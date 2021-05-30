Şeker koması nedir? Şeker koması hastalığı belirtileri

Spor dünyasına adını duyuran ünlü spiker Fikret Engin’in ani ölümü tüm spor basını emekçileri ve sevenlerini üzerken spiker Engin’in ani ölümü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şeker koması nasıl neden oluşur? gibi sorular intenette yer alırken şeker koması belirtileri merak ediliyor.

Şeker koması nedir?

Şeker koması, vücutta şekerin düşmesi ya da yükselmesi sonucu meydana gelir. Hasta komaya girdikten sonra bilinci yerinde olamaz. Bu yüzden derhal sağlık görevine haber verilerek yardım istenmesi gerekir. Koma insanda aniden gelişirken kişiler insülin kullanıma dikkat etmesi gerekir. Grip, bademcik iltihabı, ishal vs. gibi hastalıkların da tetikleyebileceği şeker koması, hastaların belirli aşıları olmasını gerekli kılmaktadır.





Şeker koması belirtileri nelerdir?

Şeker koması vücutta aniden gelişirken şekerin düşmesi veya yükselmesi sonucunda oluşur. Koma durumu şekerin yükselmesi nedeniyle olursa insanda çok susama, kalp çarpıntısı, idrar artışı, baş ağrısı, halsizlik ve bulanık görme gibi belirtilere yol açar.

Şekerin düşmesi ile çarpıntı hissi, terleme, huzursuzluk hissi, karın ağrıları, bulantı, kusma, şeker yeme isteği gibi durumlar kendini belli eder.

Şeker komasına giren kişiye acil müdahale edilmelidir. Serum verilir veya lektrolit, tansiyon ve kalp ritminin düzeltilmesi gibi tedavi yöntemleri de uygulanır.

Şeker hastalığı tanısı nasıl konulur?

Şeker hastalığı tanısı için idrar veya kan testleri yapılmaktadır. Normalde idrarda çok az miktarda şeker bulunmaktadır. Fakat şeker hastasının idrarında çok fazla şeker bulunuyorsa kişi şeker hastası olduğu öğrenilir.

Ayrıca açlık kan şekeri ölçümü yapılabilir. Kan şekeri normal düzeyi 126 mg’ ve dı’ın altında olmalıdır. Bu rakamın üzerinde olan kişiler şeker hastasıdır.