Sahurda tok tutan besinler ve yiyecekler nelerdir? Sahurda tok kalmak için ne yenir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilenler de intenet üzerinden araştırılıyor. Özellikle sahurda yenildiği zaman tüm gün tok tutan yiyecekler araştırılanlar arasında yerini aldı.

Sahura kadar yapılması gerekenler

Ramazan ayında yemek yeme ve su içme eylemleri azaldığı için bağırsaklarda yavaşlama olacaktır. Sahurda özellikle posası olan besinlerin yenilmesi önemli olarak açıklanırken sahur ve iftarda bol su tüketilmesi gerekmektedir.

İftar ve sahur arasında karbonhidrat, yağ ve şeker bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerekirken bu besinler sonrasında hareket edilmezse kilo alınabilir. Eğer karbonhidrat, yağ ve şeker ağırlıklı besinler tüketilirse iftar sonrasında yürüyüş yapılması gerekir.

Sahurda tok tutan besinler nelerdir?

Yumurta

Zeytin ve Zeytin yağlı

Tarçın

Kuru fasulye ve baklagiller

Yulaf

Süt ve süt ürünleri

Yeşil çay

Muz

Çavdar ekmeği

Oruç nedeniyle vücut uzunca bir süre besin ve su alamadığı için açlık hissi çok yüksek olacaktır. Bunu engelleyebilmek için sahurda yenilecek besinler tok tutma ve susamayı engelleyebilir. Sahurda özellikle protein ağırlıklı besinlerin tüketilmesi daha rahat bir oruç tutulmasına yardımcı olacaktır. Yüksek proteinli olan yumurta, kuru baklagiller, yoğurt, süt ve süt ürünleri acıkmayı geciktirecektir. Buna göre;

Besinlerinin sahurda yenmesi iftara kadar daha rahat bir süreç geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Sahurda susamamak için ne yenmelidir?

Sahurda protein ağırlıklı besinlerin alınması susuzluk hissini azaltırken bazı besinlerin tüketilmesi de tüm gün vücudun su ihtiyacının artmasını sağlayan besinler de vardır. Buna göre;

Turşu

Kızartma çeşitleri

Zeytin

Pilav

Hamur işleri

Tuzlu peynir çeşitleri

Tatlılar

Çay, kahve

Bal, reçel

Baharatlı gıdalar

Besinlerinin tüketilmesi vücudun su ihtiyacını arttıracaktır.