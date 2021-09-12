Sayısız faydası bulunan avokadonun zararları ortaya çıktı! Avokadonun zararları nedir?

Birçok yararı olan avokadonun birçok da zararı bulunmaktadır. Hem cilt bakımı hem de sağlık için sayısız faydası bulunan avokadonun zararlarıda ortaya çıktı. Organik meyveler arasında bulunan avakado içerisinde bulunan demir, potasyom, magnezyum ve fosfor minarelleri ile aynı zamanda B, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğu için bebeklerin beslenmelerinde önemli bir yere sahiptir. Sayısız faydası bulunan avodadonun zaralarıda bulunmaktadır. Avokada hassas bünyelere sahip olan kişilerde bazı sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Avokadonun zararları nelerdir?

Avokadonun gebelik ve emzirme döneminde tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Emziren annelerde sütün azalmasına neden olan avokado hassas bünyeye sahip olan insanlarda kızarıklık, kaşıntı ve alerjiye yol açmaktadır. Nezle, grip ve astım gibi solunun yolu hastalığı bulunan insanlar da avokadu tüketiminde dikkatli olmalıdır. Uzmanlar astım hastası olan kişileri avokodu tüketimi konusunda uyarılarda bulunuyor. Avokadonun aşırı tüketildiği durumlarda kolesterola ters etki yaptığı bilinmektedir. Avokado aynı zamanda karaciğer ile ilgili hastalığı olan kişilerde kullanılması uygun değildir. Avokado çok tüketildiği zaman ağızda yaralara yol açmaktadır. Avokadoyu kan inceltici ilaç kullanan kişilerin tüketmesi uygun değildir. Çünkü avokado kan inceltici ilaçların etkisini azaltarak ciddi sorunlara yol açabilir.