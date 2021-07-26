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Sağlıklı saçlar için tüketilmesi gereken besinler

Sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak kadın ve erkeklerin hayalidir. Bu yazımızda sağlıklı saçlar için tüketilmesi gereken besinleri ve bu besinlerin yararlarını kaleme aldık. Siz de sağlıklı saçlara kavuşmak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:16
Sağlıklı saçlar için tüketilmesi gereken besinler
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Sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmak herkesin hayalidir. Sağlıklı saçlara kavuşmak için kozmetik ürünler kullanabileceğiniz gibi beslenme düzeninizi de değiştirebilirsiniz. Listenize ekleyeceğiniz bazı besinler ile sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan saçlara sahip olabilirsiniz.

Sağlıklı saçlar için tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

Sağlıklı saçlara ve saç derisine sahip olmak isteyen kişilerin beslenme listelerine doğru ürünleri eklemeleri gerekir. Tüketilen besinler saçların kalitesini artırmaktadır. Sağlıklı saçlar için yumurta, meyve, ıspanak, balık, patates, yoğurt, ceviz, havuç, mercimek ve yer elması gibi besinler tüketebilirsiniz.

Sağlıklı saçlar için yumurta tüketmek

Yumurta, çinko ve selenyum yönünden oldukça zenginidir. İçerdiği protein ve biyotin ile saçların ihtiyaç duyduğu biyotini kolayca karşılamaktadır. Biyotin açısından zengin olan saçlar daha sağlıklı olmaktadır.

Sağlıklı saçlar için meyve tüketmek

Meyve tüketmek saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle içerisinde C vitamini bulunan meyveler, antioksidan özellikleri sayesinde saçlardaki kırılmayı engeller ve saç köklerini onarmaya yardımcı olur.

Sağlıklı saçlar için ıspanak tüketmek

Ispanak, sağlıklı saçlar için oldukça yararlı bir besindir. Ispanağın içerisinde bulunan folat, demir, A ve C vitaminleri saçların beslenmesinde büyük rol oynamaktadır. A vitamini ile saç derisini nemlendiren ıspanak, saçların sağlığına kavuşmasını sağlar.

Sağlıklı saçlar için balık tüketmek

Omega 3 yönünden zengin olan balık, saçların gelişimine fayda sağlamaktadır. Somon, ringa balığı ve uskumru tüketen kişilerin saçlarının daha sağlıklı olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Sağlıklı saçlar için patates tüketmek

Tatlı patateslerin beta karoten içermesi nedeniyle hem saç için hem de vücut için sebum üretimini destelemektedir. Sebumun en önemli özelliği saç derisini korumak ve saçların nemini sağlamaktır.

Sağlıklı saçlar için yoğurt tüketmek

Sağlıklı saçlara kavuşmanın bir diğer adımı da düzenli olarak yoğurt tüketmektir. Yoğurt, içerdiği kalsiyum sayesinde saçların sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Aynı zamanda saçların uzaması için de kullanılan yoğurt, içerisinde bulunan protein sayesinde de saçları güçlendirmektedir.

Sağlıklı saçlar için ceviz tüketmek

Cevizin içerdiği omega 3, E vitamini ve biyotin sayesinde saç bakımında önemli rol oynamaktadır. Ceviz, saçların sağlıklı olmasını ve kaybettiği parlaklığı geri kazanmasını sağlamaktadır.

Sağlıklı saçlar için havuç tüketmek

Yemeklerin ve salataların vazgeçilmez ürünü olan havuç, bilinenin aksine yalnızca göz sağlığı için değil saç sağlığı için de oldukça önemlidir. İçerdiği A vitamini sayesinde saçları koruma ve güçlendirme görevi üstlenir. Saç derisinin sağlıklı olması ve güçlü bir şekilde uzamasını sağlayan havuç, aynı zamanda saç kopmalarını da azaltmaktadır.

Sağlıklı saçlar için mercimek tüketmek

Mercimek, besin değeri yüksek olan besinlerden biridir. Yüksek miktarda protein, demir, bakın ve biotin içeren mercimek saç sağlığı için yarar sağlamaktadır. Özellikle et tüketmeyen kişiler için altenatif bir besindir.

Sağlıklı saçlar için yer elması tüketmek

Yer elması içerisinde bulunan antioksidan ve beta-karoten sayesinde besin değeri açısından oldukça zengindir. A vitamini içermesi sayesinde saç derisini besleyen yağların üretilmesini sağlar. Saç derisinde kepek oluşumunu azaltan yer elması, sağlıklı saçlara sahip olmak isteyen kişiler için vazgeçilmez bir besindir.


Son Güncelleme: 26.07.2021 15:16
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