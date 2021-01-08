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Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı ne kadar? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Şartlı sağlık yardımı son zamanlarda vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu yardımın ne olduğunu ve kimlere verildiği merak içerisinde araştırılmaya başlanmıştır. Şartlı sağlık yardımını alabilmek için başvuru sırasında gerekli olan belgeler ise bir başka merak edilen soru arasında yerini aldı.

08 Ocak 2021 Cuma 12:21
Şartlı sağlık yardımı nedir? Şartlı sağlık yardımı ne kadar? Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?
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Şartlı sağlık yardımları konusu çocuklu annelerin en ilgi çok merak ettiği konulardan biri olduğu söylenebilir. Anne olan ve maddi zorluklarla karşılaşanlar, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için şartlı sağlık yardımı almaktadırlar.

Şartlı sağlık yardımı nedir?

Şartlı sağlık yardımı söz konusu olduğunda, sadece doğumdan önce düşünülmemelidir. Doğum öncesi yardım da bu yardıma dahildir. Hamile annenin ve babanın yeşil kartı varsa bu yardımdan yararlanabilirler. Tabii ki, bu tek şart değildir.

Şartlı sağlık yardımı, toplumdaki dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan, mali durumu zayıf ailelere sağlanan yardımdır. Bu yardım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanmaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak için yeşil kartınızın olması gerekir. Tabii sadece annenin değil babanın da yeşil kartı olmalıdır.

Bu avantajlardan yararlanmak için birkaç koşullar istenmektedir. Öneğin, araba sahibi olmaması, birden fazla kat mülkiyetinin bulunmaması, vergi kaydı bulunmaması gibi. Bu yardımı, şartları sağlayan ailelere sağlanmaktadır.

Şartlı gebelik yardımı

Şartlı sağlık yardımı söz konusu olduğunda, akıllara ilk gelen yardımdır. Şartlı gebelik yardımı, hamile annelere yardım ödemesi yapılması demektir. Bu tür yardım anne içindir, baba için değil. Anne bu yardımdan hamilelik boyunca faydalanacaktır. Sosyal Yardım Vakfı'na başvuru yapılması lazımdır. Aylık ödeme 45 Türk Lirası'dır. Postaneden ödemeler yapılmaktadır.

Aşı parası

Çocuk doğduktan sonra kimliği çıkarılacaktır. Kimlik kartı verildikten sonra engel bir durum yoksa bu yardım aileye bağlanabilir. Bu yardım, çocuk okul çağına gelene kadar devam eder.

0-6 yaş arası çocuklar için ayda 35 TL'den 45 TL'ye (en fazla 72 ay), son değişiklik ile erkek veya kıza hamile olan kadınlar (en fazla 9 ay) ve lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 35 TL'den 45 TL'ye ve hastanede doğum yapan kadınlar için bir kereye mahsus verilen yardım 75 TL'den 100 TL'ye yükseltilmiştir.

Doğum Yardımı

Her doğumdan sonra alınabilmektedir. Sosyal yardımlaşma yoluyla sağlanmaktadır. Doğum tam donanımlı bir hastanede yapılmalıdır. Şu anda bu yardımın miktarı 100 Türk lirası. PTT üzerinden ödemeler verilmektedir.

Şartlı sağlık yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Şartlı sağlık yardımı başvuruları, il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılır. Kimliğiniz başvurmak için yeterlidir. Şartlı sağlık yardımı başvuru formu doldurmanıza gerek yoktur. Devlet üzerinden şartlı sağlık yardımı başvuruları yapılmaz, sonuçlar e-devlet üzerinden bakılabilir. Diğer bir deyişle, şartlı sağlık yardımını e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Şartlı sağlık yardımı parası nereden alınır?

PTT şubesinden şartlı sağlık yardımı parası verilmektedir. Bu yardımı en yakın PTT şubesinden çekebilirsiniz. PTT kartınız varsa, para PTT kartına yatırılır. Bu sayede sıra bekleme dersine son verebilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.01.2021 12:21
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Anahtar Kelimeler:
şartlıSağlıkYardımı
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