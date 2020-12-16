SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2020

SGK Kaplıca Tedavisi Masraflarını Karşılıyor mu?

Kaplıca tedavilerine ihtiyaç duyan kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği işletme tesisleri aracılığıyla kaplıca tedavisi alabilirler. Sağlık Komisyonu raporuna göre kaplıca tedavisi görenlerin seyahat masrafları ve günlük masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrı bir öneri formu gerekmez. Ödeme işlemi, tedavi sağlayabilecek kaplıca yerleşimine dayanmaktadır. Raporda, katılımın tıbbi açıdan vazgeçilmez olduğuna, refakatçilerin tesis tarafından kaydedilmesi ve refakatçilerin seyahat masraflarının da acente tarafından karşılanması gerektiğine işaret edildi.

Hastalar Sağlık Komisyonu tarafından bildirilen kaplıca tedavi hizmetlerini Sağlık Bakanlığının izin verdiği yerlerde kullanır, SUT listesindeki banyo ve kaplıca tedavilerini tedavi ve sağlık raporlarına göre hastaya günde bir defa öder. SUT yönetmeliklerine göre kaplıca tedavileri ile ilgili seyahat, refakatçiler ve günlük masrafları karşılamaktadır.

Emeklilere Bedava Hizmet Veren Kaplıcaların Listesi 2020

Ücretsiz spa hizmetlerinden yararlanabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın işletmeye kaplıca işletme ruhsatını sağlamış olması gerekmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği kaplıcaların listesi önemlidir.

SGK’nın Karşıladığı Kaplıcalar Listesi

Afyon Karahisar Ozcakir Termal Derman Otel Ema Ozturk Thermal Hotel Hilal Termal Tesisi Safran Thermal Resort Sandık Gzm Royal Termal Hudai Kaplıcası Gurses Termal Otel İscehisar Belediyesi Termal Tesisi Heybeli Termal Tesisleri Sandikh Thermal Park Otel Grand Ozgul Termal Tatil Koyu Gazlıgol Başak Termal Tesisler Es’Di Spa Center

Aksaray;

Aksaray Aksaray Bereket Turizm Ozel Ziga Sifa Kaplica Tesisleri Ihlara Termal

Amasya;

Amasya Terziköy Kaplıca Tesisi Gözlek Termal Tesisleri Hamamözü Termal Tesisleri

Ankara;

Ankara Akropol Termal Mega Kent 1. Etap Çag Hayme Sultan Termal Devremülk Tesisi Beyter Dutlu Tahtalı Termal Tesisi Metehan Akyar Devremülk Tesisi Akasya Termal Tatil Koyu Doktorun Oteli Yabanabat Termal Ravza Termal Otel Kizilcahamam Belediyesi Termal Kaplıca isletmesi Armada Grannos Termal Otel Sifa Hayat Suyu Kaplıca Oteli Saraçoglu Termal Otel Ankara Acik Ceza infaz Kurumu isyurdu Müdürlügü Hayme Termal Otel Kizilcahamam Hakimevi Egitim Ve Dinlenme Tesisi Urofiz Termal Otel Beşikcigil Uçsü Termal Oteli Cimcime Sultan Kaplıcasi Ab-l Hayat Termal Otel Anadolu Hotels Esenboğa Thermal. Kaplıca Termal Otel Midas Otel Haymana Termal Kızılcahamam Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Medrese Kaplicasi Tesisi Cam Thermal Hotel Sonkale Termal Otel Kızılcahamam Belediyesi Küçük Kaplıca Tesisi Saray Kaplica Tesisi Deva Termal Hotel Adıgüzel Termal Otel Kaplica Tesisi Başak Termal Otel Hattusa Vacation Thermal Club Ankara Ozel Diafiz Ftr Merkezi Ayas Kaplica Ve içmeceler Naskon Sapphire Resort-Spa Prestige Termal Hotel Ve Spa Wellnes Batikent Termal Kahramankazan Termal Sincan Termal Otel Eliz Thermal Hotel Convent Harika BaŞkent Termal KaplIca Tesisi Patalya Termal Resort Otel 2. Etap Çag Hayme Sultan Termal Devremülk Tesisi

Aydın;

Aydın Hedef Dag Termal Gumuş Termal Apart Otel Radon Termal Tesisi Natur-Med Termal Tesisi

Balıkesir;

Balıkesir Serpin Manyas Termal Tesisi Bigadic Belediyesi Hisarkoy Termai Tesisleri Gure Saruhan Termai Otel Korfez Termal Hattusa Vacation Thermal Clup Kazdaglan Heramis Termal Tatil Koyu Form Termai Otel Entur Termal Adramis Termal Otel Afodit Termai Otel Termal Vadi Misya Aytac Termai Otel Gonen Kaplicasi Sifa Termal Otel Hera Termai Gure Termai Resort

Batman;

Batman Kozluk Bato Termal Kaplıcası

Bingöl;

Bingöl Binkap Kaplıca Tesisleri Bingol Universitesi Uygulama Oteli Kaplıca Tesisi

Bolu;

A.i.B.U. Fizik Ted. Ve Reh. Egi.Aras.Has. Universite Unitesi A.I.B.U. Fizik Tedavi Ve Reh. Egit. Ve Aras.. Hastanesi Merkez Unite (Ana Bina) Narven Termai Kasaba Sarot Devremiilkleri Bolu Termai Otel

Bursa;

Bursa Orman Otel Adapalas Termal Otel Crowne Plaza Bursa Oteli Huzur Termal Otel Formback Apart Otel Mercure Hotels Bursa Cekirge Polisevi Termal Tesisleri Ramada Otel Yeni Kaplıca-Kaynarca-Karamustafa Kaplıcalan Kira Hotel Aslanli Jeotermal Tesisleri Yildiz Termal Otel Met-Sen Club Horhor Kadmlar Hamami Kaplica Tesisi Kervansaray Termal Oteli Boyuguzel Termal Otel Oylat Kaplica Tesisleri BbCelikpalasOteli Almira Hotel Demirci Termal Otel Tarihi Cekirge Sultan Hamami Mutlu Termal Otel Tumbuldek Kaplica Termal Tesisi

ÇANAKKALE

Çanakkale Kazdağı Termal Resort Otel Bardakcilar Kaplıcası Karailica Kaplıcaları Kosdere Kirkgecit Termal Tesisleri Koç Termal Otel

Çankırı;

Andinata Otel

Denizli;

Denizli Colossae Termal Otel Subesi Sebur Ninova Termal Spa Hotel Lycus River Termal Otel Richmond Pamukkale Termal Otel Karahayit Doga Termal Otel Polat Termal Otel Gerenlik Gunu Birlik Termal Tesisleri Pamukkale Ece Termal Otel in-AIti Termal Otel Herakles Termal Otel Umut Termal Otel Pam Termal Otel

Erzurum;

Erzurum Pasinler Belediyesi Termal Tesisi Aziziye Belediyesi Termal Tesisi Lalezar Termal Tesisi

Eskişehir;

Eskişehir Tasigo Hotels Has Termal Otel Uysal Termal Otel Sakarıılıca Kaplıcaları

Gaziantep;

Hatay;

Hatay Ottomantermal Otel Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin

İstanbul;

İstanbul Tuzla Kaplıca Ataturk Kaplıca Tesisi Tuzla Kaplica (imt) Saadetdere Kaplıca Tesis

İzmir;

İzmir Bergama-Dikili Zeytindaı Kaplıcası Çeşme Altin Yunus Otel Vardar Termal Tesisleri Denizatı Tatil Koyü Fatma Hanim Kaplıcası Dikili Camur Iıcası Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rahabilitasyon Merkezi Hayith Merada Tatil Koyii Çesme Pinl Otel Taksim Otel çeşme Radisson Blu Resort Spa Termal Otel Ontur Çeşme Balcova Termal Tesisleri Grand Hotel Ontur Çeşme Nebiler Koy Kaplicasi Wyndham izmir Ozdilek Şifne Termal Otel Ilıca Hotel Ce?me Sheraton çeşme Hotel Resort

Kahramanmaraş;

K.MARAŞ: Adanis Park Termal Otel Kahramanmaraş Buyukşehir Belediyesi Kaplıca Tesisi (Ozel idare) Vali Saim Cotur Kaplıca Tesisi Orkis Place Termal Spa Kaplıca Tesisi Tatlı Su Termal Otel Özger Termal Tesisleri

Kayseri;

Kayseri Bayramhacı Kaplıcası Yeşilhisar içmece Sosyal Tesisler

Kırşehir;

Kırşehir Grand Terme Otel KaplIcasi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Kaplıcası Temur- Termal Otel Kaplıcası Armas-Termal Kırşehir Otel

Kocaeli İzmit;

The Ness Termal Otel

Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisi

Konya;

Konya Sahip Ata Termal Oteli llgın Kaplıcası Karatay ismil Termal Tatil Koyu

Kütahya;

Kütahya Emet Thermal Resort Otel Çitgol Belediyesi Termal Tesisleri Kütahya Harlek Termal Otel Gülümser Hatun Termal Tesisi Nehir Termal Otel Huzur Termal Apart Otel Kaplıca Tesisi Mercan Termal Otel Gobel Kaplıcası Termal Tesisleri

Manisa;

Manisa Soma Menteşe Kaplıcası Demirci Hisar Kaplıcası Lidya Otelcilik Ve Turizm İsletmesi San. Ve Tic. A.Ş. Salihli Kurşunlu Kaplıcası Salihli Sart Çamur Kaplıcası Kula Emir Kaplıcası

Muğla;

Grand Yazıcı Club Turban Kaplıca Tesisleri

Sianji Wellbeing Resort Kaplıca işletmesi

Nevşehir;

Altmsu Termal

Vural Termal

Niğde;

Ulukışla Çiftehan Termal Otel

Rize;

Çamlıhemşin Ayder Kaplıca Tesisleri

İkizdere Ridos Kaplıca Tesisi

Sakarya;

Akyazı Kuzuluk Kaplıca İnş. Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünl. Tic.A.Ş.

Taraklı Termal

Samsun;

19 Mayısıs Universitesi Havza Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi

Ancere Thermal Otel

Sivas;

Sivas Sivas Termal Hotel Bahkh Kaplica Tesisi Soguk Cermik Kaplıcası Cumhuriyet

Şanlıurfa:

Karaali Kaplica Tesisleri

Tokat;

Reşadiye Reşadiye Belediye Kaplıcası

Reşadiye Reşadiye Paşam Turizm Otelcilik

Tunceli;

Pertek Kaplıca Tesisleri

Yalova;

Terma City Otel Yalova Termal Tesisi Thermalium Wellness Park Otel Limak Termal Butik Otel Elysium Thermal Hotel Ve Spa Vital Termal Otel White Tuana Termal Otel Gb’ral Termal Tatil Köyü Green Termal Otel Black Bird Thermal Otel Ugur Termal Residence Otel Erdilli Termal Otel Altuncu Termal Otel ihlas Armutlu Tatil Koyu Armodies Termal Park Yalova Thermal Palace Otel

Yozgat;