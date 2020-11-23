Sars virüsü nedir? Sars bulaşıcı mı? Çin'de Sars alarmı

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Pudong Havalimanında kargo çalışanlarında Sars virüsü çıktı açıklamaları sonrasında pek çok kişi Sars virüsünü araştırmaya başladı. Sar virüsü Sars-Cov olarakta adlandırılan ve Coronavirüs adı altında toplanan farklı bir virüs tipidir.

Coronavirüsler, tek sarmallı RNA virüsleridir. Hayvanlar başta olmak üzere insanlarda da üst solunum yollarında enfeksiyona neden olarak hayati tehlikeye neden olurlar. Sars virüsünün olduğu hastaların yaş aralığı 25-70’dir. 15 yaşın altında ise bu hastalık ile ilgili sorunlu vaka yoktur.

Sars Virüsü nasıl bulaşır?

Damlacık

Hava

Vücut sıvısı

Sars virüsü belirtileri nelerdir?

Bulaşmalar genelde yakın temasın olduğu kişiler arasında sıklıkla rastlanır. Bu nedenle hasta olan bir kişi tespit edildiği zaman birinci derece yakınları ve tespit eden sağlık görevlisi risk altında olan kişilerdir.

Virüsün bulaşma ve vücutta yayılma zamanı genellikle 2 – 7 gün arasındadır. Bu sürecin 10 gün kadar uzadığı da görülebilmektedir. Hastalık vücutta 38 dereceden fazla ateşe yol açtığı gibi aynı zamanda üşüme, titreme, baş ağrısı, kas ağrısına neden olabilmektedir.

3 gün ile 7 gün arasında alt solunumda sorunlar çıkmaya başlar. Yaşanan sorunların %10 – 20’sinde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayati tehlike bulunur. Bu durumda makineye bağlama ve oksijen takviyesi yapılması gerekmektedir.

Sars nasıl tedavi edilir?

Sars virüsünde ortaya çıkan solunum sorunları hayati tehlike evresine geldiği zaman oksijen desteği ve hatta ARDS tedavisine başlanmasına gerek olabilir.

Sars virüsünden kaç kişi öldü?

Sars virüsü 2002 – 2003 yılları arasında Çin’de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından verileri toplanan bir hastalıktır. Buna göre ağırlığı Çin’de olmak üzere 774 kişi hayatını kaybetmiştir.