Termal Otel

Özger Termal Tesisleri

Kayseri;

Kayseri

Bayramhacı Kaplıcası

Yeşilhisar içmece Sosyal Tesisler

Kırşehir;

Kırşehir

Grand Terme Otel KaplIcasi

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Kaplıcası

Temur- Termal Otel Kaplıcası

Armas-Termal Kırşehir Otel

Kocaeli İzmit;

  • The Ness Termal Otel

  • Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisi

Konya;

Konya

Sahip Ata Termal Oteli

llgın Kaplıcası

Karatay ismil Termal Tatil Koyu

Kütahya;

Kütahya

Emet Thermal Resort Otel

Çitgol Belediyesi Termal Tesisleri

Kütahya Harlek Termal Otel

Gülümser Hatun Termal Tesisi

Nehir Termal Otel

Huzur Termal Apart Otel Kaplıca Tesisi

Mercan Termal Otel

Gobel Kaplıcası Termal Tesisleri

Manisa;

Manisa

Soma Menteşe Kaplıcası

Demirci Hisar Kaplıcası

Lidya Otelcilik Ve Turizm İsletmesi San. Ve Tic. A.Ş. Salihli Kurşunlu Kaplıcası

Salihli Sart Çamur Kaplıcası

Kula Emir Kaplıcası

Muğla;

  • Grand Yazıcı Club Turban Kaplıca Tesisleri

  • Sianji Wellbeing Resort Kaplıca işletmesi

Nevşehir;

  • Altmsu Termal

  • Vural Termal

Niğde;

Ulukışla Çiftehan Termal Otel

Rize;

  • Çamlıhemşin Ayder Kaplıca Tesisleri

  • İkizdere Ridos Kaplıca Tesisi

Sakarya;

  • Akyazı Kuzuluk Kaplıca İnş. Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünl. Tic.A.Ş.

  • Taraklı Termal

Samsun;

  • 19 Mayısıs Universitesi Havza Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi

  • Ancere Thermal Otel

Sivas;

Sivas

Sivas Termal Hotel

Bahkh Kaplica Tesisi

Soguk Cermik Kaplıcası Cumhuriyet

Şanlıurfa:

  • Karaali Kaplica Tesisleri

Tokat;

  • Reşadiye Reşadiye Belediye Kaplıcası

  • Reşadiye Reşadiye Paşam Turizm Otelcilik

Tunceli;

  • Pertek Kaplıca Tesisleri

Yalova;

Terma City Otel

Yalova Termal Tesisi

Thermalium Wellness Park Otel

Limak Termal Butik Otel

Elysium Thermal Hotel Ve Spa

Vital Termal Otel

White Tuana Termal Otel

Gb’ral Termal Tatil Köyü

Green Termal Otel

Black Bird Thermal Otel

Ugur Termal Residence Otel

Erdilli Termal Otel

Altuncu Termal Otel

ihlas Armutlu Tatil Koyu

Armodies Termal Park

Yalova Thermal Palace Otel

Yozgat;

  • Safa Sorgun Termal Otel

  • Yeni Şifa Kaplıcası



Son Güncelleme: 09.01.2021 06:32
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Anahtar Kelimeler:
EmekliKaplıca
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