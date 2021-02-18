SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi ücretleri ne kadar, ödenen ek ücretler neler?

SGK anlaşmalı özel hastanelerin fiyat bilgisi hakkında detaylar merak edilmektedir.

Özel hastaneler arasında fiyat farkı olabilir. Aynı hastanenin içinde farklı bölümler arasında da fiyat farkı yaşanabilir. Muayene olacağınız hekimin unvanına göre de fiyat farklılıkları yaşanabilir. Özel hastanelerde fiyat konusunda belirleyici olan faktörler şunlardır:

Hastanenin konumu

Hastanenin sunduğu hizmet

Hastane kapasitesi

Her bölümde uygulanan ücret tarifesi

Hekimlerin unvan dereceleri

Tedavi ücretleri 2021 yılında ne kadar?

Ücret tarifesi linkte yer almaktadır. En sağlıklı bilgiye, gitmek istediğiniz hastaneyi arayarak ulaşabilirsiniz. Muayene katılım payı olarak 15 TL ek alınmaktadır. https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/index.faces

Katılım payı

Muayene ücretine ek katkı payı alınmaktadır. 2021 yılında bu miktar 20 TL olarak belirlenmiştir. Sigortalı bütün hastalar, tedavi hizmetinden faydalanırken prim ücreti ödemek zorundadır. Bu vergi, sekreterlik tarafından alınmaktadır. Ücret hesaplamak için sosyal emniyet kurumunun resmi sitesi ziyaret edilebilir. Hesaplama işlemini gerçekleştirmek için hastanenin adı, ek masraflar, muayene şekli, muayene edilecek hizmet gibi verileri girmek gerekir. Devlet hastaneleri için yeni yılda muayene ücreti 6 TL olarak belirlenmiştir. Sigortasız kişiler için bu tutar 50 TL’dir. E-Devlet sistemi üzerinden muayene katılım payı sorgulanabilmektedir.

Yurt içi ya da vatan dışında herhangi bir terör olayından zarar gören kişiler ve bu kişilerin aileleri

2330 sayılı kanundan faydalanarak aylık alan ve bu kişilerin bakmakla zorunlu oldukları şahıslar

Harp malulü olan ve bu sebeple aylık alan kişiler

Şeref aylığından faydalananlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları şahıslar

Asgari ücretin 3’te 1’inden az geliri olan kişiler

İlave ücretinden muaf olan kişiler

Ek ücret ödemeyecek kişiler

Acil serviste yatışı yapılan hastalar

Farklı hastaneden sevk edilen vaka

Yoğun bakımda olan kişiler

Acil tıbbi araya girmek oluşturulan kişiler

Travma vakaları

Kanser tedavileri

Doğumsal anormallikler sebebiyle görülen cerrahi işlemler

Yeni doğan hizmetleri

Yanık tedavisi gören kişiler

Ayrıca koronavirüs sebebiyle tedavi gören kişilerden muayene katılım payı ya da ek ücret talep edilmez.

Yasa gereğince özel hastanelerin acil servislerinde ek ücret alınmaz. Muayene ücreti 100 TL’yi aştığı zaman çeşitli faturalar verilmelidir. Fazla ücret ödendiği düşünülürse ALO 170 aranabilir.

SGK anlaşmalı özel hastanelerin ücretleri

Şahsa ait tahliller de ücretlendirmeye dahildir. Tahlil fiyatları hastaneye göre değişebilmektedir. Fazla ücret ödenmesi durumunda şikayette bulunulabilir. Şikayetler Sıhhat Bakanlığı tarafından değerlendirilir. ALO 184 ile iletişime geçilebilir. Bakanlık, hastadan faturayı talep eder ve değerlendirme işlemi başlar.

SGK yoksa özel hastanelerde tahlile ne kadar ücret ödenir?

Ortalama fiyatlar aşağıda verilmiştir:

İş güvenliği gereğince tüm tahliller: 260-380 TL

Kan ve idrar: 55-195 TL

MR, röntgen, ultrason: 160-485 TL

EKG: 110 TL

Profesör muayene ücreti

Fark olarak talep edilen tutar asgari ücretinden iki katından fazla olamaz. Asgari ücret 2.825.90 TL olduğuna göre en fazla 5.651,8 TL talep edilebilir.

Devlet hastanesinde muayene ücreti: 8 TL

Üniversite hastaneleri: 10 TL

Eğitim ve inceleme hastaneleri: 9 TL

İlaç masrafı emekli kişilerden %10, çalışan kişilerden %20 netti yapılır.

Reçeteler için 3 TL, 3 tane ilaç kutusundan sonra yazılan her ilaç için 1 TL

Özel hastanelerde en fazla %200 nispetinde fark

Ortez ve beden harici sarf edilen protezlerde %10 ve %20 oranında tutar istenir.

Profesörler ile yapılan ameliyatlarla, hocaların ameliyatları arasında en fazla 1 kat fark olur.

Özel hastanelerde röntgen ücretleri

MR: 60-600 TL

Göğüs filmi: 70-140 TL

Kan tahlili: 60-110 TL

Ultrason: 120-600 TL

EKG: 60-120 TL

İdrar tahlili: 45-100 TL

Özel hastanelerde ameliyat fark ücret bilgisi

Ameliyat ücreti hastaneye ve doktorun unvanına göre değişebilmektedir. Sosyal güvence farklılığı fiyatta değişikliğe sebep olabilir. SGK’nın karşıladığı miktarın dışında kalan miktarı, hasta taburcu olana kadar ödemelidir. Detaylı bilgi için hastaneyle iletişim kurulabilir.