İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu? Sigorta hangi durumlarda diş tedavilerini öder?

SGK tarafından hangi durumlarda diş tedavi ödemesi karşılanıyor. İşte detaylar...

27 Ocak 2021 Çarşamba 09:27
SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu? Sigorta hangi durumlarda diş tedavilerini öder?
Takip Et:

Ağız ve diş hizmetinde özel ve devlet hastanelerine göre ödemelerde sigorta işleyebiliyor. SGK tarafından hangi durumlarda diş tedavi ödemesi gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Sigortalı kişiler devlet ve üniversite hastanelerinde ilgili poliklinikere giderek sigortasından faydalanabilir. Diş tedavisinde estetik amaçlı olup olmadığına ve tedavi türüne göre SGK bu ödemeyi gerçekleştirir. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar bu ödemeden yararlanabiliyor.

Belirtilen şartlara uygunluk gösteren kişilere SGK diş tedavi ödemelerini gerçekleştirir. İşte o şartlar..

-18 yaşını aşmamış vatandaşların estetik amaçlı olmayan ortodontik diş tedavilerini ödemesini SGK yapar.

-Ağız ve diş sağlığı hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince kuruldaki diş hekimleri tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde hastalar, tedavi için başvuruda bulunabilirler.

- Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği andan itibaren 6 ay süresince tedaviye başlanması gerekir.

Peki SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu?

Diş kaplamada kullanılan metal maddeler yerine artık zirkonyum tedavisi kullanılmaya başlandı. Estetik diş hekimliği de en fazla kullandığı tedavi türlerindendir. SGK zirkonyum kron diş kaplamayı ödemektedir.

Peki implant SGK tarafından ödeniyor mu?

Kemik içi implantı karşılamıyor fakat bu belirtilen şartlarda

-Kemik içinde oluşan doku kaybında

-Alt ve üst çenede tek taraflı serbest dişsizlik vakasında

- Dudak, damak, yarığı gibi doğumsal vakalarda diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu durumlarda kurum ödeme yapabilir.

SGK'nun ödemesi gerçekleştireceği her kişi implant için en çok dört implant uygulaması öder Her implant için ücret tutarı 90 tl şeklinde fatura kesilir. Yardıma muhtaç olan savaş gazilerinde implant için en çok 700 tl'den ücretlendirilir. Yüzde kırk ve üzerindeki engelli olan kişilerin sağlık kurulundan aldığı raporla birlikte özel sağlık diş hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Hizmetin bedelini SGK ödüyor. Fakat raporun alındığı on iş günü için geçerlidir bu süre.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 09:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKDiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 aşıları eşit dağıtılmıyor!
Covid-19 aşıları eşit dağıtılmıyor!
27 Ocak koronavirüs verileri açıklandı
27 Ocak koronavirüs verileri açıklandı
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021
Lazerli dövme sildirme seans fiyatları 2021
25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu
25 Ocak vaka sayıları açıklandı! Bugünün koronavirüs tablosu
Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!
Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!

Popüler Haberler

Kamu ihalelerine girmek için sgk borcu ne kadar olmalı 2021?
Rüyada ceviz toplamak görmek neye işaret eder?
En Şık Benim programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Ücretsiz numaradan isim sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Seksenler Butik Ali karakterini kim canlandırıyor? Hakan Bulut biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2021
2020 arılı kovan devlet desteklemesi nasıl alınır? Kovan başı devlet desteği ne kadar?
Kepçe kulak nedir? Kepçe kulak estetiği hangi durumlarda yapılır?
Enes Batur Survivor'da yarışacak! Enes Batur ne zaman yarışmaya katılacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taner Turan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bayram Kredisi için en uygun faizli 5 banka
Altın ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 28 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
PTT Rapor parası sorgulama nasıl yapılır? PTT Sorgulama işlemleri
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.