İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la paylaşmayana yasak geliyor
Son Dakika
WhatsApp'tan flaş karar! Verilerini Facebook'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik anlaşmanın imzaları atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Arnavutluk arasında kritik...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...

SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları hakkında tüm yeni gelişmeleri 7 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:48
SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021
Takip Et:

Fizik tedavi hastaların bedenlerinin herhangi bir bölgesinde çeşitli nedenlerden dolayı hareket ve doku sorunu olması durumunda gerçekleştirilmektedir. Genellikle diz, bel, sırt, bacak ve boyun gibi bölgelere uygulanan fizik tedavi uygulamaları sonucunda hastaların ağrı ya da sızı sorunları çözülmektedir.

Doktorlar tarafından hastaların ağrı sorunlarının çözülmesi için yapılan fizik tedavi seansları 30 dakika ile 60 dakika arasında değişmekle birlikte yaralanma ya da kırık hallerinde de bu tedavi ile birlikte iyileşme süreci hızlandırılmaktadır.

SGK Özel Hastane Fizik Tedavi Karşılıyor mu?

SGK’nın fizik tedavi masraflarını karşılaması için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. SGK’nın bu masrafları karşılamasında hastanın raporlu olması önem teşkil ederken aynı zamanda alınacak olan seans sayısı da etkili olmaktadır. Buna göre;

  • Tedavi süresi 30 seansa kadar olmalıdır. 30 seans üzerinde 60 seansı geçen tedavilerde rapor süresi dikkate alınır ve doktor raporu süresiz vermesi durumunda fizik tedavi alınmaya devam edilebilir.
  • Doktor raporu alındıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlanması gereklidir. Başlanmaması durumunda yeniden rapor alınması lazımdır.
  • Tedavinin 60 seansı geçmesi halinde tedaviye devam edilebilmesi için rapor süresine bakılır. Doktor raporunun düzenli olarak yenilenmesi ile fizik tedavi alınmaya devam edilebilir.

Fizik tedavi uygulanacak olan hastaların sigortalı olmamaları halinde talepler SSK tarafından karşılanmaz. Sigortanın bu masrafları karşılaması halinde ise günde yalnızca 1 seans karşılanmaktadır. Engel durumlarında ise süresiz doktor raporu verildiğinden tedaviler ömür boyu sigorta tarafından karşılanacaktır.

Bir hastanın bedeninde bir bölgede 30 seansa kadar, birden fazla bölgede ise 60 seansa kadar tedavi sigorta bünyesinde alınabilmektedir. Bundan daha fazla seansın masrafları kişilerin kendisi tarafından karşılanmaktadır.

Fizik tedavi masraflarının yanı sıra sigorta refakatçilerin de masraflarını ödemektedir. Engellilerin, yaşlıların yanlarında refakatçi olması halinde bu ücretler raporda doktor tarafından ifade edildiği sürece sigortaya yansıtılacaktır. Ancak evde fizik tedavi gören hastaların masrafları SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Fizik Tedavi Ücretleri

2020 senesinde Sağlık Uygulama Tebliğ kapsamında bulunan fizik tedavi ücretlerine yeniden düzenleme yapılması ile birlikte ücretler güncellenmiştir. Güncellenen fizik tedavi ücretleri grubuna göre 20 TL ile 85 TL arasında değişmektedir. Önceki senelerde tebliğ kapsamında seans başına 85 TL alınmaktaydı.

Hastalar tarafından en çok tedavi alınan kas geliştirme, el, ayak, bacak bölümlerine D grubu kapsamına alınmakta ve her seans SGK tarafından 20 TL olarak ödenecektir.

A Grubu kapsamında bel ve boyun fıtığı gibi nörolojik rahatsızlıklar girmektedir. Bu tedavilerin her seansı için ise 85 TL ödenmektedir.

Hastaların sorunları bedenlerinin hangi bölümlerinde ise bu sınıflandırmaya göre ücretlendirilmeleri sağlanacaktır.

Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri

Fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen fizik tedavi uygulamaları özel hastanelerde daha farklı ücretlere yapılabilmektedir. 100 ile 250 TL arasında değişen fizik tedavi ücretleri SGK ile anlaşmalı uygulamalarda daha uyguna gelebilmektedir.

SGK Anlaşmalı Fizik Tedavi Uygulamaları

Aşağıdaki kısımda SGK ile anlaşmalı fizik tedavi uygulamaları sıralanmıştır.

  • Kırık sekelleri tedavisi
  • Bel ve boyun fıtığı tedavisi
  • Kireçlenme tedavisi
  • Kemik erimesi (Osteoporoz) tedavisi
  • Eklem yaralanması
  • Bağ yaralanması
  • Spastik çocuklara destek tedavisi
  • Boyun, sırt ve bel ağrısı tedavisi
  • Kas spazmı ve yaralanmaları
  • Felçler
  • Sinir yaralanmaları
  • Ameliyat sonrası destek tedavisi
  • Romatizma tedavisi
  • Ortez uygulamaları atel ve yardımcı cihazlar ile boyunluk ve korse vb.

Özel Hastanelerin İletişim Bilgileri

Fizik tedavi ücretleri her özel hastanede birbirinden farklı olabilmektedir. Aşağıdaki kısımda fizik tedavi uygulaması yapan bazı hastaneler ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Ücretlendirme konusunda bilgi alabilmek için bu iletişim bilgileri aracılığı ile hastaneler ile iletişime geçilebilmektedir.

  • Rts Renal
  • Remer
  • Özel Asya
  • Rehamer 0212 693 42 42
  • Erenköy
  • Özel Pemedindik
  • Atafiz
  • Natal
  • Suadiye Sportomed
  • Ftorm
  • Pozitif
  • Ataşehir fizik tedavi
  • Fizikom
  • Di- Med
  • Tform
  • Özel Refleks tıp 90 212 497 01 01
  • Fizyomer
  • Fizyorom 0212 543 42 43
  • Özel İstanbul Tıp merkezi
  • Bakırköy Fizik tedavi 0 (507) 403 57 26
  • NP İstanbul 0212 633 0 633
  • Özel Esencan hastanesi 444 0 212
  • Rumeli Hospital 444 89 79 / 0 212 580 86 86
  • Medical park
  • Medipol 444 70 44
  • Asya Fizik 0533 063 66 33
  • Romatem
  • Marmara Evde fizik :0216 334 50 89
  • Kolan hastanesi 444 1 443


Son Güncelleme: 07.01.2021 14:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özel HastaneFizik TedaviSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.
6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Moderna aşısı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı!
Son dakika: Moderna aşısı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı!
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Popüler Haberler

SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2021 Düşük yağ programının özellikleri
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2021 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2021
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2021 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
Rüyada dağ görmek ne demektir? Rüyada dağ görmenin anlamı tabiri nedir?
2020 pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2020 yıla göre zamlı pasaport harç ücretleri
KOSGEB'den kobilere avans kredisi desteği
SGK’dan Avans Alma Şartları Nedir? Kimler Avans Alabilir? SGK Avans Miktarı
Yeni Hayat Adem kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler
Yaşı 19 dizisi oyuncu kadrosu
SGK ilişiksiz belgesi nereden alınır? Edevlet SGK ilişiksizlik belgesi işlemleri
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
A Spor Son Sayfa programının sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik'in hayatı
CVV kodu ne demek ? CVV kodu ile ilgili bütün detaylar !
Imei numarasından cep telefonu bulunabilir mi? 2021 Cep telefonu imei değiştirme cezası ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.