Sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları nelerdir? İşte en etkili 10 bitki çayı!

Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen ve birçok çeşitli sıkıntıya iyi gelmekte olan bitki çaylarının kullanımı her geçen gün artmaktadır. Sağlık açısından kullanımlarıyla beraber özellikle rahatlatma ve sakinleştirme konusunda yardımcı olan bitki çayları hayatımızda uzun yıllardır yer edinmiştir. Çeşitli bitki çaylarının kullanımları yüzyıllardır devam etmektedir. Bitki çayları birçok alanda sağlığınız için çok iyidir. Özellikle sakinleşmek ve rahatlamak isteyenler için bitki çayları sıklıkla alınır. Bu makale, en iyi şifalı ve rahatlatıcı bitki çayları hakkında bilgi sağlar. Hangi bitki çayının neye daha iyi geleceğini, stres, anksiyete, depresyon, kaygı, uykusuzluk gibi birçok problemin bitki çaylarıyla hafifletilebileceği ve önüne geçilebileceği söylenmektedir. Çeşitli bitki çaylarının hangi tedavilerde kullanıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bitki çayı, sakinleşmeye ve rahatlamaya ihtiyacı olan birçok kişinin düzenli olarak tükettiği içeceklerden biridir. Depresyon ve kaygıyı gidermeye iyi gelen bitki çayları özellikle günlük olarak tüketilmektedir.

Önde gelen sakinleştirici ve rahatlatıcı bitki çayları şu şekilde sıralanır;

Melisa çayı

Lavanta çayı

Sibirya ginsegni çayı

Meyankökü çayı

Ada çayı

Papatya çayı

Sarı kantaron çayı

Kedi otu çayı

Çarkıfelek çayı

Nane çayı

Melisa çayının özellikleri ve etkileri

Yatıştırıcı ve rahatlatıcı melisa çayı rahatlatma konusunda en etkili bitki çaylarından biridir. Özellikle depresyon ve anksiyete dönemlerinde düzenli olarak kullanılan melisa çayı insanların sakinleşmesine yardımcı olur. Limon otu çayı hazırlamak için 2 çay kaşığı kuru melisa bir bardak kaynar suda 10 dakika demleyin. Süzdükten sonra balla tatlandırıp içebilirsiniz. Melisa çayı günde 2-3 bardak içilebilir.

Lavanta çayının özellikleri ve etkileri

Yatıştırıcı ve rahatlatıcı lavanta çayı bu konuda en etkili bitki çaylarından biridir. Lavanta çayı, kaygı giderici ve stres giderici özellikleri ile eski hastanelerde hastaları rahatlatmak için de kullanılmıştır. Uyku bozukluklarında etkili olan ve stresi azaltan lavanta çayı günde 2-3 defa alınabilir.

Sibirya Ginsengi çayının özellikleri ve etkileri

Yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği bulunan Sibirya Ginsengi çayı rahatlatma konusunda vazgeçilemez bitki çaylarından biridir. Çin'de düzenli olarak kullanılan bu çay, özellikle yatıştırıcı hastalıkları, miyelosupresyon, anjina, yüksek tansiyon, iştah ve baş ağrılarını tedavi etmek için düzenli olarak kullanılmaktadır.

Meyan Kökü çayının özellikleri ve etkileri

Sakinleştirme özelliğine sahip olan Meyan Kökü çayının sinir sistemi üzerinde de etkisi olduğu söylenmektedir. Sinir sistemini gevşetmede oldukça etkili olan bu çay, genellikle manik-depresif hastalığı olan kişilere önerilir. Son derece yatıştırıcı damla kök çayı içtiğinizde hızlı, hızlı ve güven vericidir.

Ada çayı özellikleri ve etkileri

Yatıştırıcı özelliğiyle bilinen Ada çayı, bitki çayları arasında en çok bilinen ve tercih edilen çaylar arasında yer almaktadır. Sakinleştirici bitki çayları denilince akla ilk gelen adaçayı çayı da uyku bozukluklarını önlemede ve sinirleri yatıştırmada oldukça etkilidir. Sindirim sistemini düzenleyen adaçayı, gaz sancısı ve sindirim sorunlarının giderilmesinde de etkilidir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı maddelerin arınmasını da destekler.

Papatya çayı özellikleri ve etkileri

Günlük olarak genellikle kullanılan bitki çaylarından birisi de Papatya çayıdır. Yıllardır kullanılmakta olan Papatya çayının insan üzerinde birçok pozitif etkisi bulunmaktadır. Uzun yıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılan papatya çayı, sinirleri yatıştırması ve vücudu rahatlatması için de düzenli olarak tercih edilmektedir. Anti bakteriyel etkiye sahip olan papatya çayı vücudun direncini arttırır ve enfeksiyonları önlemede de oldukça etkilidir.

Sarı Kantaron çayı özellikleri ve etkileri

Sarı Kantaron çayı sinirleri yatıştırarak rahatlama amacıyla kullanılan çaylardan birisidir. Araştırmalar sonucunda yatıştırıcı olduğu gösterilen sarı kantaron çayı genellikle orta dereceli depresyon tedavisinde kullanılır. Sağlık için çok faydalı bitki çaylarından biridir.

Kedi Otu çayı özellikleri ve etkileri

İnsanı yatıştırma ve sakinleştirme konusunda büyük etkiye sahip olduğu söylenen Kedi Otu çayı, sinirleri yatıştırmak için birebirdir. Genellikle sinirleri yatıştırmak ve iyi bir gece uykusu çekmek için kullanılan kediotu çayı, özellikle beyin sağlığını korumak için sıklıkla tavsiye edilir.

Çarkıfelek Otu çayı özellikleri ve etkileri

Çarkıfelek Otundan elde edilen bu çayın da stres üzerine büyük bir etkisi olduğu ve insanı yatıştırdığı söylenmektedir. Sakinleştirici ile aynı etkiye sahip olan Çarkıfelek çayı, kaygı bozuklukları ve stresle mücadelede de oldukça etkilidir. Bu çaydan günde 2-3 bardak içmenizi öneririz. Doz aşımı durumunda bu dikkat dağıtıcı olabilir.

Nane çayı özellikleri ve etkileri

Nane çayı ağrıları hafifletmesi ve halsizliğe iyi gelmesi gibi çeşitli özellikleriyle bilinmektedir. Stres ve halsizlikle mücadelede çok etkili olan nane çayı, ağrıyı hafifletebilir ve en aza indirebilir. Özellikle baş ağrısı tedavisinde başarılı olan nane çayı en popüler çaylardan biridir.