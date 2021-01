SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu? Sigorta hangi durumlarda diş tedavilerini öder?

Ağız ve diş hizmetinde özel ve devlet hastanelerine göre ödemelerde sigorta işleyebiliyor. SGK tarafından hangi durumlarda diş tedavi ödemesi gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Sigortalı kişiler devlet ve üniversite hastanelerinde ilgili poliklinikere giderek sigortasından faydalanabilir. Diş tedavisinde estetik amaçlı olup olmadığına ve tedavi türüne göre SGK bu ödemeyi gerçekleştirir. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar bu ödemeden yararlanabiliyor.

Belirtilen şartlara uygunluk gösteren kişilere SGK diş tedavi ödemelerini gerçekleştirir. İşte o şartlar..

-18 yaşını aşmamış vatandaşların estetik amaçlı olmayan ortodontik diş tedavilerini ödemesini SGK yapar.

-Ağız ve diş sağlığı hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince kuruldaki diş hekimleri tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde hastalar, tedavi için başvuruda bulunabilirler.

- Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği andan itibaren 6 ay süresince tedaviye başlanması gerekir.

Peki SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu?

Peki implant SGK tarafından ödeniyor mu?

Diş kaplamada kullanılan metal maddeler yerine artık zirkonyum tedavisi kullanılmaya başlandı. Estetik diş hekimliği de en fazla kullandığı tedavi türlerindendir. SGK zirkonyum kron diş kaplamayı ödemektedir.

Kemik içi implantı karşılamıyor fakat bu belirtilen şartlarda

-Kemik içinde oluşan doku kaybında

-Alt ve üst çenede tek taraflı serbest dişsizlik vakasında

- Dudak, damak, yarığı gibi doğumsal vakalarda diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu durumlarda kurum ödeme yapabilir.

SGK'nun ödemesi gerçekleştireceği her kişi implant için en çok dört implant uygulaması öder Her implant için ücret tutarı 90 tl şeklinde fatura kesilir. Yardıma muhtaç olan savaş gazilerinde implant için en çok 700 tl'den ücretlendirilir. Yüzde kırk ve üzerindeki engelli olan kişilerin sağlık kurulundan aldığı raporla birlikte özel sağlık diş hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Hizmetin bedelini SGK ödüyor. Fakat raporun alındığı on iş günü için geçerlidir bu süre.