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Şeker hastaları malulen emeklilikten yararlanabilir mi? Malulen emeklilikten yararlanma şartları

Sağlık sorunu yaşayan şeker hastaları malulen emeklilikten yararlanabilir mi tartışmalarına başladılar. İşte malulen emeklilikten yararlanma şartları.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:09
Şeker hastaları malulen emeklilikten yararlanabilir mi? Malulen emeklilikten yararlanma şartları
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Mevcut işgücünün yüzde 60’ını veya daha fazlasını sigortalı olduğu süre içerisinde kaybedip söz konusu hali heyet raporuyla kanıtlayan sigortalılar malulen emekli olabiliyor.

Diyabet hastalığında malulen emeklilik şartları nelerdir?

Bütün hastalıklardaki gibi çeşitli biçimlerde diyabet – şeker hastalığına bağlı olmak suretiyle malulen emekli olunması için bazı şartlar bulunuyor. Son yıllarda diyabet hasta sayısında artış yaşandığından hastalığa yakalanmış olan sigortalılar emeklilik yaşlarını merak etmektedir.


Sigortalı çalışan bireyin malulen emekli olmasını sağlayacak rahatsızlığın sigortalı olması sonrasında ortaya çıkması sigortalı işe başlayıp akabinde hasta olarak emek verme gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi ve 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ödeme şartları aranmaktadır. Buna göre diyabet hastalığında emek verme gücünün yüzde 60’ının azaltılması gerekmektedir.

Şeker hastalarına yüzde 60 oranında işgücü kaybı

İlgili mevzuata göre şeker hastası olan kişi hastalığı sigortalı olarak çalışmaya başladığı dönemden sonra ortaya çıkmış ise yapılacak sıhhat incelemelerinin sonucunda işgücünün yüzde 60’ını düşürüyorsa, bu halde malulen emeklilik hakkı sağlanacaktır.

Şeker hastaları için dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Mevzuata göre şeker hastalığının malulen emeklilik çerçevesinde sayılacağı belirtilmesine karşın bu noktada üç uzvu kapsayan noktalarda hastalık veya hasar oluşması ve üç uzuv bozulmadan tek başına böbreklerdeki hastalık veya böbreklerin diyalize girmesi gerektirecek kadar ciddi oranda yitik yaşanmasının malullük nedeni olarak sayılacağı belirtiliyor. Böbreklerdeki rahatsızlığın sebebi şeker hastalığından kaynaklansa dahi ileri seviyeye ulaşan hastalık halinde diyabet şartı aranmamaktadır.

Diyabet – şeker hastaları için getirilen malulen emeklilik olanaklarına dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan nokta normalde bütün organların tek başına malul kabul edilecek kadar bozulması durumunda malul sayılabilme konusu ileri seviyede şeker hastalarında olmaktadır. Üç organda belirli düzeyde bozulmalar sigortalının emek verme enerjisini düşürüyorsa SGK tarafından yüzde 60’ın üzerinde rapor verilerek malullük şartı sağlanacaktır.



Son Güncelleme: 09.09.2020 18:09
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Anahtar Kelimeler:
Malulen EmeklilikDiyabet
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