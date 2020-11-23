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SARS Cov 2 nedir? SARS virüsü hangi dönemlerde, ne kadar sürdü, nasıl bitti? SARS Cov 2 virüsü nasıl bulaşır?

Covid-19’un etkileri devam ederken şimdide SARS virüsü ortaya çıktı. Vatandaşlar SARS Cov2 nedir, SARS virüsü hangi dönemlerde, ne kadar sürdü, nasıl bitti ve SARS Cov2 virüsü nasıl bulaşır sorularını araştırmaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:50
SARS Cov 2 nedir? SARS virüsü hangi dönemlerde, ne kadar sürdü, nasıl bitti? SARS Cov 2 virüsü nasıl bulaşır?
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SARS virüsü hava yoluyla bulaşan ölümcül virüslerden biridir. Daha önce 2003 yılında Hong Kong’da görülen virüs 1000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Virüsün belirtileri 10 gün içerisinde ortaya çıkıyor ve tedavisi de bulunmuyor.

SARS nedir?

SARS virüsü koronavirüsün bir çeşididir. Daha önce 2003 yılında ortaya çıkan virüs tüm dünyaya yayılmış ve 916 kişinin vefat etmesine neden olmuştu. Ağır solunum yolu yetersizliği olarak bilinen virüsün 2 ila 7 gün kuluçka döneminde yattığı ve 10 sonrada belirtilerini gösterdiği biliniyor.

SARS belirtileri neler?

SARS virüsünün en belirgin belirtisi yüksek ateştir. Hastalık genel olarak 38 derecede başlıyor ve daha sonra soğuk terleme, baş ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum yetmezliğini tetikliyor. Hastalığı ağır geçirenlerin solunum cihazına bağlanması gerekmektedir.

SARS virüsü nasıl bulaşır?


SARS virüsü olan kişi ile aynı alanda bulunulursa virüsü kapmak yüksek ihtimaldir. Solunum yoluyla bulaşan virüs temelinde hava yoluyla bulaşır.

SARS hastalığı tedavisi nedir?

Hastalık ilk olarak ortaya çıktığında sebebi öğrenilememişti. Bu nedenle hastalara atipik pnömoni yöntemi uygulanıyor. Hastalığın kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Korunma yolları

  • Yemek araç-gereçlerini SARS virüsüne sahip olan kişilerle ortak kullanmamak.
  • Virüsün etkili olduğu ülkelere olan seyahatleri ertelemek.
  • SARS virüsüne sahip hastalarla birlikte yatmamak.
  • Çevresinde SARS virüsüne sahip hastalar olan kişilerin, sık sık ellerini yıkaması.
  • Alkol özellikli temizleyiciler kullanmak.

SAR virüsü kaç yıl sürdü?

2002 ve 2003 yılları arasında Hong Kong’da görülen virüs dünyada 8422 vaka ve 916 ölüm sayısı ile sonuçlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranının %10,9 olarak açıklamıştı. 37 ülkede görülen virüs 2004 yılında tamamen durdurulmuştu.

DSÖ SARS virüsünün 24 yaş altında olan kişilere %1, 25-44 yaş arasında %6, 45-64 yaş arasında %15 ve 65 yaş üstü kişilerde %50 oranında görüldüğünü açıklamıştı. SARS virüsü son olarak 2016 yılında Ukrayna’da 319 kişinin vefatına neden olmuştu.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
SarsVirüs
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