Sağlık Ocağı Tahlil sonuçları sorgulama ve öğrenme işlemleri

Sağlık Ocağı Tahlil Sonuçları Öğrenme ve Sorgulama

Sağlık ocağına verilen tahlillerin sonuçlarını öğrenme işlem direkt olarak Aile Sağlığı Merkezlerinden öğrenilmektedir. İntenet aracılığıyla ise E- Devlet ve E-Nabız uygulamaları üzerinden öğrenebilirsiniz. Pandemi döneminde sağlık ocağına tekrardan sonuç için gitmek istemiyorsanız E-Nabız sistemini kullanarak öğrenmeniz mümkündür.

Sağlık ocaklarına verilen tahlillerin sonuçlarını vatandaşların kolay yolla öğrenebilmesi için intenet üzerinden E-Devlet ve E-Nabız uygulamaları geliştirilmiştir. Aile Sağlığı Merkezi olarak geçen ve her mahallede bulunan sağlık ocaklarında yaptırdığınız tahlil sonuçlarını, laboratuvar sonucu dahi olsa e-nabız üzerinden sorunsuz şekilde öğrenebilmeniz mümkündür. Eğer E-Nabız uygulamasında kaydınız varsa bütün sağlık kuruluşlarında bulunan tahlillerin neler olduğunu ve sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sağlık Ocağındaki Tahlil Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamına gire sağlık ocakları, sabah saat 9 ile akşam saat 5 arasında hizmet vermektedir. Tahlil yapma saatleri ise belirli saatlerdedir. Tahliller hastanelere sevk edildiğinden kısa bir zaman aralığı için tahlil yapılmaktadır. Sağlık ocakları numuneleri analiz edebilecek donanıma sahip değillerdir. Bundan dolayı hastaneye verilen tahliller kısa bir zamanda çıkmasına rağmen sağlık ocaklarına verilen tahlillerin sonuçları diğer güne sarkmaktadır. Sağlık bakanlığı vatandaşların tekrar tekrar sağlık ocağına gitmemeleri ve kolay yolla görebilmeleri için aynı zamanda da verilerin kolay şekilde saklanabilmesi için sağlık ocakları tahlil sonuçları sorgulama sistemini yapmıştır.

Bu geliştirilen uygulamalar aracılığıyla tahlil veren vatandaşlar bilgisayar ve telefon aracılığıyla tahlillerini hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Sağlık ocağına hastaneden sonuçlar gitmeden uygulama aracılığıyla erkenden öğrenmeleri mümkündür. Fakat tahlil sonuçlarını farklı bir doktora göstermeyecek kişiler muayene oldukları sağlık ocağı doktorunun yanına giderek sonuçlarına baktırması gereklidir. Doktor sonuçlara göre hastaya teşhis koması gereklidir ve tedavi için bilgilendirme yapması gerektiğinden hasta kişilerin tekrardan aile sağlık ocağına gitmesi gerekecektir.

Sağlık Ocağındaki Tahlil Sonuçları Nereden Ve Nasıl Öğrenilir?

Sağlık ocakları hemen hemen her mahallede hizmet veren yerlerdir. Bundan dolayı her vatandaşın kendine özel aile hekimi vardır. İsteyen kişiler hastaneye gitmeden aile hekimleri aracılığıyla istedikleri tahlilleri yaptırabilmektedir. Eğer sağlık ocağında tahlil yaptırdıysanız sonuçlarını öğrenebilmeniz için aşağıdaki yollara başvurabilirsiniz.

Laboratuvar Bilgi Sistemi Kişisel sağlık sistemi E- Nabız Sağlık Ocağı’na tekrardan gidebilir. En yakın eczane tarafından sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Laboratuvar Bilgi Sistemi İle Nasıl Tahlil Sonucu Öğrenilir?

İlk önce Laboratuvar Bilgi Sisteminden tahlil sonuçlarınızı öğrenebilmeniz için tahlil kayıt numaranızı bilmeniz gereklidir. Sağlık ocağı tahlil sonuçları kayıt no denilen tahlil kayıt numarası verilen numune kutusunun üzerinde bulunmaktadır. Verilen tahlil eğer kan tahlili ise kan tüpünün üzerinde, idrar yada diğer tahlillerde ise sağlık çalışanı tarafından yapıştırılan kağıdın üzerinde kayıt numaranız bulunmaktadır. Kayıt numaranızı numune tüplerinden öğrenemezseniz sağlık çalışanından öğrenebilmeniz mümkündür.

Eğer kayıt numaranızı biliyorsanız Laboratuvar Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak istenilen yerlere doğru bilgilerinizi yazarsanız, bunlar TC kimlik numaranız ile kayıt numaranızdır. Bu bilgileri girdikten sonra sorgula butonuna bastığınız takdirde vermiş olduğunuz tahlillerin sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Eğer geçmişte verdiğiniz tahlilleri ve sonuçlarını öğrenmek isterseniz de bu sistem aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

E- Nabız Uygulamasından Sağlık Ocağı Tahlil Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı artık dijitalleşmeye çalıştığından, vatandaşlara geliştirmiş olduğu E-Nabız uygulaması ile, sağlık ocağına verilen tahlillerin sonuçlarını ve bütün sonuçlarınızı hemen öğrenebilmeniz için uygulamayı kullanmanızı tavsiye etmektedir. Ayrıca daha önceki tarihlerde yaptırdığınız tahlil sonuçlarını da görüntüleyerek yeni sonuçlarınız ile karşılaştırma yapmanız mümkündür.

E-Nabız, kişisel sağlık sistemi olarak tanımlanır. Her vatandaşın sağlık alanındaki bilgilerini elektronik ortama aktararak ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu sisteme giriş yapabilmeniz için TC kimlik numarası ve e-Nabız şifresi gerekir. E-Nabız şifreniz yoksa e-Devlet sisteminden yeni bir e-Nabız şifresi alabilirsiniz ya da aile hekiminizden geçici e-Nabız şifresi alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra verilen şifreyi kişiselleştirebilmeniz mümkündür.

Tahlillerin yanı sıra hastalıklarınızı, reçetelerinizi ve bütün rapor ve radyoloji görüntülerinize erişebilirsiniz.

Eczaneden Tahlil Sonuçlarımı Nasıl Öğrenirim?

Yukarıda verilen yöntemlerden başka sağlık ocağına verdiğiniz tahlillerin sonuçlarını öğrenebilmeniz için farklı bir yol olan en yakın eczaneye başvurmanız olacaktır. Eğer intenete erişiminiz yoksa ya da tahlil sonuçlarınızı kağıda yazdırmak istiyorsanız eczaneye gitmeniz yeterli olacaktır.

Ancak eczaneye gitmeden önce Laboratuvar Bilgi Sistemi’nde olduğu gibi kayıt numaranızı bilmeniz gereklidir. Daha öncede belirtildiği gibi tahlil kayıt numaranızı sağlık ocağından temin edebilirsiniz. Sonuçları öğrenebilmeniz için tahlil kayıt numaranız ve TC kimlik numaranızı eczanedeki personele vererek sonuçlarınızı öğrenmeniz mümkündür.

Sağlık Ocağından Tahlil Sonuçlarımı Nasıl Öğrenebilirim?

Eğer sağlık ocağına tahlil verdiyseniz, 2 gün içerisinde sonuçlarınız aile hekiminize ulaşmaktadır. Verilen yöntemleri kullanmak istemiyorsanız sağlık ocağına tahlil verdiğiniz günden 1 yada 2 gün sonra tekrardan giderek öğrenmeniz mümkündür.

Eğer sonuçlarınızı başka bir hekimde göstermeyecekseniz aile hekiminize tekrardan başvurmanız iyi olacaktır. Çünkü tahlil sonuçlarınız herhangi bir hekimin yorum yapabileceği sağlık dokümanlarıdır. Aile hekiminiz sonuçlarınıza göre herhangi bir hastalığınız olup olmadığını tespit ederek kullanacağınız ilaçları yazarak reçetenize ekleyecektir.

Bazı durumlarda tahlilinizi farklı hekimlerin incelemesi gereklidir. Bu tür durumlarda yukarıda verilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak sonuçlarınıza ulaşmanız gereklidir. Veya aile hekiminden talep etmeniz durumunda size sonuçlarınızı kağıda çıkararak vermesi mümkündür.

Aile hekimliğine verilen tahliller hastaneye göre daha geç çıkmaktadır. Eğer tahlilinizi öğleden önce verirseniz aynı günün öğleden sonrasında ya da en fazla 2 gün içerisinde hekiminize gönderilir ve aile hekiminizden öğrenebilirsiniz. Bu belirtilen süreler tahlil veren kişi sayısına ve hastanenin laboratuvar yoğunluklarına göre artabilir yada azalabilir. Eğer genel bir yoğunluk varsa sonucunuz aile hekiminize daha geç ulaşacaktır. Fakat en hızlı yöntemler E-Devlet ve E-Nabız sistemlerinden sonuçlarınızı öğrenmenizdir.