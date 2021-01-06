Sağlık raporu nedir, nasıl alınır? E-devlet ile sağlık raporu alma

E-Devlet Üzerinden Sağlık Raporu Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bütün vatandaşlar ehliyet, sürücü belgesi başvuruları için, yeni işe girişlerinde, askerlik veya evlilik durumlarında, şahsen aile hekimliğinden veya devlet hastanelerinden başvuru yapılarak alınması istenmektedir.

Sağlık Raporu Niçin Alınır?

Sağlık raporunun gerekli olduğu yerler bulunuyor bundan dolayı gerekli işlemleri E-Devlet üzerinden yapmak mümkündür. Sistem üzerinden aşağıdaki durumlar için E-Rapor sistemi üzerinden rapor çıkarılabiliyor.

E-Rapor sistemi üzerinden çıkarılan raporlar:

Engelli durum bildirme raporu

İstirahat raporu

İşe başlarken alınan rapor

Çalışanlar için evrak yenileme işlemleri için gereken rapor

Evlilik ve Düğün için rapor

Durum bildirir raporu

Sporcuların sağlık durumlarını bildirmek için gerekli olan rapor

Tek hekim raporları için E-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik bilgileri ile şifre ile birlikte giriş yapılarak kişisel sağlık bilgi formu doldurulması gereklidir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra E-İmzalı olarak E-Devlet sistemi üzerinden rapor çıkartılmaktadır.

E-Devlet Üzerinden Sağlık Raporu Alma İşlemi

E-Devlet üzerinden başvuru yapılarak, sorgulama ve yenileme işlemleri yapılmaktadır.

18 yaşını tamamlayan kişilerin PTT’den E-Devlet şifresi almaları gereklidir. E-Devlet şifresi bulunanların sağlık raporu alma işlemleri, hekimlere gitmeden önce sistem üzerinden yapılmaktadır.

Başvuruyu yapacak vatandaşın kişisel bilgileri E-Nabız sisteminde kayıtlı olup, doldurulan bilgilerle beraber sistem üzerinden alınabilmektedir.

sisteminde kayıtlı olup, doldurulan bilgilerle beraber sistem üzerinden alınabilmektedir. Başvuru oluşturulmadan, ehliyette dahil olmak üzere diğer raporların başvuruları yapılamamaktadır. Bu tür durumlarda sistem üzerinden sadece sorgulama ve başvuru yapılır.

Aile hekimliklerinde kayıtları bulunan herkes intenet üzerinden başvuru yapabilmektedir.

E-Devlet sistemine TC kimlik bilgileri ve şifre girildikten sonra, Sağlık Bakanlığı bölümünde veya arama bölümünde E-Devlet Kapısı Kişisel Sağlık Bilgi Formu bulunarak, yeni başvuru sekmesinde yeni bir kayıt sekmesi açılır ve içindeki gerekli yerler doğru şekilde doldurulur.

Yetkisi bulunan bütün kurumlar, Aile hekimlikleri, Özel ve Devlet Hastanelerinden rapor almak için E-Devlet üzerinden doldurulması gereken kişisel bildirim formu’nda, öğrenim durumu kan gurubu, yaş, cinsiyet ve diğer genel kimlik bilgilerinizin tümü doldurulmalıdır.

Diğer aşamada, aile bireylerinin sağlık durumları, sindirim, sinir sistemleri, kalp damar hastalıkları, solunum, kas iskelet sistemi, enfeksiyon ve hormonal durumlar, ruh sağlığı ve genito, üriner sistem ve diğer bilgiler kişisel olarak doldurulur.

Bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra ‘ verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum’ seçeneğine tıklayarak, başvur seçeneği ile başvuru tamamlanır.

Başvurunun tamamlanmasının ardından, E-İmzalı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama alanından sorgulama yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece rapor, aile hekimlerinde ve E-Devlet üzerinden indirilebilir.

Başvurusu tamamlanan kişiler, aile hekimliklerinden ücret ödemeden, Devlet Hastaneleri, özel hastaneler ve tıp merkezleri ile diğer özel polikliniklerden belirlenen ücret karşılığında raporlarına sahip olabilirler.

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Yeni işe girecek kişilerden veya yenilenmesi gerekli olan durumlarda da rapor talep edilmektedir. Kurala göre, İş Güvenliği ve Sağlığı Kanununun 15. Maddesinde ‘Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.’ Denildiğinden dolayı kural olarak iş için işyeri hekimleri rapor verebilmektedir.

Aynı kanun çerçevesinde, çalışan kişi sayısı 50’den az ve tehlikeli işyerinde iş hekimi aranmadan Aile Hekimliklerinde ve diğer hastanelerden rapor temin edilebilmektedir. Başvuruların ilk önce E-Devlet rapor talebi kısmında da gerçekleştirilebilir. Sonra işyerinde çalışılacağına dair belge ile doktora başvurulabilir. Aile hekimleri bunun ücret almazlar. Ancak devlet hastaneleri ücret talep edebilmektedir.

Ehliyet Almak İçin E-Devlet Üzerinden Sağlık Raporu Çıkarma

Yeni ehliyet başvurusu yapacak kişilerden ve ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşlardan hekime başvurup sağlık raporu almaları isteniyor.

Yeni çıkarılan uygulama ile E-Devlet üzerinden rapor başvurusu yapılabiliyor. Aile Hekimlikleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerde muayene olarak gerekli işlemler tamamlanır. E-Devlet raporu için Aile Hekimlikleri herhangi bir ücret talebinde bulunmazlar. Ancak Özel hastaneler sürücü olur raporu için 50 ila 450 TL arasında ücret talep etmektedirler. Ehliyet yenileme raporları için, E-Devlet Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurularak, sağlık engeli olmayanlar E-İmzalı sürücü raporları sorgulanabilmektedir.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Çıkarma

Evlilik yapacak çiftler, düğünden, nikah yapmadan önce devlet ve özel hastanelerinden ve aile hekimliklerinden başvuru yapabileceklerdir.

Yeni evlenecek kişiler, kan uyuşmazlıklarının tespit edilmesi için, kan grupları belirlenir. Sonradan, çiftlerin herhangi bir Hepatit B, Hepatit C, bel frengi gibi bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi için pek çok test ve tahlil yapılır. Bütün test ve tahlil imkanları için Özel ve Devlet hastaneleri tercih edilmektedir. Bu işlem için hastaneler ücret talep edebilirler. Bütün testlerin tamamlanmasının ardından, test sonuçları çıkartılır. Bütün bilgilerin E-Devlet üzerinden takip edilmesi mümkündür.

Sporcu Lisansı ve Diğer İşlemler İçin Sağlık Raporu Çıkarma

Sporcular kendi sağlık durumlarını, ilgili spor alanlarında engel teşkil etmeyeceğine yönelik belgelendirmeleri gereklidir. Bu işlemler için, Aile hekimliklerine sevk edilirler. E-Devlet spor bilgi sistemi aracılığıyla E-Devlet şifresi il e giriş yapılır. Sistemden Sağlık Raporu Sevk sekmesinden, kişi bilgileri ve şehir bilgileri doğru doldurulduktan sonra, Aile hekimliklerine başvurularak ‘spor yapabilir’ yazan rapor alınır. E-İmzalı spor raporları sorgulama ekranından güncel ve gerekli bilgiler alınabilmektedir.

Rapor Yeniletme İşlemleri İçin Neler Yapılması Gerekli?

Yenileme işlemleri için E-Devlet sistemi üzerinden Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurularak talep oluşturulması gerekir. Başvuran kişinin sağlık durumunu engelleyecek herhangi bir aksaklık yoksa, hastane ve aile hekimliklerinden yenilenmesini istedikleri raporlarını talep ederek alabilirler.

E-Nabız Sistemi Nedir?

E-Nabız sistemi kişinin tahlilleri, reçeteleri ve raporlarının yüklü olduğu sistemdir. Bu sistemde herkesin kendi kişisel bilgileri bulunmaktadır. Hastaneye gitmeden bu sistem üzerinden Covit-19 Kronik Risk Durum Raporu sorgulanabilir. Sistemde kayıtlı olan E-Devlet kronik hastalık raporuna ulaşılabilmektedir. Bu sistem üzerinde bulunan raporlarım kısmından, şimdiye kadar olan tüm raporları görüntüleyip indirmek mümkündür. E-İmzalı rapor sorgulama sistemi üzerinden, şimdiye kadar bulunan raporlar( durum bildirir raporu, sürücü olur raporu, engelli raporu, sporcu olur) ulaşılabilir.

E-Nabız sistemine giriş için şifresi olmayan kişiler Aile Hekimlerine başvurarak, cep telefonu aracılığıyla sisteme girerek sağlık bilgilerine ulaşabilirler.