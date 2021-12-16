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Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?

Son dönemde Yeşilçam’ın büyük oyuncusu Kadir İnanır’ın yakalanmış olduğu sarı nokta hastalığı merak konusu oldu. Birçok vatandaş son zamanda yaygın olarak görülen sarı nokta hastalığını araştırmaya başladı. Peki Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta nasıl belli olur? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:02
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?
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Son dönemde Yeşilçam’ın büyük oyuncusu Kadir İnanır’ın yakalanmış olduğu sarı nokta hastalığı merak konusu oldu. Sarı nokta hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybettiği söylenen 72 yaşındaki Kadir İnanır geçirdiği operasyon sonrasında evinde dinlenmeye başladı. Birçok vatandaş son dönemde yaygın olarak görülen sarı nokta hastalığını araştırmaya başladı. 

Sarı nokta hastalığı nedir?

Sarı nokta hastalığı Makula Dejenerasyonu olarak ta bilinmektedir. Bir retina hastalığı olan sarı nokta hastalığı genellikle 55 yaşından sonra veya kalıtsal olarak görülmektedir. Sarı nokta hastalığı merkezi görmeden sorumlu olan retina tabakasının ortasında yer alan küçük bir alandır ve 5 mm çapındadır. Işığı algılayan fotoreseptör hücreleri yoğun olarak bulunan bu alan detayların görülmesini sağlar. Makula düzgün çalışmadığı zaman bakılan yer bulanık ve karanlık gözükmektedir. Bu hastalık yanlardan görmeyi bozmak ama merkezden görmeyi bozmaktadır. Sarı nokta hastalığı iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Kuru ve yaş olarak sınıflandırılan sarı nokta hastalığında tanı konulan olguların %80’i kuru tip sarı nokta hastalığıdır.  Yaş tipi nokta hastalığında ise ciddi görme kayıplarının %80’ini oluşturur.

Sarı nokta hastalığı nasıl belli olur?

Kuru sarı bene hastalığında belirtiler yavaş yavaş ve acısız bir şekilde ortaya çıkarken yaş sarı nokta hastalığında görme kabı çok hızlı ilerlemektedir. Sarı nokta hastalığında şu belirtiler ortaya çıkmaktadır:
  • Görsel bozulmalar oluşur.
  • Bir veya iki gözde birden merkezi görme kaybı oluşur.
  • Okuma veya ince detaylı yapılan işlerde daha fazla ışığa ihtiyaç duyulur.
  • Loş ortamlara daha zor adapte olunur.
  • Basılı kelimeler okurken bulanıklık artar.
  • Düşük renk yoğunluğu veya bulanıklık oluşur.
  • Yüz tanımada güçlük çekilir.
  • Merkezi görmede değişiklik meydana gelir.
  • İnce detaylar veya renkleri görmede eskiye oranlara bozulmalar oluşur.

Sarı nokta hastalığı neden olur? 

Sarı nokta hastalığının neden olduğu tam olarak bilinmezken hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin birleşmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sarı nokta hastalığında esas risk etkeni kişinin yaşı ve kalıtımsal özellikleridir. Hipertansiyon, sigara, beslenme şekli, lipid kolesterol yüksekliği, güneş ışığına uzun süre maruz kalma ve şişmanlıkta sarı nokta hastalığını tetikleyen diğer faktörlerdir. 

Sarı nokta hastalığı nasıl tedavi edilir?

Sarı nokta hastalığı eğer tedavi edilmezse görme kayıplarına yol açar bu yüzden erken teşhis çok önem taşımaktadır. Kuru tip sarı nokta hastalığında göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanmamaktadır. Kuru tip sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilmek içim bulunan bölgeyi besleyecek ve jenerasyonunu sağlayacak diyet ve besin destekleri önerilmektedir.  

Son Güncelleme: 16.12.2021 12:02
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