Şanlurfa'da COVID-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65'e yükseldi

Şanlıurfa’da koronavirüs salgınının önlenebilmesi için denetimler büyük bir hızla devam ediyor ve pozitif vaka sayısının düşürülmesi hedeflenmektedir. İzolasyon ve temasın azaltılması için kent genelinde vaka sayılarının geçmiş döneme göre azalma eğilimi gösterdiği aktarılıyor. Alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranları da gerilemeye başlamıştır.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65’e yükseldi

Kent genelinde yoğun bakım ünitelerinin yüzde 65’inin dolu olduğu belirtiliyor. Yerel yöneticilerse kentte tedavisi süren hasta sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacağını dile getirdi.

Güvenlik güçleri de COVID-19 tedbirlerine uyulması konusunda sosyal mesafe ile maske denetimi yaparak kuralları ihlal edenler için idari yaptırım uygulamaya devam ediyor.