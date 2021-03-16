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Selülitleri gidermek için etkili ve pratik formüller

Birçok kadının korkulu rüyası olan selülitlerden farklı uygulamalar ve yaşam tarzları ile kurtulmak mümkün. İşte detaylar…

16 Mart 2021 Salı 01:06
Selülitleri gidermek için etkili ve pratik formüller
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Genel olarak kalça bölgesinde ortaya çıkan selülit, çukurlu ve tümsekli neredeyse bir portakal kabuğuna benzeyen bir görünüme neden oluyor. Bağ dokusu hastalığı olarak da bilinen selülitten kurtulmak beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler ile oldukça kolay. İşte selülit için en etkili olan 11 yöntem…

 

1. Bol su için

Vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu kaynaklar arasında yer alan su, vücut fonksiyonlarının hemen hemen hepsinin üstünde etkili oluyor. Yeteri kadar su içilmesi kilo verilmesi, metabolizmanın hızlanması ve toksinlerin vücuttan atılması gibi birçok fayda sağlamakta. Yani, hem genel sağlığın iyileştirilmesi hem de selülitlerin önemli derecede azalması için her gün en az iki litre su içilmesi gerekiyor.

2. Her gün 10 bin adım adın

Selülitlerinizden kurtulmak istiyorsanız her gün ortalama olarak on bin adım atmanız gerekiyor. Günlük olarak atacağınız on bin adım kan dolaşımınızın hızlanması sağlayarak selülit problemlerinizin azalmasını da sağlayacaktır. Selülitlerinizi azaltmak istiyorsanız fazla kilolarınızdan kurtulmanızda oldukça etkili olacaktır.

3. Rahat kıyafetler tercih edin

Yüksek topuklu ayakkabı tercihleriniz ile vücudunuza yapışacak kadar dar olan kıyafetler kan dolaşımınızın deforme olmasına neden olur. Bu yüzden de selülit oluşumu tetiklenir ya da artışa geçer. Bu yüzdende selülitlerden nasıl kurtulurum diyorsanız, giydiğiniz zaman rahat hissedeceğiniz kıyafetleri tercih etmeniz gerekiyor.

4. Günlük maksimum 2 fincan kahve için

Kafein ile selülit dosttur. Kahvenin içinde yer alan bol miktardaki kafein nedeni ile çok fazla tüketmemeniz gereken içecekler arasındadır. Kahvenin içinde kafein haricinde yer alan şeker, krema ve süt de selülitleri destekliyor. Kahve haricinde günlük olarak tüketilen çay da içinde yer alan tenin maddesinden dolayı selülit oluşumuna neden oluyor.

Günlük olarak iki fincandan fazla kahve tüketmemeniz gerekiyor. Öyle ki 1 fincan şekersiz Türk Kahvesi içmekte yetecektir. Çay ile gazlı içecek tüketimine de sınır koyarak bitki çayı içmek sizin için faydalı olacaktır.

5. Selülit kremleri kullanmalısınız

İçinde kafein bulunan selülit kremleri ile uygulanan bölgedeki ödem azaltılarak cildin sıkılaşması sağlanıp selülit görünümünden kurtulmak kolay.

Ayrıca, içinde retinol bulunan kremler de cilt tabakasının kalınlaşmasına neden olarak selülit görünümünü azaltıyor. Selülit kremlerinden gözle görülür sonuç almak için kremlerin düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Tabi kremleri kullanmadan önce uzman bir kişiye başvurup onun kontrolü ile krem kullanmanız daha önemli.

Selülit giderici kremler ile losyonlar kullanmaya başlamadan önce cildin küçük bir kısmında deneme yapmalı, alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini test etmelisiniz. Her gün masaj yapıp uyguladığınız selülit kremleri kan akışının hızlanmasını sağlar, lenf dolaşımına destek verir ve ödemi azaltır. Bu sayede de pürüzsüz bir görünüme kavuşursunuz.

6. Tuz tüketiminizi azaltın

Dokulardaki suyu tutan tuz, ödem ile selülit gibi sorunların artmasına neden olur. 1 gün içinde 6 gr yani 1,5 çay kaşığı tuz tüketimi, selülitlerinden kurtulmak isteyenler için yeterli olur. Tuz tüketiminizi aniden kesemiyorsanız yemeklerinizi çeşitli baharatlar ile tatlandırıp sofranıza tuz koymamak gibi küçük adımlar ile başlayabilirsiniz.

7. Şeker tüketiminizi azaltın

Herkesin çok sevdiği hamur işleri ile şeker içeren besinler aynı zamanda içerdikleri yoğun karbonhidrat nedeni ile vücudunuzda büyük sıkıntılar yaşamanıza neden oluyor. Vücudunuza aldığınız karbonhidrat zaman geçtikçe yağa dönüşüp su tulumunun artmasına neden oluyor ve bu sayede selülit oluşumuna da etkili oluyor.

8. Yeşil sebze tüketiminizi artırın

Selülit sorununuzdan kurtulmak için Akdeniz tipi beslenmeye başlayın. Akdeniz tipi beslenme; zeytinyağı, balık, kurubaklagil, tahıl, taze sebze ile meyvelerin bol bol tüketildiği beslenme alışkanlığıdır. Yüksek orandaki lif miktarları, düşük glisemik indeks ile beraber sağlıklı kilo vermek ve selülitlere veda etmek isteyen kişilerin Akdeniz tipi beslenme alışkanlığını kazanması gerekiyor.

9. Sigara ile alkol kullanmayın

Kandaki oksijen oranını azaltıp dolaşımı olumsuz etkileyen sigara, hem sağlığınız hem de selülit sorunlarınız için oldukça zararlıdır. Sigara ile alkol, kolajen üretiminde sistemsel problemlere neden olarak bağ dokusunun zedelenmesi ihtimalini artırmakta. Ciltteki incelme ile sarkmadan dolayı vücutta selülit oluşumu meydana geliyor. Eğer siz de selülitlerimden nasıl kurtulurum diye merak ediyorsanız, ilk olarak sigara ile alkolden uzak durmanız gerekiyor.

10. Kuru fırça ile masaj yapın

Kuru fırça ile masaj yapmak selülitlerinizden kurtulmak için oldukça etkili olacaktır. Ayak bileğinizden başlayıp kalp yönünde kuru fırçalama yapmak istediğiniz zaman 1 bacağınızı ortalama olarak dört ya da beş dakika boyunca fırçalamanız yetecektir.

11. Mezoterapi

Bir hafta ile on gün aralıklı seanslar ile yapılan mezoterapi, on ya da on iki seans uygulandıktan ve düzenli olarak altı ay devam ettirdikten sonra selülitlerinizden kurtulmanızda size yardımcı olacaktır.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 01:06
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Anahtar Kelimeler:
SelülitGidermek
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