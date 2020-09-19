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Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Şeker hastası malulen emekli olur mu? Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 19.09.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:26
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
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Ülkemizde birçok kesimden birçok vatandaşımıza çeşitli sosyal imkanlar sağlanmaktadır. Emeklilik de bu imkanlardan biridir. Önek verecek olursak çalıştığı ortamda %60 işgücü kaybı yaşayan vatandaşlarımızın sigortalı çalışmaları halinde bu engelin heyet tarafından da raporlanmasıyla erken emeklilik imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca bazı hastalıklara da erken emeklilik imkanı sağlanmaktadır. Bundan dolayı diyabet hastası olan vatandaşlarımız diyabet hastalarının malulen emekli olup olamayacağını merak etmektedir.

Diyabet (Şeker) Hastalarının Malulen Emekli Olma Şartları

Birçok hastalığın erken emekli olma imkanı vardır. Buna göre diyabet yani şeker hastalarına da malulen emeklilik imkanı sağlanmıştır. Diyabet hastalarının malulen emekli olmaları için bazı şartlar bulunmaktadır. Son yıllarda bu hastalığa yakalanan kişilerin sayısı da oldukça artı. Bundan dolayı diyabet hastası olan vatandaşlarımız diyabet hastalarının malulen emekli olup olamayacağını merak etmektedir.

Hasta olan vatandaşlarımızın emekli olma şartları arasındaki en büyük şart, sigortalı olarak çalışılması gelmektedir. Malulen emekliliğe sebep olacak olan hastalığın sigortalı olduktan sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Ayrıca çalışma gücünde en az %60 kayıp olması gerekmektedir ve bu kaybın heyet tarafından raporlanması gerekmektedir. 10 yıl sigortalı olma şartı ve 1800 gün prim gün ödemesinin de bulunması gerekmektedir. Bu şartlar diyabet yani şeker hastalığı için de geçerlidir.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) diyabet hastalığını malulen emeklilik kapsamına almıştır. Diyabet, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde Diabetes Mellitus, Kronik  hiperglisemi veya hipoglisemiye bağlı olan en az 3 adet sistemi olumsuz yönde etkileyen orta ya da ağır komplikasyonları bulunursa yani nöropatiler, görme kayıpları, retinopatiler, nefropatiler veperiferik damar rahatsızlıklar gibi durumları içeriyorsa malulen emekli olma kapsamı içerisinde alınmaktadır. Bunun yanı sıra diyabete bağlı olarak en az %60 oranında bir iş gücü engel durumu varsa yine malulen emeklilik hakkı doğmuş olacak.

Diyabet Hastalarında Malulen Emeklilik İçin En Az %60 İş Gücü Kaybı Gerekiyor

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alan ifadelere göre, sigortalı olarak çalışan bir kişinin sigortalı olduktan sonra diyabet hastalığına yakalanması ve bu hastalığın iş gücünü en az %60 oranında olumsuz etkilemesi sonrasında malulen emeklilik hakkı doğmaktadır. Malulen emeklilik durumu aslında bir insanın iş ortamında en az 3 organını etkileyecek bir olumsuz durumun yaşanmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Diyabet hastalığı da bu çerçevede değerlendirilmektedir. Çünkü diyabet yani şeker hastalığı ilerleyen dönemlerde kalp, damar, sinir ve böbreklerde sorunlar çıkaran bir hastalıktır. Diyabete bağlı olarak bu tür organlarda bir sorun çıkarsa hasta kişi malulen emekli olma hakkını elde eder.

Şeker Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde şeker hastalarının da malulen emeklilik hakkı elde edebileceği yazmaktadır. Ancak bunun için insan vücudunda en az 3 organın zarar görmüş olması gerekmektedir. Ayrıca bu üç organda rahatsızlık veya hasar ortaya çıkması, sadece böbreklerde bir sorun çıkması ya da böbreklerin diyalize bağlanması da malulen emeklilik imkanı sağlar. Eğer böbreklerdeki rahatsızlık diyabetten değil de başka bir nedenden ötürü o hale geldiyse bile malulen emekli olunabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 11:26
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Anahtar Kelimeler:
#Malulen Emeklilik#Şeker#Diyabet
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