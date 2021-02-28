Salatalık maskesini nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde pratik salatalık maskesi yapım tarifleri

Salatalık maskesi son günlerde oldukça popüler oldu. Birçok kişi cilt bakımlarından salatalık maskesi kullanmaya başladı. Salatalık maskesi hem evde kolayca yapılabilmesi hem de çok faydalı olması nedeniyle tercih ediliyor. Evde kolayca salatalık maskesi yapmak için sırasıyla şu şekilde ilerlenir;

2 adet rendelenmiş salatalık ile 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 2 tatlı kaşığı yoğurdu karıştırın.

Cilde uygulayın ve yaklaşık 20 dakika sonra bol su ile durulayın.

Oluşturulan maske birkaç saat dinlendirildikten sonra haftada bir kez olmak kaydıyla kullanılır.

Salatalık maskesinin yararları

Uzmanlar salatalık maskesinin cildi nemlendirme özelliğinin çok güçlü olduğunu söylüyor. Genel olarak salatalık maskesinin yararları şu şekildedir;

Ciltteki pullanma ve kaşıntıyı giderir.

Ciltteki kuruluğu alır ve nemlendirir.

Ödem atmaya yardımcı olur ve askorbik asit ile kafeik asit maddeleri sayesinde şişkinliği alır.

Orta ve uzun vadeli kullanımlarda ciltteki yara ve izleri temizler. Akne lekesi koyu halkalar ve kırışıkları azaltır.

İçerisindeki A ve E vitaminleri sayesinde cildin genç kalmasını, hücre yenilenmesiyle sağlar.

Cilt rengini açan salatalık maskesi malzemeleri

Cilt rengini açan salatalık maskesi de son günlerde sıkça ifade ediliyor. Söz konusu maskeyi de evde kolayca hazırlamak mümkündür. Malzemeleri ise şu şekildedir;

1 adet yumurta

1 adet salatalık

2 tatlı kaşığı susam yağı

2 tatlı kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı

Salatalığı doğrayın ve yumurtanın sarısını ekleyin.

Susam yağı ve elma sirkesini da ekleyin.

Tüm malzemeleri ekledikten sonra 5 ila 10 dakika kadar karıştırın.

Karışımı hazırladıktan sonra 30 dakika kadar ciltte bekletin ve ılık su ile temizleyin.

Gözenek temizleyici salatalık maskesi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 adet salatalık

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı

Ezilmiş salatalığın içine süt, bal ve şekeri dökün. İyice karıştırın.

Tüm malzemelerden yapılmış kremi cilde sürün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin.

15 dakikanın ardından cildiniz temizleyin. Bu karışımı soğuk su ile temizleyin. Haftada iki kez kullanın ve düzenli olarak devam edin. Orta ve uzun vadede etkili bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Kırışıklık giderici salatalık maskesi

Salatalık maskesi kırışıklık giderici özeliği de sahiptir. Bu maske için 1 salatalık ve 1 yemek kaşığı aloe vera yağını karıştırmanız gerekmektedir.

Salatalığı püre halinde getirdikten sonra yağı ekletin ve karıştırın. Ortaya çıkan karışımı cildinizde 30 dakika kadar bekletin ve ardından ılık su ile yüzünüzü temizleyin.