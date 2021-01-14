Salgında kritik eşik! Türkiye'de kitlesel aşılamalar resmen başladı

Çin’den ithal edilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı Türkiye'ye getirildikten sonra 14 gün süre ile laboratuvar çalışmalarına tabi tutuldu. Süreç içerisinde gerekli analizler tamamlanırken ısı takibi ile birlikte özel araçlarla 81 ile nakledildi. Dün akşam saatlerinde ise acil kullanım izni alınan aşı ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uygulandı.

nın dağıtımını yapacak olan araçlar depolardan polis eskordu eşliğinde çıkarken araçların çıkışları basın tarafından saniye saniye görüntülendi. Ankara'dan yola çıkan ve İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşıları önce Bakırköy'deki ilaç deposuna alındı. Buradan sabah saat 05.00'ten itibaren de eksi 20-artı 20 derece ısı ayarında olan özel nakil araçları ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlükleri depolarına iletildi. Koronavirüs aşılarının buradan hastanelere dağıtımı sağlandı.

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ise aşı uygulamalarına resmen başlanıldı. Sağlık çalışanlarına yapılan aşılama çalışmalarında aşı uygulanan ilk doktor herhangi bir ağrı ve sızı hissetmediğini söyledi. Her şeyin yolunda gittiğini belirten doktor aşılamanın tüm millete hayırlı olmasını istediğini de sözlerine ekledi.