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SARS-CoV-2 VUI 202012/01 virüsü nedir?

Mutasyona uğrayan koronavirüse SARS-Cov-2 VUI 202012/01 adı verildi. Vatandaşlar SARS-Cov-2 VUI 202012/01 virüsü nedir sorusunu araştırmaya başladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:23
SARS-CoV-2 VUI 202012/01 virüsü nedir?
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Koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali ilk olarak İngiltere’de görülmüştü. Mutasyon geçiren virüs İngiltere’nin ardından bazı Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladı. Mutasyon geçiren koronavirüse isim verildi. Buna göre koronavirüsün mutasyon geçirmiş haline SARS-CoV-2 VUI 202012/01 adı verildi.

Koronavirüse göre daha hızlı bulaşma özelliği olan virüsün Avrupa ülkelerinde görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere, Danimarka ve Hollanda ile Güney Afrika’dan gelen uçak seferlerini durdurdu. Ülkemizde de söz konusu 5 ülkeden gelecek uçak seferleri durduruldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan ülkemize gelecek olan uçak seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 16:23
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Anahtar Kelimeler:
KORONAMutasyonSARS-Cov-2 VUI 202012/01
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