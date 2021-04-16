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Sahurda ne yemeli? Sahurda yenirse tok tutan yiyecekler

Sahurda tok tutması için yenebilecek yiyecekler nelerdir? Hangi besinler tok tutar? Gün içerisinde acıkıp susamamak için sahurda neler tüketilmeli? Sorularının cevabı merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda.

16 Nisan 2021 Cuma 00:38
Sahurda ne yemeli? Sahurda yenirse tok tutan yiyecekler
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Sahur vaktinde neler tüketmeli ve nasıl beslenmeli? Sahur vaktinde tok tutan yiyeceklerin sayesinde gün içerisinde enerjiniz biraz daha kalacak. Uzmanlarsa sahur vaktinde nasıl beslenilmesi kapsamında açıklamalar yaparken yenilmemesi gereken yiyeceklerin de neler olduğunu açıkladı.

Sahurda tok tutan yiyecekler

Diyetisyen Candan Aktaş, Ramazan da tok tutması yüksek olan besinlerin başında yumurta ve kuru baklagillerin olduğunu belirtti.

Ramazanın yaz ayları içerisine denk gelmesi, sahurla iftar arasındaki uzun zaman dilimi nedeniyle uzmanlar oruç tutan kişilerin bu sürede açlık yaşamadan tutmasına imkan sağlayacak önerilerde bulunuyor. Sahur sofrasında öne çıkan yiyeceklerin başında ise yumurta, kuru baklagiller, süt ve muz geliyor. Medical Park Tokat Hastanesi Diyetisyeni Candan Aktaş, Ramazan ayında beslenme sistemi değiştiğine vurgu yaparak, “Sahur ve iftar arasının çok uzun olması, Ramazanın yaz ayına denk gelmesiyle artan sıcaklıklarla beraber de vücut terlemeyle beraber, vücut su ve mineral kaybediyor. Doğal olarak bizim suyumuzu mutlaka Ramazan'da da düzenli içmemiz gerekiyor. Günlük en az 2-2,5 litre suyu iftar ile sahur arasında tüketmenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Sahurda hamur işi ve tatlılardan uzak durun

Sahurda çok ağır bir beslenmenin zararlı olduğunu belirten Aktaş, “Sahurda yapılan en büyük yanlışlar, toplum olarak hamur işi ve tatlılar tüketmemiz. Hamur işi ve tatlılar tükettiğimizde kan şekerimiz hızlı yükselip, hızlı düşüyor. Doğal olarak da daha çabuk acıkabiliyoruz. Kısa bir kahvaltıyla, peynir, yumurta, süt gibi besinler tüketebiliriz" açıklamalarında bulundu.

Tok tutacak yiyeceklerin başında yumurta geliyor

Sahurda tok tutacak yiyeceklerin başında yumurtanın olduğunu belirten Aktaş, “Mutlaka sahurda yumurta tüketmenizi istiyorum, haşlanmış olabilir. Bir diğeri kuru baklagiller, kuru baklagiller lif içeriği yüksek olduğu için tok tutmanızı sağlayacaktır. Bir diğeri muz. Muz hep korkulan bir meyvedir. Fakat muzun potasyum içeriği yüksek olduğu için kas kramplarını önlemektedir. Kas krampları özellikle bizim Ramazanda çok sık gözlemlediğimiz bir olaydır" ifadelerine yer verdi.

Sahurda zeytin ve sucuktan uzak durun!

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sahurda zeytin ve sucuğun yenilmemesini önerisinde bulundu.

Uzun oruç saatlerinin sonucunda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyu yeteri miktarda alamadığımızı vurgulayan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Bu durumda fazla miktarda su ihtiyacını ortaya çıkarabilecek besinlerden uzak durulması en doğru seçim olacaktır. Bu nedenle sahurda tüketeceğiniz besinlere ekstra dikkat etmelisiniz. Eğer çok tuzlu içeriği olan besinleri veya baharatlı besinleri tüketmeyi tercih ederseniz gün içerisinde suya olan eğiliminiz artacaktır. Bu durumda ramazanın çok daha zor geçmesine neden olabilir. Sahurda genel olarak pratik olması nedeni ile kahvaltı tercih edilmektedir" ifadesini kullandı.

Özellikle protein içeriği fazla bulunan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerden yana tercihin kullanılması ayrıca domates, salatalık ve yeşilliklerin tüketilmesinin de hem tok tutacağı hem de su ihtiyacını ise gidererek gün içerisinde daha rahat geçirmenizi sağlayacağınız yönünde uyarılarda bulunan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, daha sonra şunları ekledi; “Özellikle içerisinde yoğun miktarda tuz ve baharat bulunan sucuk ile tuz içeriği yüksek olan zeytinin sahurda bulunması su ihtiyacını arttıracağı için sahurda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler olarak düşünülebilir. Zeytini sadece tuzsuz olanlarını dilerseniz tercih edebilirsiniz.”

Sahurda 1 litre su için

“Su ihtiyacı insanın olmazsa olmazdır. Birçok kişi ramazan ayında açlıktan değil ama susuzluktan dolayı zorlanmaktadır. Bu nedenle sahurda yeterli düzeyde yapılamayan su stoğu gün içerisinde suya olan ihtiyacınızı arttıracaktır. En az yarım litre olması şartı ile en fazla bir litreye yakın su içebilirsiniz. Ama ne kadar fazla su içerseniz için su ihtiyacınız gün içerisinde yine olacaktır. Ayrıca suya ek olarak bol miktarda yeşillik tüketebilirsiniz. Yoğurt, ayran veya cacık gibi hem tok tutan hem de su ihtiyacınızı azaltacak yiyecek ve içeceklerde yine sahurda sizlere altenatif olabilir. Genellikle sorulan sorulardan birisi de “suyu ne zaman içmeliyim"'dir. Su içmenin herhangi bir zamanı olmamakla birlikte sahur sonrası içilmesi tokluk hissinizin biraz daha yüksek olmasını sağlar. İftardan sahura kadar olan zaman aralığında da vücut fonksiyonlarınızın düzenli çalışması için suyu ihmal etmemelisiniz."

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
SahurYiyecekTokOruçKahvaltıPeynirYumurta
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