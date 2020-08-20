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Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi

Şanlıurfa'da COVID-19 nedeniyle zor günler yaşanmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:12
Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi
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Şanlıurfa’da koronavirüs salgınının önlenebilmesi için denetimler büyük bir hızla devam ediyor ve pozitif vaka sayısının düşürülmesi hedeflenmektedir. İzolasyon ve temasın azaltılması için kent genelinde vaka sayılarının geçmiş döneme göre azalma eğilimi gösterdiği aktarılıyor. Alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranları da gerilemeye başlamıştır.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’e yükseldi


Kent genelinde yoğun bakım ünitelerinin yüzde 65’inin dolu olduğu belirtiliyor. Yerel yöneticilerse kentte tedavisi süren hasta sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacağını dile getirdi.

Güvenlik güçleri de COVID-19 tedbirlerine uyulması konusunda sosyal mesafe ile maske denetimi yaparak kuralları ihlal edenler için idari yaptırım uygulamaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:12
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKoronavirüs
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