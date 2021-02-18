SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi ücretleri ne kadar, ödenen ek ücretler neler?

SGK anlaşmalı özel hastanelerin fiyat bilgisi hakkında detaylar merak edilmektedir.
Özel hastaneler arasında fiyat farkı olabilir. Aynı hastanenin içinde farklı bölümler arasında da fiyat farkı yaşanabilir. Muayene olacağınız hekimin unvanına göre de fiyat farklılıkları yaşanabilir. Özel hastanelerde fiyat konusunda belirleyici olan faktörler şunlardır:
- Hastanenin konumu
- Hastanenin sunduğu hizmet
- Hastane kapasitesi
- Her bölümde uygulanan ücret tarifesi
- Hekimlerin unvan dereceleri
Tedavi ücretleri 2021 yılında ne kadar?
Ücret tarifesi linkte yer almaktadır. En sağlıklı bilgiye, gitmek istediğiniz hastaneyi arayarak ulaşabilirsiniz. Muayene katılım payı olarak 15 TL ek alınmaktadır. https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/index.faces
Katılım payı
Muayene ücretine ek katkı payı alınmaktadır. 2021 yılında bu miktar 20 TL olarak belirlenmiştir. Sigortalı bütün hastalar, tedavi hizmetinden faydalanırken prim ücreti ödemek zorundadır. Bu vergi, sekreterlik tarafından alınmaktadır. Ücret hesaplamak için sosyal emniyet kurumunun resmi sitesi ziyaret edilebilir. Hesaplama işlemini gerçekleştirmek için hastanenin adı, ek masraflar, muayene şekli, muayene edilecek hizmet gibi verileri girmek gerekir. Devlet hastaneleri için yeni yılda muayene ücreti 6 TL olarak belirlenmiştir. Sigortasız kişiler için bu tutar 50 TL’dir. E-Devlet sistemi üzerinden muayene katılım payı sorgulanabilmektedir.
- Yurt içi ya da vatan dışında herhangi bir terör olayından zarar gören kişiler ve bu kişilerin aileleri
- 2330 sayılı kanundan faydalanarak aylık alan ve bu kişilerin bakmakla zorunlu oldukları şahıslar
- Harp malulü olan ve bu sebeple aylık alan kişiler
- Şeref aylığından faydalananlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları şahıslar
- Asgari ücretin 3’te 1’inden az geliri olan kişiler
Ek ücret ödemeyecek kişiler
- Acil serviste yatışı yapılan hastalar
- Farklı hastaneden sevk edilen vaka
- Yoğun bakımda olan kişiler
- Acil tıbbi araya girmek oluşturulan kişiler
- Travma vakaları
- Kanser tedavileri
- Doğumsal anormallikler sebebiyle görülen cerrahi işlemler
- Yeni doğan hizmetleri
- Yanık tedavisi gören kişiler
Ayrıca koronavirüs sebebiyle tedavi gören kişilerden muayene katılım payı ya da ek ücret talep edilmez.
Yasa gereğince özel hastanelerin acil servislerinde ek ücret alınmaz. Muayene ücreti 100 TL’yi aştığı zaman çeşitli faturalar verilmelidir. Fazla ücret ödendiği düşünülürse ALO 170 aranabilir.
SGK anlaşmalı özel hastanelerin ücretleri
Şahsa ait tahliller de ücretlendirmeye dahildir. Tahlil fiyatları hastaneye göre değişebilmektedir. Fazla ücret ödenmesi durumunda şikayette bulunulabilir. Şikayetler Sıhhat Bakanlığı tarafından değerlendirilir. ALO 184 ile iletişime geçilebilir. Bakanlık, hastadan faturayı talep eder ve değerlendirme işlemi başlar.
SGK yoksa özel hastanelerde tahlile ne kadar ücret ödenir?
Ortalama fiyatlar aşağıda verilmiştir:
- İş güvenliği gereğince tüm tahliller: 260-380 TL
- Kan ve idrar: 55-195 TL
- MR, röntgen, ultrason: 160-485 TL
- EKG: 110 TL
Profesör muayene ücreti
Fark olarak talep edilen tutar asgari ücretinden iki katından fazla olamaz. Asgari ücret 2.825.90 TL olduğuna göre en fazla 5.651,8 TL talep edilebilir.
- Devlet hastanesinde muayene ücreti: 8 TL
- Üniversite hastaneleri: 10 TL
- Eğitim ve inceleme hastaneleri: 9 TL
- İlaç masrafı emekli kişilerden %10, çalışan kişilerden %20 netti yapılır.
- Reçeteler için 3 TL, 3 tane ilaç kutusundan sonra yazılan her ilaç için 1 TL
- Özel hastanelerde en fazla %200 nispetinde fark
- Ortez ve beden harici sarf edilen protezlerde %10 ve %20 oranında tutar istenir.
- Profesörler ile yapılan ameliyatlarla, hocaların ameliyatları arasında en fazla 1 kat fark olur.
Özel hastanelerde röntgen ücretleri
- MR: 60-600 TL
- Göğüs filmi: 70-140 TL
- Kan tahlili: 60-110 TL
- Ultrason: 120-600 TL
- EKG: 60-120 TL
- İdrar tahlili: 45-100 TL
Özel hastanelerde ameliyat fark ücret bilgisi
Ameliyat ücreti hastaneye ve doktorun unvanına göre değişebilmektedir. Sosyal güvence farklılığı fiyatta değişikliğe sebep olabilir. SGK’nın karşıladığı miktarın dışında kalan miktarı, hasta taburcu olana kadar ödemelidir. Detaylı bilgi için hastaneyle iletişim kurulabilir.