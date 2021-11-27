Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nedir?

Vatandaşların merak ettiği sağlık sigortasının ne olduğunu, yaptırmak için taşınması gereken şartları ve sigortaların çeşitlerini haberimizde anlattık. İşte detaylar…

Sağlık sigortası nedir?

Bahsi geçen sağlık sigortası, ev sigortası ya da araba sigortası gibi bir sigorta türüdür. Bu sigorta, vatandaşların sağlık alanında yaptıkları harcamaları karşılar. Sağlık sigortası sayesinde vatandaşlar, özel hastanelere gittiklerinde tıpkı devlet hastanesinde olduğu gibi herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmıyorlar. Bir sözleşme gibi olan bu sigorta, bireyleri güvence altına alıyor. Bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken nokta ise bu sistemin de bir sınırı vardır. Vatandaşların tercihleri doğrultusunda sigorta türü seçilerek anlaşmalı kurumlar ve belli bir sayı belirtiliyor. Sigortayı yaptıran kişi ve yapan kişi arasında imzalanan sözleşmeye de poliçe adı verilmektedir. Bu poliçede sınırlılıklar belirtilmektedir. Vatandaşlar iki şekilde tedavi oluyor. Bunlardan biri yatarak biri de ayakta. Poliçede de her ikisi için de sayılar belirleniyor. Ücretler de ona göre uygulanıyor. Bireyler için yatarak tedaviye karar verilmiş ise bu yapılacak olan işlem bireylerin poliçesindeki yatarak tedavi kısmındaki sınırlılıklara göre yapılıyor, yatarak tedavi sayısını da etkiliyor. Bunun yanı sıra herhangi bir sınırı olmayan poliçeler de mevcut. Önek vermek gerekirse doğum ile ilgili olan sağlık poliçeleri hem doğum harcamalarını hem de bebeğin sağlık kontrollerini içine almaktadır.

Sağlık sigortası için hangi şartlar gerekir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

Vatandaşların sağlık sigortası yaptırırken dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardır. Kişi, sağlık sigortasını yaptırmadan evvel kapsamlı bir araştırma yapmalıdır. Sigorta kapsamındaki tüm sınırlılıkları, imkanları ve şartları bilmelidir. Sigorta yapılmadan önce bireylere poliçe içeriği anlatıldıktan sonra bir de poliçenin dışında kalan yani o sigortanın karşılamayacağı durumlardan bahsedilir ki bunun bir risk söz konusu olduğunda bilinmesi önemlidir. Bunun yanı sıra sigortada geçerli olan kurumlar ve şehirler de belirtilmelidir. Tüm bunların yanı sıra poliçede kişilerin taşıması gereken sorumluluklar da bildirilir. Ödemeler ise taksitli olarak yapılabilirken tek seferde de yapılabilir.

Bahsi geçen bu sağlık sigortası, sağlık giderlerinin yalnızca bir kısmını karşılayan bir sigorta türüdür. Bu işlem, kişilerin özel hastanelerde faydalanmaları için oldukça önemlidir. Lakin bu sağlık sigortasının sözleşme süresi yalnızca bir senedir. Kişiler, bir senenin sonunda poliçeyi yeniden yaptırabilirler. Bilinmesi gereken diğer husus ise bu poliçe için yaş sınırı vardır. Belirlenen yaş sınırı ise 64 yaş altıdır. Yani 64 yaşında ve üzerinde olanlar bu sigortadan faydalanamaz. Bunun yanı sıra bu sınır sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası diğer sağlık sigortalarına göre daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı en uygun şekilde sağlık sigortası yaptırmanın yoludur. Bu sigorta içerisine bireylerin istekleri kapsamında bazı maddeler eklenilebilir ve poliçe genişletilebilir. Bu sigortanın yapılabilmesi için bireylerin kişisel bilgilerinin yanı sıra ödeme almak adına kredi kartı formu ve kimlik kartı gerekmektedir. Bu istenen belgeler sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Öneğin diğer bir sigorta şirketi bireylerin bazı tetkik sonuçlarını da gerekli görebilmektedir. Yine bu poliçe türü de bireylerin ayakta ve yatarak olmak üzere iki çeşit özel tıbbi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Seyahat sigortası nedir?

Seyahat sigortası olarak adlandırılan sigortada çeşitlerden biridir. Bu sigorta kapsamında kişilerin yapacakları seyahatler sırasında onlara güvence sağlanır ve hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatler için geçerlidir. Eğer ki seyahat sigortası olan bir kişi, seyahat esnasında rahatsızlanırsa ya da başına bir şey gelirse bu sigorta türü devreye girer. Bahsi geçen sigorta minimum bir hafta maksimum bir sene sürer. Bunun yanı sıra bu sigorta sözleşmesinin kendi içinde türleri de vardır. Öneğin yurt dışına eğitim amacı ile seyahat etmek isteyen bireylerin güvence altına alınması için bu poliçe yaptırılabilir. Özellikle yurt dışına seyahat eden bireyler kendilerini yabancı gibi hisseder ve dil bilgisi olmadığında da başına gelecek herhangi bir kaza ya da yaralanma durumlarında kendisini anlatamayabilir. Bu sebepledir ki yapılacak olan seyahat sağlık sigortası bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.