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Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 14.08.2020'li haberimizde Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:41
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
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Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi ağız sağlığı olmaktadır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız öneriliyor. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleyebilirsiniz. Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabildiğinden ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek çürükleri günlük ağız bakımlarıyla önleyebilirsiniz.

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalabilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebilir. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu bilinmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizleyebilirsiniz.  



Son Güncelleme: 14.08.2020 15:41
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