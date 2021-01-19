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Sağlıkçılara getirilen izin ve istifa yasakları kaldırıldı!

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sağlık personellerine getirilen izin, istifa ve emeklilik başvurusu ile ilgili yasaklar kaldırıldı. Söz konusu karara ilişkin yazı Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

19 Ocak 2021 Salı 14:15
Sağlıkçılara getirilen izin ve istifa yasakları kaldırıldı!
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın hastalıktan kaynaklı verilen pandemi süreci kararıyla birlikte Sağlık Bakanlığı, sağlık personellerinin bu süreç içerisinde yıllık izin kullanımı, istifa ve emeklilik başvurusu gibi taleplerinin kaldırılarak yasaklandığını açıklamıştı. Söz konusu yasak yine Bakanlık tarafından kaldırıldı.

Söz konusu karar ilişkin bir yazı hazırlayan Sağlık Bakanlığı, ilgili yazıyı 81 İl sağlık müdürlüklerine göndererek bilgilendirmelerde bulundu. Yazıda Bakanlığa bağlı personellerin kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak bir şekilde yıllık ve ücretsiz izin kullanabileceği belirtilirken ayrıca emeklilik başvuru taleplerinin de kabul edileceği kaydedildi.

Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda, pandemide gelinen süreç içerisinde salgınla mücadelede ön saflarda özveri ile çalışan personellerin ilgili kurumlara ilettikleri taleplerinin göz önüne alındığı ifade edilerek merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personellere yönelik yıllık ve ücretsiz izinlerin, istifa ve emeklilik gibi başvurularının kabul edileceği bildirildi.

Mevzuatta yer alan her türlü ücretsiz izinlerin kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde kullandırılmasının dikkat çekildiği yazıda emeklilik başvurusunda bulunmak isteyen personelin taleplerinin gerekli şekilde karşılanarak işlemleri yerine getirileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 14:15
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Yasak IptaliEmeklilik YasağıIzin YasağıSağlık Personeli
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