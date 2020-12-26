Sarı dişler evde doğal yolla nasıl beyazlatılır?

Günümüzde herkesin hayali bembeyaz dişlere sahip olmaktır. Sararmış dişler hem gülüşümüzü hem de psikolojimizi olumsuz olarak etkilemektedir. Yapısal olarak sarı alt tonlu olan dişler dışında, bembeyaz dişlere sahip olmak zor bir işlem değildir. Dişleri düzenli olarak fırçalamak diş sağlığı için faydalı olsa da beyazlatmak için yeterli değildir. Diş kliniklerinde diş beyazlatma işlemiyle bu sorunu çözebileceğiniz gibi evde kullanacağınız birkaç malzeme ile ücretsiz olarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Evde doğal yöntemlerle diş beyazlatma yöntemleri

Muz kabuğu ile diş beyazlatma

Muz kabuğunun iç kısımları ile dişlerinizi ovun. Kısa bir süre bekledikten sonra dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntemi sürekli olarak uyguladığınızda diş renginizdeki açılmayı fark edeceksiniz.

Karbonat ve sirke ile diş beyazlatma

1 çay kaşığı karbonat ile çay kaşığının yarısı kadar sirkeyi maçın kıvamına gelene kadar karıştırın. Diş fırçası yardımıyla işlerinizi nazikçe fırçalayın. Bu işlemi uzun aralıklarla tekrar edin. Sürekli uygulandığında diş minesine zarar verebilir.

Limon ve karbonat ile diş beyazlatma

Bir çay kaşığı karbonatın içine yarım limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından diş fırçası yardımıyla dişlerinize uygulayın. Asit oranının fazla olması nedeniyle bu işlemi yalnızca haftada bir gün uygulayın. Aksi takdirde işlerinize zarar verebilir.

Karbonat ile diş beyazlatma

Çilek ile diş beyazlatma

Diş fırçanızı ıslatın ve karbonata batırdıktan sonra nazikçe dişlerinizi fırçalayın.

Çilek, ağız içini temizler ve içerisinde bulunan maddeler sayesinde leke açıcı özelliği bulunmaktadır. Çileği püre haline getirdikten sonra diş fırçanıza macun gibi sürerek dişlerinizi fırçalayın.

Limon kabuğu ile diş beyazlatma

Limonun kabuğunu rendeledikten sonra suyunu sıkın ve bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntemin sık uygulanması tavsiye edilmiyor. Haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Tarçın ve adaçayı ile diş beyazlatma

Tarçın ve adaçayını havanda dövün. Diş fırçanızı ıslattıktan sonra bu karışımın içine batırarak dişlerinizi nazikçe fırçalayın. Bu işlemi haftada 2 kez uyguladığınızda, diş renginizdeki açılmayı fark edeceksiniz.