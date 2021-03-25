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Sentezlenen 7 adet yeni bileşenle koronavirüsün çoğalması engellendi!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde başlatılan bir çalışmada koronavirüsün vücut içerisinde çoğalmasını engelleyen etkin bir madde geliştirildi. Sentezlenen 7 adet bileşenlerle oluşturulan maddenin virüsün kendini replike olarak çoğalmamasını sağlıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 11:33
Sentezlenen 7 adet yeni bileşenle koronavirüsün çoğalması engellendi!
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Zonguldak'ta bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi'nde kimya bölümünde öğretim üyeliği görevinde yer alan Doç. Dr. Zuhal Gerçek, başlattıkları bir çalışma sonrasında koronavirüsün vücut içerisinde çoğalmamasını sağlayan etkin bir madde geliştirdiler. 7 adet bileşenin sentezlenerek ortaya çıkan madde virüsün vücutta çoğalarak büyümesini engelliyor. 

Üniversite kampüsündeki organik araştırma laboratuvarında bir çalışma başlatan ve antiviral bileşiklerle ilgili sentez araştırması yapan Doç. Dr. Zuhal Gerçek, koronavirüse yakalanan hastalara verilen ilaçların içine bir bileşen daha ekleyerek daha etkili bir hale getirdi. 7 adet yeni bileşikle sentezlenen maddenin virüsün vücutta çoğalmasına izin vermediği ise laboratuvarda yapılan deneyler ile kanıtladı. Ortaya çıkan bu bileşenin ise hastalarda kullanılan ilaçlara ek olarak verildiğinde hastanın koronavirüs hastalığını daha da az bir semptomla atlatabileceği görüldü.

Yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Zuhal Gerçek, ortaya çıkardıkları bu etken maddenin tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgınına karşı bir umut olabileceğini belirterek hedefledikleri bileşiklerin koronaya karşı verilen mücadelede virüsün vücutta çoğalmasını engellemek için yapıldığını söyledi. Sentezlenen bu 7 ayrı maddenin virüs üzerinde etkili olduğu ve bazı proteinlere de güçlü olarak bağlandığının kanıtlandığını ifade eden Doç. Dr. Zuhal Gerçek, enzimler içerisinde kaldığını kanıtlamak üzere etkileşimin simülasyon durumunda gerçekleştirdiklerini ve sonuç olarak da molekülün iyi bir şekilde yerine yerleşerek burada kaldığını gördüklerini söyledi.



Son Güncelleme: 25.03.2021 11:33
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ZonguldakKoronavirüsçoğalmasını EngellemeYeni Ilaç
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