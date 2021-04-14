Sahurda tok tutan besinler ve yiyecekler nelerdir? Sahurda tok kalmak için ne yenir?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte merak edilenler de intenet üzerinden araştırılıyor. Özellikle sahurda yenildiği zaman tüm gün tok tutan yiyecekler araştırılanlar arasında yerini aldı.
Sahura kadar yapılması gerekenler
Ramazan ayında yemek yeme ve su içme eylemleri azaldığı için bağırsaklarda yavaşlama olacaktır. Sahurda özellikle posası olan besinlerin yenilmesi önemli olarak açıklanırken sahur ve iftarda bol su tüketilmesi gerekmektedir.
İftar ve sahur arasında karbonhidrat, yağ ve şeker bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerekirken bu besinler sonrasında hareket edilmezse kilo alınabilir. Eğer karbonhidrat, yağ ve şeker ağırlıklı besinler tüketilirse iftar sonrasında yürüyüş yapılması gerekir.
Sahurda tok tutan besinler nelerdir?
- Yumurta
- Zeytin ve Zeytin yağlı
- Tarçın
- Kuru fasulye ve baklagiller
- Yulaf
- Süt ve süt ürünleri
- Yeşil çay
- Muz
- Çavdar ekmeği
Besinlerinin sahurda yenmesi iftara kadar daha rahat bir süreç geçirilmesine yardımcı olmaktadır.
Sahurda susamamak için ne yenmelidir?
Sahurda protein ağırlıklı besinlerin alınması susuzluk hissini azaltırken bazı besinlerin tüketilmesi de tüm gün vücudun su ihtiyacının artmasını sağlayan besinler de vardır. Buna göre;
- Turşu
- Kızartma çeşitleri
- Zeytin
- Pilav
- Hamur işleri
- Tuzlu peynir çeşitleri
- Tatlılar
- Çay, kahve
- Bal, reçel
- Baharatlı gıdalar
Besinlerinin tüketilmesi vücudun su ihtiyacını arttıracaktır.